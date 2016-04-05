Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı

Facebook, görme engelli kullanıcıların sosyal ağ deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, iOS platformu için bu sıkıntıyı yaşayan kullanıcıların Facebook üzerindeki fotoğrafları "görmelerine" yardımcı olacak yeni bir özellik kullanıma sundu.

Uygulama yapay zeka (AI) yardımıyla kullanıcının karşısına çıkan her fotoğraf için otomatik olarak bir açıklama oluşturuyor. Böylece görme engellilerin iOS üzerinde bir ekran okuyucu kullanarak fotoğrafların neyi içerdiğini duymaları mümkün oluyor. Örneğin bu kişiler "açık havada gülümseyen üç kişiyi içeriyor" gibi bir tanımlama duyabilecekler.

Ayrıca Bkz.

"Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir"

Otomatik Alternatif Metin (Automatic Alternative Text) olarak adlandırılan özellik, görselleri tanımlamak için kullanılan alt metin (image alt) etiketi üretiyor. Bunu erişilebilirlik için tasarlanmış ekran okuma araçları tarafından kolayca algılanabilen standart HTML özniteliklerinden biri olarak tanımlayabiliriz.

Sistemin arkasındaki yapay zeka, fotoğrafta ne olduğunu belirlemek için Facebook'un nesne tanıma teknolojisini kullanıyor. Şirket, görüntüleri tanımlamak için sinir ağlarını kullanarak beyni taklit eden özelliği geliştirerek bugünkü haline getirmenin 10 ay sürdüğünü söylüyor.

Otomatik Alternatif Metin artık ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iOS kullanıcıları için İngilizce olarak kullanılabiliyor. Facebook yeni özelliği kısa süre içinde diğer platformlar, diller ve ülkeleri kapsayacak şekilde genişletecek.

http://newsroom.fb.com/news/2016/04/using-artificial-intelligence-to-help-blind-people-see-facebook/