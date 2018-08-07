Facebook, kullanıcıların finansal verileri için Amerikan bankalarıyla görüşüyor

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Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger'ı ticaretin merkezi haline getirmek için bir süredi ciddi efor sarfediyor. Bu kapsamda şirket American Express, Mastercard ve PayPal'ı da chatbot'lar aracılığıyla Messenger'a entegre ederek kullanıcıların finansal işlemlerini Messenger üzerinden yürütmelerine olanak sağlıyor. Buna karşılık geleneksel bankalar henüz Messenger ağında yer almıyor. Bu eksiğini gidermek ve daha fazla kullanıcıyı Messenger'a çekmek isteyen sosyal medya devi, geleneksel bankalarla görüşmeye başladı.





Bankacılık hizmetlerini Messenger'a taşıyacak

Wall Street Journal'ın raporuna göre Facebook; Citigroup, Wells Fargo ve JP Morgan Chase gibi ABD'nin önde gelen bankalarıyla iş birliği programı başlatmayı planlıyor. Bu program kapsamında bankalar Messenger'daki chatbot'lar aracılığıyla müşteriyle iletişime geçebilecek ve müşteri hizmetlerini Messenger üzerinden sunacak. Buna ek olarak kullanıcılar da Messenger'da; hesaplarını yönetebilecek, bakiyelerini ve geçmiş harcamalarını takip edebilecek.





Bankalar bu iş birliği teklifine sıcak bakarsa kullanıcılara ait hassas finansal verilerin, doğrudan Facebook kontrolünde olmasa da Messenger üzerinden paylaşılması ve yönetilmesi söz konusu olacak. Yani Facebook veya Messenger'daki bir veri ihlali durumda bu veriler de zarar görebilecek. Cambridge Analytica skandalı ve sonrasında Facebook'un veri yönetimine ilişkin irili ufaklı bir dizi skandal bankaların şirkete olan güvenini azaltmış durumda. İddialara göre bankalar gizlilik endişelerini ileri sürdü ve Facebook'un öncelikle bu endişeleri gidermesini talep etti.





Facebook geçtiğimiz ay bu yılın ikinci çeyreğine ait finansal rakamları paylaşmış ve ikinci çeyrek, 2011'den bu yana büyüme oranının en düşük olduğu çeyrek olarak dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından hisseleri hızla değer kaybeden şirket şimdi gelirlerini artırmak için daha fazla kullanıcıya ve daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket her ne kadar Messenger'a odaklansa da WhatsApp'ın işletmelere özel versiyonu ile yeni gelir kapılarının açılması da planlanıyor.





Tabi Facebook bankalardan finansal verileri talep eden tek internet devi değil. Google ve Amazon da kullanıcıların sesli asistan(Google Home veya Amazon Alexa) ile bankacılık işlemlerini yapabilmesi için bankalarla görüşme halinde. Üç şirketin de gayesi aynı olsa da ABD'de bu üç şirketten kullanıcının güvenini en çok toplayan şirketin Amazon olduğu ve bu sayede hem kullanıcı hem de bankaların gözünde biraz daha ayrıcalıklı bir konumda olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl The Verge'ün yaptığı ankette Amazon; Facebook, Google, Microsoft, Apple ve Twitter'ı geride bırakarak internet kullanıcılarının en çok güvendiği şirket olmayı başarmıştı.

https://www.theverge.com/2018/8/6/17656212/facebook-us-banks-financial-services-card-transactions-shopping-habits-account-balance