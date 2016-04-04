Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir

Sosyal ağların en güçlü ismi hiç şüphesiz Facebook. Araştırma verilerine göre internet kullanıcılarının çok ciddi bir çoğunluğu Facebook hesabına sahip. Bu gücü devam ettirmek isteyen Facebook, internetin kendisi olmak adına popüler hale gelmiş her işi bizzat yapan isim olmak istiyor.

Bu odakta saldırgan bir tutum da izlemekten geri durmuyor. Whatsapp’ın, Instagram’ın hatta Oculus’un satın alınması, canlı yayınlara başlanması hatta kısa bir süre içinde hayata geçecek olan Facebook Articles hep bu odakta yapılan hamleler.

Comscore’un paylaştığı son rakamlara göre Facebook 18-34 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının %98’lik dilimini yakalamayı başarmış durumda. İşe farklı bir boyut katan detay ise video izleme süreleri. Facebook yakalamayı başardığı bu kitleye ayda ortalama 1000 dakikanın üzerinde video izletmeyi başarıyor.

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Aynı yaş aralığında %50’nin üzerinde bir kitleye hitap eden isimlerden LinkedIn, Twitter ve Instagram bir ayda toplamda Facebook’un yarısı kadar bile video izletemiyor olduğunu düşününce Facebook’un başarısı daha açık ortaya çıkacaktır.

Bu noktada asıl dikkat çekici olan ise Snapchat. Belirtilen aralık için penetrasyon oranının %40’ın altında olmasına karşın ayda toplamda kullanıcı başına 400 dakikaya yakın video izletmesi ve bu trendin yükselişte olması aslında bir anlamda Snapchat’i video odağında Facebook’un en büyük rakibi yapıyor.

20 Milyar Dolar’dan fazla değer biçilen Snapchat’i hem Facebook’un hem de Google’ın satın almak istediğini biliyoruz. Sürekli akıllıca ve yenilikçi adımlar atan ve bu yenilikleri ekosistem içinde iyi özümseyerek çabuk benimsenmesini sağlayan Snapchat, son dönemin belki de en başarılı sosyal ağ girişimlerinin başında geliyor.