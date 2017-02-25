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Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı

Birçok Facebook kullanıcısı hesabından atıldığını ve bir başka kişinin hesabına giriş yapmaya çalıştığını dile getirdi. Facebook, bu durumun nedeni hakkında bir açıklama paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, hesaplarından atılan ve

Bugün, birçok Facebook kullanıcısı nedensiz bir şekilde hesaplarından atıldı ve bir başkasının hesabına girmeye çalıştığı uyarısıyla karşılaştı. Facebook, sosyal medyada birçok kişi tarafından dile getirilen ve endişe yaratan bu durumun nedeni hakkında bir açıklama paylaştı.

Açıklamada belirtilene göre bu sorunun nedeni, Facebook tarafından geliştirilen hesap koruma sisteminde ortaya çıkan yazılım sorunu. Sorundan ötürü Facebook kullanıcılarının yalnızca küçük bir bölümü hesaplarından atıldı ve uyarı mesajları aldı.

Yetkililer, sorunun çözüldüğünü ve kullanıcıların istedikleri gibi Facebook hesaplarını kullanabileceklerini açıkladılar. Yani, eğer bu sorunu yaşayanlardan birisiyseniz hesabınız adına endişelenmenize hiç gerek yok. 

Google kullanıcıları da hesaplarına giriş yapamadı

Facebook’un yanı sıra bazı Google kullanıcılarının da hesaplarına giriş yapamadığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Google sorunun nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak sorunun kısa sürede düzeltildiğini ve giriş sisteminin normal olarak çalıştığını açıkladı. Sorunun bazı Google OnHub problemlerini tetiklediği düşünülüyor.


https://www.engadget.com/2017/02/24/facebook-claims-a-technical-error-automatically-logged-users-out/ Yorum Yaz
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fatihcanery 2 yıl
benim on küsür yıldır kullandığım samimi arkadaşlarımın ,akrabalarımın olduğu facebooku fake diye kapatmış denyolar.kimlik istediler bende atmadım,sanki devlet işi .çok da tın..
benim on küsür yıldır kullandığım samimi arkadaşlarımın ,akrabalarımın olduğu facebooku fake diye kapatmış denyolar.kimlik istediler bende atmadım,sanki devlet ...
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genc34 2 yıl en beğenilen
Feysbuk'u terkedeli 2 sene oldu, mutluyum.
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talsuv61 2 yıl
Telefon numarası verdiğim hesabımı kapattılar.
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genc34 2 yıl en beğenilen
Feysbuk'u terkedeli 2 sene oldu, mutluyum.
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fatihcanery 2 yıl
benim on küsür yıldır kullandığım samimi arkadaşlarımın ,akrabalarımın olduğu facebooku fake diye kapatmış denyolar.kimlik istediler bende atmadım,sanki devlet işi .çok da tın..
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Quard 2 yıl fatihcanery
Güler misin ağlar mısın,benimde başıma şimdi geldi.

Uzun zamandır kullandığım hatta birkaç dakika önce birkaç paylaşım yaptığım ve 5-6 tane de sayfa beğendim sonra açıkken kapanıverdi.
"HESABINIZ KAPATILDI" mesajı ekrana geldi. Bari neden kapatıldı onu söyleyin,yok.
Arkamdan da kapatmadılar yüzüme karşı kaptıverdiler.
Kimseye bir zararım olduğunu düşünmüyorum(siyasi içeriktir falandır paylaşmam)
Ama şu var:son zamanlarda sürekli cep telefonu isteyip duruyordu bende vermiyordum acaba ondan mıdır nedir ya da sürekli olarak sayfa/grup beğeniyordum bundan mıdır ki
?
Araştırdım aynı sizin gibi kimlik bilgilerimi istedi vermedim,vermeyeceğim de.

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