Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı

Bugün, birçok Facebook kullanıcısı nedensiz bir şekilde hesaplarından atıldı ve bir başkasının hesabına girmeye çalıştığı uyarısıyla karşılaştı. Facebook, sosyal medyada birçok kişi tarafından dile getirilen ve endişe yaratan bu durumun nedeni hakkında bir açıklama paylaştı.

Açıklamada belirtilene göre bu sorunun nedeni, Facebook tarafından geliştirilen hesap koruma sisteminde ortaya çıkan yazılım sorunu. Sorundan ötürü Facebook kullanıcılarının yalnızca küçük bir bölümü hesaplarından atıldı ve uyarı mesajları aldı.

Yetkililer, sorunun çözüldüğünü ve kullanıcıların istedikleri gibi Facebook hesaplarını kullanabileceklerini açıkladılar. Yani, eğer bu sorunu yaşayanlardan birisiyseniz hesabınız adına endişelenmenize hiç gerek yok.

Google kullanıcıları da hesaplarına giriş yapamadı

Facebook’un yanı sıra bazı Google kullanıcılarının da hesaplarına giriş yapamadığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Google sorunun nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak sorunun kısa sürede düzeltildiğini ve giriş sisteminin normal olarak çalıştığını açıkladı. Sorunun bazı Google OnHub problemlerini tetiklediği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/02/24/facebook-claims-a-technical-error-automatically-logged-users-out/