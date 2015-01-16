Facebook haber kaynağı bölümünde kayıp çocuk ilanlarına yer verecek

ABD'de devreye girecek bu özellik fotoğrafı eklenen kayıp ilanlarını çocuğun kaybolduğu bölgeye yakın kullanıcıların sayfalarında gösterecek. Sistem telefonunuza herhangi bir bildirim yollamadan sadece haber kaynağı akışınız arasına eklenerek size haber verecek. ABD Kayıp çocuk merkezi AMBER Alert ile bugüne kadar 720 çocuğun bulunduğunu belirtiyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platform ile kayıp çocukların bulunmasının daha da kolaylaşacağı düşünülüyor.
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