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Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün

Facebook mobil uygulamasının kamerasından kullanıcılar artık GIF oluşturabilecek ve oluşturdukları bu GIF’leri haber akışında paylaşabilecek. Ayrıca doğrudan canlı yayın da başlatılabiliyor.
1 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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2 milyar kullanıcı sayısına doğru yürüyen dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, rakip platformlardan esinlendiği özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Snapchat tarzındaki ilginç kamera filtrelerinin yanına şimdi de GIF özelliği ekleniyor.

Hareket halinde GIF

Facebook uygulamasına yapılan yeni bir güncelleme ile kamera sekmesinden GIF hazırlamak ve paylaşmak mümkün hale geldi. Daha önce kullanıcılar haber akışında kameradan sadece fotoğraf ve video paylaşabiliyordu. Artık buna GIF dosyaları da eklendi.

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Kullanıcılar ana ekranda soldan sağa sürükleme yaparak kamera sekmesine geçtikten sonra GIF hazırlama seçeneğine erişebiliyor. Burada iki saniyelik videolar çekerek GIF hazırlamak mümkün. Hazırlanan GIF’ler hikayelerde ve haber akışında paylaşılabiliyor. Ayrıca telefona da kaydedilebiliyor.

GIF özelliği ile birlikte kameradan doğrudan canlı yayın başlatma özelliği de eklenmiş. Böylece kullanıcılar için uygulama ile daha fazla haşır neşir olma durumu da yaratılmış oldu. Güncelleme yakında bölge bölge dağıtıma başlayacak.

 

http://www.techradar.com/news/facebook-now-lets-you-create-and-share-gifs-using-its-camera-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ONY86 1 yıl
canlı yayın çok önemli.
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