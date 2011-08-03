Facebook, iPad için dijital kitap yayıncısı Push Pop Press'i satın aldı

Google’ın iddialı sosyal ağı Google+’ın davetiye usulü çalışmasına rağmen bir ay gibi kısa bir sürede 25 milyon kullanıcı sayısını geçmesi rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Hem Facebook hem Twitter son dönemlerde önemli adımlar atmaya başladı.





Twitter, yeni kullanıcı arayüzü ve HTML 5 destekli iPad uygulaması ile üyelerinin karşısına çıkarken Facebook ise Skype destekli görüntülü video görüşmeleri ve olası iPad için bir Facebook uygulaması ile elini güçlendirmeye çalışıyor. Rekabet öyle bir düzeye geldi ki artık firmalar teknoloji geliştirerek zaman kaybetmek yerine teknolojiye sahip firmaları satın almaya başladı.





Firma satın alma konusunun öncüsü tabi ki Google. Bugüne kadar irili ufaklı pek çok firmayı satın alan Google bir kısmını sosyal ağına entegre etmiş durumda. Sosyal ağların lideri Facebook da firma satın alma trendine başladı. Facebook’un son satın aldığı şirket iPad için dijital kitaplar yayınlayan Push Pop Press.





Satın almanın ne kadara mal olduğu açıklanmadı ancak Facebook kesinlikle iPad için dijital kitap yayınlama işinde olmayacağını belirtiyor. Facebook’u ilgilendiren firmanın arkasındaki teknoloji. Push Pop Press son olarak Al Gore’un yeni kitabı “Bizim Seçimimiz”i dijital olarak yayınlamıştı.





Spekülasyonlar dijital baskı teknolojisi ile Facebook’un kullanıcıların hikayesini paylaşmalarını daha kolay hale getireceği yönünde. Farklı bir görüş ise Facebook’un iPad için hazırladığı ve kısa süre önce internete sızan uygulamasında bu teknolojiyi kullanacağını iddia ediyor.