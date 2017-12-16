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Facebook da itiraf etti: "Facebook kullanmanız zararlı olabilir"

Chamath Palihapitiya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından şimdi de Facebook konuyla ilgili bir yazı yayınladı. Facebook, Facebook kullanımının zararlı olabileceğini söylüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Facebook'un eski yöneticileri Chamath Palihapitiya ve Sean Parker gibi isimlerin Facebook ve diğer tüm sosyal ağlar hakkında söylediği sözler bildiğiniz gibi bir süredir gündem haline gelmiş durumda. Sosyal ağların "insanları programladığı" ve "genç beyinleri körelttiği" yönünde ifadeler kullanan Palihapitiya ve Parker ikilisinin ardından bugün Facebook da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz.""
Facebook'un araştırmadan sorumlu bilim insanları David Ginsberg ve Moira Burke'nin yayınladığı yazıda, sosyal medyanın kullanıcıların sağlığı için zararlı olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Kullanıcıları aktif ve pasif kullanıcılar olarak ayıran ikili,"Sosyal medya kullanımı sırasında pasif bir şekilde sadece başkalarının gönderilerine göz atıp hiç etkileşime girmeden görülen bilgileri tüketmek gibi durumlarda insanların sosyal medyada vakit geçirmelerinin ardından kötü bir ruh haline büründüklerini belirledik." ifadelerini kullanıyor.

Facebook, bu "pasif" kullanım şeklinin aksine sosyal ağları aktif bir şekilde kullanmanız durumunda daha mutlu hissedebileceğinizi de söylüyor. Sosyal medya devi, Facebook'taki zamanınızı gönderiler arasında kaybolarak geçirmek yerine arkadaşlarınızla mesajlarak aktif bir iletişim halinde geçirmenizi öneriyor.
Facebook da itiraf etti:
 
Facebook'un bir vakit öldürme yeri değil de daha çok bir sosyal etkileşim platformu olduğunu da belirten sosyal medya devi, uzun bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını da ekliyor. Haber akışındaki düşük kalite içerikleri kullanıcılara göstermeme yönünde birçok değişiklik yaptıklarını ve bu gibi değişiklere devam edeceklerini söyleyen şirket, son olarak sosyal medyanın potansiyel risklerine karşı ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor.

Tabi sosyal medya kullanımı sadece Facebook ile sınırlı değil. Facebook haricinde Twitter, Snapchat ve özellikle de Instagram'ın da gençlerde mutsuzluğa ve depresyona neden olduğu, hatta Chamath Palihapitiya'nın da deyimiyle "insanları programladığı" yapılan son araştırmalarla birçok kez kanıtlanmış durumda. Bilim insanları ve teknoloji dünyasının lider isimlerinin de uyarılarıyla beraber artık son zamanlarda iyiden iyiye konuşulmaya başlanan bu "sosyal medya problemi" bakalım önümüzdeki yıllarda ne tür gelişmelere sahne olacak.

https://www.cnbc.com/2017/12/15/facebook-just-admitted-that-using-facebook-can-be-bad-for-you.html Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Gün Bey'den de benzer bir açıklama bekliyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Haplo 1 yıl
Ya bi' bırak git! Neymiş efendim, aktif kullanırsak daha iyiymişmiş... İliğine kadar kullanıp bana daha çok para kazandırın demiyor da pasif masif ayak çekiyor tipsiz lâle. Timsah samimiyetiyle kullanacağınıza pasif kullanın daha iyi.
Ya bi' bırak git! Neymiş efendim, aktif kullanırsak daha iyiymişmiş... İliğine kadar kullanıp bana daha çok para kazandırın demiyor da pasif masif ayak çekiyor ...
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sdc55 1 yıl
adamı takdır ettim valla
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Quard 1 yıl
Başlığı gören bir kişi 'Facebook zararlıymış değilmiş kimin umrunda'der.
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Pasif kullanıcı olmayalım arkadaşlarımızla daha çok mesajlaşalım zaten bu bizi a sosyal yapmaz onlarla yüz yüze konuşmamıza gerek yok yaşasın facebook yaşasın instagram teşekkürler !!! Mark ve ekibi ... !
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McLaren64 1 yıl
Facebook'ta en son 2014'te fotoğraf paylaşımım. Ayda yılda bir de komik video paylaşırım o kadar. Yaşlılar aktif ama gençler çoktan Twitter ve Instagram'a yöneldi.
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Umutcan 1 yıl
Facebookta 3 ayda bir birşeyler paylaştığım için beni etkilemiyor.
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Boragungoren 1 yıl
Gün boyu facebooktan kafasını kaldırmayanlar için zararlı tabiki adam çıkın sosyalleşin sanal ortamdada sosyalliğinizi devam ettirin diyor sanal ortamda yaşayın demiyor
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TetraYazilim 1 yıl
üzülüyorum ama sizin bahsettiğiniz sebepten değil, ne bk yemeğe zamanımı bu saçmalıklara ayırdım aklımdan ne zorum vardı diye kendime kızıyorum.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Facebook da çakal, platform eskisi gibi kişilerin gönderi paylaştığı alan değil de sayfa ve kurumların gönderi paylaşıp platformu doldurdukları alana dönüştüğü için fırsat değerlendiriyor. :D
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Bırak facebook'u Asrın kendisi zarar.
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Haplo 1 yıl
Ya bi' bırak git! Neymiş efendim, aktif kullanırsak daha iyiymişmiş... İliğine kadar kullanıp bana daha çok para kazandırın demiyor da pasif masif ayak çekiyor tipsiz lâle. Timsah samimiyetiyle kullanacağınıza pasif kullanın daha iyi.
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