Facebook gelecek hafta "harika birşeyin" duyurusunu yapacak





Sosyal ağ hırsı bitmek bilmeyen Google'ın, Çevreler (Circles), Konular (Sparks) ve Görüntülü sohbet odaları (Hangouts) şeklinde üyelerin paylaşımda ve iletişimde bulunduğu yeni hizmeti Google +'ı duyurmasından sonra Facebook da yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'in haberine göre Zuckerberg, gazetecilerin Facebook'un Seattle'daki ofisini ziyaretinde gelecek hafta "harika birşeylerin" duyurusunu yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Spekülasyonlar, Facebook'un özellikle mobil cihaz aşıklarının ısrarla istediği iPad odaklı yeni uygulamasını duyurması ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Spekülasyonları ortaya çıkaran ise duyurulacak olan yeniliğin Facebook'un 40 kişilik Seattle ekibi tarafından hazırlanıyor olması.

Bu Seattle ekibinin özelliği ise Facebook'un benzersiz mobil uygulamasını geliştirmiş olması. Bu bakımdan mobil tabanlı bir uygulama olabileceği ihtimali yüksek.

Facebook aslında, Zuckerberg'in bir etkinlikte iPad'i mobil bir cihaz olarak görmediğini açıklamasından sonra Apple ile soğukluk yaşamaya başlamıştı. Bununla birlikte artan kullanıcı taleplerini gören Zuckerberg, iPad için de bir mobil Facebook uygulaması geliştirmek gerektiğini kabul etmişti.

Tabi ki tek ihtimal bu değil. Facebook'un uzun bir süredir Skype entegrasyonu için çalıştığı biliniyordu. Facebook'un gerçek ses ve video sohbeti eksikliğini giderebilmek için girişimlerini daha da hızlandırdığı dedikoduları da son zamanlarda artmaya başlamıştı. Facebok'un ne tür "harika bir şey" tanıtacağını gelecek hafta görebileceğiz.



