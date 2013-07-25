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Facebook ikinci çeyrek sonuçları : 1.15 milyar aylık aktif kullanıcı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook ikinci çeyrek sonuçları : 1.15 milyar aylık aktif kullanıcı

Kullanıcı sayısı Çin nüfusuyla rekabet eder halen gelen sosyal ağ devi Facebook, yılın ikinci çeyreğine ait mali tablolarını yatırımcıları ile paylaştı.

Borsaya açılmasının ardından inişli çıkışlı bir grafik izlemeye başlayan Facebook, yılın ikinci çeyreğinde 1.81 milyar dolarlık gelir elde etti. Reklam ağlarına daha çok önem veren Facebook artık gelirinin yüzde 88'ini reklamlardan elde ediyor. Mobil reklamcılık gelirleri ise toplam reklam gelirlerinin yüzde 41'ine denk geliyor. 

Facebook'un ikinci çeyrekte elde ettiği net gelir 333 milyon dolar. Kullanıcı sayısını daha da artıran Facebook 1.15 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Ağın günlük aktif kullanıcı sayısı ise 669 milyon olarak gerçekleşti. 

Mobil segmente yatırımını artıran Facebook, bunun iyi sonuçlarını almaya başladıklarını ve gelecek için sağlam bir kaynak oluşturduğunu dile getirdi. Aylık 819 milyon kullanıcı aktif olarak mobil cihazlardan ağa erişirken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 51'lik bir artış var. Günlük bazda mobil aktif kullanıcı ise 469 milyon. 

Facebook bu süreci tohum ekmek olarak nitelendiriyor ve asıl meyvelerini gelecekte toplamayı bekliyor.

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=780093 Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl
adamlar daha da fazlasını istiyor be
Facebook bu süreci tohum ekmek olarak nitelendiriyor ve asıl meyvelerini gelecekte toplamayı bekliyor.
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darkdiva 5 yıl
Bir kişi 5-10 tan hesap açarsa öyle olur tabi :)
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makaramasuko 5 yıl
Hala kullanan var mı ?
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speederly 5 yıl
eklenecek ço arkadaş var daha :)
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StormLight 5 yıl
Günlük 669 Milyon kullanıcı nedir arkadaş
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cagataykoroglu 5 yıl
Adamlar msn i bitirdi. Eskiden herkes msn kullanırdı şimdi mecbur face kullanıyoruz.
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W.Fichtner 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Adamlar msn i bitirdi. Eskiden herkes msn kullanırdı şimdi mecbur face kullanıyoruz.

msn neydi öyle ya
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onur01651 5 yıl
Aylık dedi


EDİT:
Nİye - e bastınız. Ben ne kadar çok kullanıyoruz, sitem anlamında dile getirmiştim.
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