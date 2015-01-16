Facebook haber kaynağı bölümünde kayıp çocuk ilanlarına yer verecek

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Sosyal medya devi Facebook dönem dönem tasarımında veya haber akışı işleyişindeki değişikliklerle gündeme geliyor. Bu kez de haber kaynağında bir değişiklik söz konusu fakat diğerlerine göre çok daha anlamlı. Kayıp bir çocuk ilanını tv,radyo gibi yayın kuruluşlarına ulaştıran AMBER Alert isimli sistemi haber kaynağına taşıyan Facebook ilanların daha çok insana ulaşmasına yardımcı olacak.ABD'de devreye girecek bu özellik fotoğrafı eklenen kayıp ilanlarını çocuğun kaybolduğu bölgeye yakın kullanıcıların sayfalarında gösterecek. Sistem telefonunuza herhangi bir bildirim yollamadan sadece haber kaynağı akışınız arasına eklenerek size haber verecek. ABD Kayıp çocuk merkezi AMBER Alert ile bugüne kadar 720 çocuğun bulunduğunu belirtiyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platform ile kayıp çocukların bulunmasının daha da kolaylaşacağı düşünülüyor.