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Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor

Facebook, kullanıcı bilgilerini satmadığını belirtiyor ama ortaya çıkan belgelerden anlaşıldığı kadarıyla satmayı kesinlikle düşünmüş. Firma hakkında olumsuz bilgiler gelmeye devam ediyor.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor
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Facebook, Cambridge Analytica skandalından bu yana üzerindeki kötü şöhreti atamadı. Sürekli oraya çıkan yeni bilgiler de bunun temel sebebi. İşte bunlardan bir diğeri, bazı dokümanlarda ortaya çıkan Facebook’un kullanıcı verilerini satmayı düşünmesi oldu.

Mark Zuckerberg: Verilerimizi satmıyoruz

Mark Zuckerberg Nisan ayında net bir şekilde “Verilerimizi satmıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. Ancak Wall Street Journal tarafından araştırılan yeni belgeler, firmanın 2012 ve 2014 yılları arasında kullanıcı verilerini satmayı düşündüğünü ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan bazı mail yazışmalarında örneğin, Facebook çalışanlarından birinin, firmalar 250 bin dolar ödemeyi kabul etmezlerse verilere erişimlerini kapatmayı önerdiği görünüyor. Başka bir mailde ise yine farklı bir firma çalışanının, Amazon ile yaptığı stratejik konuşma içerisinde, gelecekte daha az kullanıcı verisi paylaşmaktan bahsettiği öğrenilmiş. Ek olarak bankalarla yapılan farklı email konuşmalarının da bulunduğu fark edilmiş. Kaynağa göre bu maillerin atıldığı tarihlerde Facebook, kullanıcıların sadece kişisel verilerini değil, arkadaşlarına ait verileri de gönderdiğini anlamış. Bu yüzden de farklı ücretlendirme yöntemlerini düşünmüş olabilir.

Ayrıca bir Facebook sözcüsü, Wall Street Journal’a “Sürdürülebilir bir iş kurma konusunu anlamaya çalışıyorduk. Bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında çok fazla iç konuşma yapıyorduk.” açıklamasında bulunmuş.

Ayrıca Bkz. "Tüm Facebook yöneticilerine Android cihaz kullanma zorunluluğu geldi"

Facebook’un bu konuşmalardan herhangi birini takip ettiğine veya Zuckerberg’ün haberdar olduğuna dair herhangi bir kanıt ise bulunmuyor. Bahsedilen bu belgeler haftaya kamuya açıldığında daha çok bilgi ve açıklama görebileceğiz.


https://www.theverge.com/2018/11/29/18117582/facebook-six4three-internal-documents-emails-selling-user-data Yorum Yaz
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ülkücüadam 6 ay
Satsın tabi herkes ekmeğinin peşinde
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tugares 6 ay
Zaten ihtiyacı olana veriyor satmasına gerek var mı?
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intel7mix 6 ay
Zaten satmıyorsa nereden geliyor bu değirmenin suyu diye adama sorarlar.
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::Ashes:: 6 ay
whatsapp kullanmayin telegram kullanin.
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Saint Ralph 6 ay
Face ve Whatsapp kullanmıyorum.
Whatsapp yakında reklam gösterecekmiş.
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Ekrem71.5 6 ay
Aaaaaa Çok şaşırdık hiç Bilmiyorduk :)
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Lova 6 ay
Yalnız Facebook’a laf atıp ve silip de hala harıl harıl instagram kullanan var. Hatta onu bırak watsapp kullanıyoruz hepimiz. Sizce Facebook’ta olan Facebook’un sahibi olduğu bu platformlarda olmaz mı?
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Spider_hip 6 ay Lova
Valla haklısınız. Facebook'u kullanmayalı zaten yıllar oldu. Nitekim instagramda da hiç bir şey paylaşmıyorum sırf takip için kullanıyorum ama whatsapp ta bunların. Asıl bilgiler zaten orada akıyor. Ona bir çare bulmalı.
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atilasat 6 ay
iki hafta önce sildi faceboku,kim kiminle nerde ne yapıyor artık umrumda değil.
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dede17 6 ay
Facebook benim için bitmiştir(.)
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RevengeRain 6 ay
Bilgilerimizi satmıyorsa, bedava veriyor demektir.
5 kuruşluk değerimiz yokmuş NSA'da CIA'da
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