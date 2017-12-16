Facebook da itiraf etti: "Facebook kullanmanız zararlı olabilir"

Facebook'un eski yöneticileri Chamath Palihapitiya ve Sean Parker gibi isimlerin Facebook ve diğer tüm sosyal ağlar hakkında söylediği sözler bildiğiniz gibi bir süredir gündem haline gelmiş durumda. Sosyal ağların "insanları programladığı" ve "genç beyinleri körelttiği" yönünde ifadeler kullanan Palihapitiya ve Parker ikilisinin ardından bugün Facebook da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz.""

Tabi sosyal medya kullanımı sadece Facebook ile sınırlı değil. Facebook haricinde Twitter, Snapchat ve özellikle de Instagram'ın da gençlerde mutsuzluğa ve depresyona neden olduğu, hatta Chamath Palihapitiya'nın da deyimiyle "insanları programladığı" yapılan son araştırmalarla birçok kez kanıtlanmış durumda. Bilim insanları ve teknoloji dünyasının lider isimlerinin de uyarılarıyla beraber artık son zamanlarda iyiden iyiye konuşulmaya başlanan bu "sosyal medya problemi" bakalım önümüzdeki yıllarda ne tür gelişmelere sahne olacak.

https://www.cnbc.com/2017/12/15/facebook-just-admitted-that-using-facebook-can-be-bad-for-you.html

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Facebook'un araştırmadan sorumlu bilim insanları David Ginsberg ve Moira Burke'nin yayınladığı yazıda, sosyal medyanın kullanıcıların sağlığı için zararlı olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Kullanıcıları aktif ve pasif kullanıcılar olarak ayıran ikili,"Sosyal medya kullanımı sırasında pasif bir şekilde sadece başkalarının gönderilerine göz atıp hiç etkileşime girmeden görülen bilgileri tüketmek gibi durumlarda insanların sosyal medyada vakit geçirmelerinin ardından kötü bir ruh haline büründüklerini belirledik." ifadelerini kullanıyor.Facebook, bu "pasif" kullanım şeklinin aksine sosyal ağları aktif bir şekilde kullanmanız durumunda daha mutlu hissedebileceğinizi de söylüyor. Sosyal medya devi, Facebook'taki zamanınızı gönderiler arasında kaybolarak geçirmek yerine arkadaşlarınızla mesajlarak aktif bir iletişim halinde geçirmenizi öneriyor.Facebook'un bir vakit öldürme yeri değil de daha çok bir sosyal etkileşim platformu olduğunu da belirten sosyal medya devi, uzun bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını da ekliyor. Haber akışındaki düşük kalite içerikleri kullanıcılara göstermeme yönünde birçok değişiklik yaptıklarını ve bu gibi değişiklere devam edeceklerini söyleyen şirket, son olarak sosyal medyanın potansiyel risklerine karşı ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor.