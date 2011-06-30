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Facebook gelecek hafta "harika birşeyin" duyurusunu yapacak

7 yıl
5,1b
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25
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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 Sosyal ağ hırsı bitmek bilmeyen Google'ın, Çevreler (Circles), Konular (Sparks) ve Görüntülü sohbet odaları (Hangouts) şeklinde üyelerin paylaşımda ve iletişimde bulunduğu yeni hizmeti Google +'ı duyurmasından sonra Facebook da yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.
Reuters'in haberine göre Zuckerberg, gazetecilerin Facebook'un Seattle'daki ofisini ziyaretinde gelecek hafta "harika birşeylerin" duyurusunu yapmaya hazırlandıklarını belirtti. 
Spekülasyonlar, Facebook'un özellikle mobil cihaz aşıklarının ısrarla istediği iPad odaklı yeni uygulamasını duyurması ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Spekülasyonları ortaya çıkaran ise duyurulacak olan yeniliğin Facebook'un 40 kişilik Seattle ekibi tarafından hazırlanıyor olması. 
Bu Seattle ekibinin özelliği ise Facebook'un benzersiz mobil uygulamasını geliştirmiş olması. Bu bakımdan mobil tabanlı bir uygulama olabileceği ihtimali yüksek. 
Facebook aslında, Zuckerberg'in bir etkinlikte iPad'i mobil bir cihaz olarak görmediğini açıklamasından sonra Apple ile soğukluk yaşamaya başlamıştı. Bununla birlikte artan kullanıcı taleplerini gören Zuckerberg, iPad için de bir mobil Facebook uygulaması geliştirmek gerektiğini kabul etmişti. 
Tabi ki tek ihtimal bu değil. Facebook'un uzun bir süredir Skype entegrasyonu için çalıştığı biliniyordu. Facebook'un gerçek ses ve video sohbeti eksikliğini giderebilmek için girişimlerini daha da hızlandırdığı dedikoduları da son zamanlarda artmaya başlamıştı. Facebok'un ne tür "harika bir şey" tanıtacağını gelecek hafta görebileceğiz.  


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Castiel 7 yıl en beğenilen
YUBBİİİİ ZUKENBERK BIRAZ DAHA ZENGIN OLACAKK
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alpa07 7 yıl
harika bişey buymuş.dürtme yerine elle olacakmış :D :D
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Almora_07 7 yıl
çok büyük kazanç oldu sanki :)
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séquestre 7 yıl
Facebook + olmasın o harika şey ..
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fateeh33 7 yıl
iPhone 4 den görüntülü chat e hayır demem Facebook üzerinden
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ozican0148 7 yıl
acbold
bence imha etsinler artık kendini.bitsin bu dertte.benim hesbıda kapatsınlar hepsinide kapatsınlar.kurtulalım şu hastalıktan artık...

aynen katılıyorum
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fatihcanery 7 yıl
kız tavlamak daha da kolaylaşacak yani :)
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khaos 7 yıl
Facebook artık tepe noktaya ulaştı bundan sonra ya Google gibi daha değişik alanlara yatırım yapıp büyümeye devam edecek yada uzatmaları oynayıp inişe geçecek
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blue55 7 yıl
Google ile dans edemez
Zukeni kurtarmaya calisiyor sadece
insan cabaladıkca batar ; $ener $en
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Mimar SaNAN 7 yıl
ne kadar yenilik yapsanda ne apaçiler değişecek ne bıyıklı kızlar ...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
ya google plus çıkmasayıdı ! sen bu yeniliği rüyanda bile göremezdin !
google plus gmail harici diğer mail adreslere destek verdiği andan itibaren
tüm çevreme google plus önereceğim !
benim için facebook bitme süreci başlamıştır.
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ama=neden 7 yıl
MS, skype'ın yollarını facebook'a açacak al sana görüntülü sohbet. Harbiden eksik olma facebook.
bi sosyallik bi sosyallik hadi bakalım
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_Max_ 7 yıl
Keşke bazı üyeleri atabilseler.Çünkü Facebook çok bozdu.Ama Zukenberk
nasıl dahada üye(para) kazansam diye bakıyor.
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