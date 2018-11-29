Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor

Facebook, Cambridge Analytica skandalından bu yana üzerindeki kötü şöhreti atamadı. Sürekli oraya çıkan yeni bilgiler de bunun temel sebebi. İşte bunlardan bir diğeri, bazı dokümanlarda ortaya çıkan Facebook’un kullanıcı verilerini satmayı düşünmesi oldu.

Mark Zuckerberg: Verilerimizi satmıyoruz

Mark Zuckerberg Nisan ayında net bir şekilde “Verilerimizi satmıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. Ancak Wall Street Journal tarafından araştırılan yeni belgeler, firmanın 2012 ve 2014 yılları arasında kullanıcı verilerini satmayı düşündüğünü ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan bazı mail yazışmalarında örneğin, Facebook çalışanlarından birinin, firmalar 250 bin dolar ödemeyi kabul etmezlerse verilere erişimlerini kapatmayı önerdiği görünüyor. Başka bir mailde ise yine farklı bir firma çalışanının, Amazon ile yaptığı stratejik konuşma içerisinde, gelecekte daha az kullanıcı verisi paylaşmaktan bahsettiği öğrenilmiş. Ek olarak bankalarla yapılan farklı email konuşmalarının da bulunduğu fark edilmiş. Kaynağa göre bu maillerin atıldığı tarihlerde Facebook, kullanıcıların sadece kişisel verilerini değil, arkadaşlarına ait verileri de gönderdiğini anlamış. Bu yüzden de farklı ücretlendirme yöntemlerini düşünmüş olabilir.

Ayrıca bir Facebook sözcüsü, Wall Street Journal’a “Sürdürülebilir bir iş kurma konusunu anlamaya çalışıyorduk. Bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında çok fazla iç konuşma yapıyorduk.” açıklamasında bulunmuş.

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Facebook’un bu konuşmalardan herhangi birini takip ettiğine veya Zuckerberg’ün haberdar olduğuna dair herhangi bir kanıt ise bulunmuyor. Bahsedilen bu belgeler haftaya kamuya açıldığında daha çok bilgi ve açıklama görebileceğiz.

https://www.theverge.com/2018/11/29/18117582/facebook-six4three-internal-documents-emails-selling-user-data