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Facebook haber kaynağı bölümünde kayıp çocuk ilanlarına yer verecek

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook haber kaynağı bölümünde kayıp çocuk ilanlarına yer verecek
Sosyal medya devi Facebook dönem dönem tasarımında veya haber akışı işleyişindeki değişikliklerle gündeme geliyor. Bu kez de haber kaynağında bir değişiklik söz konusu fakat diğerlerine göre çok daha anlamlı. Kayıp bir çocuk ilanını tv,radyo gibi yayın kuruluşlarına ulaştıran AMBER Alert isimli sistemi haber kaynağına taşıyan Facebook ilanların daha çok insana ulaşmasına yardımcı olacak.

ABD'de devreye girecek bu özellik fotoğrafı eklenen kayıp ilanlarını çocuğun kaybolduğu bölgeye yakın kullanıcıların sayfalarında gösterecek. Sistem telefonunuza herhangi bir bildirim yollamadan sadece haber kaynağı akışınız arasına eklenerek size haber verecek. ABD Kayıp çocuk merkezi AMBER Alert ile bugüne kadar 720 çocuğun bulunduğunu belirtiyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platform ile kayıp çocukların bulunmasının daha da kolaylaşacağı düşünülüyor. 
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doctor_bey 4 yıl
Helal Mark reyize, güzel fikir
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Gece772 4 yıl
Güzel fikir....
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Burayıda hesaba katsalar çok iyi olur
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TickTok 4 yıl
Helal olsun.
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alemburda34 4 yıl
Facebook insanların sempatisini kazsnmaya çalışıyor. Çok akıllıca reklam izleyeceğimize yararlı birşey çıkartırlar hiç yoktan.
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Mr xXx 4 yıl
Çok yerinde bi karar artık facebook hayatımızın her yerinde insanlara bi faydamız dokunacaksa ne mutlu bize.. Türkiye de gelirse müğe anlı biter
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Manchester United 4 yıl
Valla böyle bir şey yaparsa Facebook helal olsun.
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Recharged 4 yıl
Günümüz çağında Facebook profili olmayan insan sayısı gerçekten çok az. Bu tarz atılımlar yararlı olur.
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General. 4 yıl
Çok faydalı bir hamle olacak.
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Patria o Muerte 4 yıl
Facebook'un yapacagi en faydali is olacak.
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