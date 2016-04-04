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Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir

Sosyal ağlar artık hemen her yaştan internet kullanıcısı için olmazsa olmazlar arasında. Comscore tarafından yayınlanan güncel bir tablo ise adeta geleceğe açılan bir pencere gibi.
3 yıl
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sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sosyal ağların en güçlü ismi hiç şüphesiz Facebook. Araştırma verilerine göre internet kullanıcılarının çok ciddi bir çoğunluğu Facebook hesabına sahip. Bu gücü devam ettirmek isteyen Facebook, internetin kendisi olmak adına popüler hale gelmiş her işi bizzat yapan isim olmak istiyor.

Bu odakta saldırgan bir tutum da izlemekten geri durmuyor. Whatsapp’ın, Instagram’ın hatta Oculus’un satın alınması, canlı yayınlara başlanması hatta kısa bir süre içinde hayata geçecek olan Facebook Articles hep bu odakta yapılan hamleler.

Comscore’un paylaştığı son rakamlara göre Facebook 18-34 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının %98’lik dilimini yakalamayı başarmış durumda. İşe farklı bir boyut katan detay ise video izleme süreleri. Facebook yakalamayı başardığı bu kitleye ayda ortalama 1000 dakikanın üzerinde video izletmeyi başarıyor.

Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir
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Aynı yaş aralığında %50’nin üzerinde bir kitleye hitap eden isimlerden LinkedIn, Twitter ve Instagram bir ayda toplamda Facebook’un yarısı kadar bile video izletemiyor olduğunu düşününce Facebook’un başarısı daha açık ortaya çıkacaktır.

Bu noktada asıl dikkat çekici olan ise Snapchat. Belirtilen aralık için penetrasyon oranının %40’ın altında olmasına karşın ayda toplamda kullanıcı başına 400 dakikaya yakın video izletmesi ve bu trendin yükselişte olması aslında bir anlamda Snapchat’i video odağında Facebook’un en büyük rakibi yapıyor.

20 Milyar Dolar’dan fazla değer biçilen Snapchat’i hem Facebook’un hem de Google’ın satın almak istediğini biliyoruz. Sürekli akıllıca ve yenilikçi adımlar atan ve bu yenilikleri ekosistem içinde iyi özümseyerek çabuk benimsenmesini sağlayan Snapchat, son dönemin belki de en başarılı sosyal ağ girişimlerinin başında geliyor.


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vamp 3 yıl en beğenilen
O biraz zor. Teyzeler babanneler snapchat kullanamyacagi icin bu tahmin biraz hayalperest olmus. Snapchat her kesime hitap eden bir program degil malesef.
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bkaakco 3 yıl
Olmaz o iş.
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CoreXXX 3 yıl
daha Windows 10 uygulaması bile olmayan snapchat nasıl kafa tutacak anlamadım
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Snapchat ile Facebook'u karşılaştırmak..

Yemek yağı ile hidrolik yağı gibi, alakasız ve çok gereksiz bir karşılaştırma.
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nefret2055 3 yıl
murdocklawless
snapchat ne ya, ilk defa duydum?

aynen:D
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murdocklawless 3 yıl
snapchat ne ya, ilk defa duydum?
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FlyingUnderpants 3 yıl
Internette en faydalı mecra twitter. Dünya ayaklarınızın altında, timeline'ınızı çöp insanlarla doldurmazsaniz ve ilgi alanlarınıza göre takip ederseniz gazete, televizyona ve haber portallarina ihtiyacınız kalmıyor .
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silversmith 3 yıl
Sosyal medya oldu sana bazı a sosyallerin ego tatmin medyası! Sokakta bile bazı kişiler yürürken telefona bakmaktan yerde çukur olsa görmeyecek. Bazı kişilerin tüm sorunları dahi oradan çözeceklerine inandıklarından artık şüpheliyim. :D
Abartmıyorum ilerleyen yıllarda sanal gerçeklik gözlüğünü bile dışarıda takıp gezer insanlar. Üstüne bir kamera entegre ederler sözde önünü de görürsün! :D
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kadirirdem 3 yıl
Ben sanmıyorum zor gibi geliyor bana..
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mcrew 3 yıl
Kimler geldi kimler gecti snapchat i birak facebook bile yalan olabilir.
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wolf silver 3 yıl
Aylık 1000 dk video izleniyor diyor ama Türk Telekom sağolsun ayda belki 10 dk bile video izlemiyorum. Gerçi faceyi dondurdum ama yaklaşık 6 ay öncesi için konuşuyorum...
Türk Telekom ronaldoya vereceği parayı bize GB olarak verseydi daha iyi reklamı olurdu.. Bizim firmalar reklamlara boş para harcamayı seviyor. Reklam yapmayın demiyorum yapın ancak altyapıya da verin... 16 megabit denilen internet 100 kb/sn ile indiriyor. Bazen 50 bile olabiliyor...
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