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Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Facebook, LOL adı verilen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. LOL ile Facebook, gençlerin ilgisini çekecek tarzda, mizahi içerikleri tek bir noktada toplayacak.
4 ay (Son Güncelleme: 4 ay)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
Bir zamanların en popüler sosyal ağı olsa da, trendleri yakalama konusunda diğer mecraların bir hayli gerisinde kalan ve genç kullanıcı kitlesini büyük oranda kaybeden Facebook, ergen olarak tabir ettiğimiz, lise çağındaki genç kullanıcılarını geri kazanabilmek için yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
LOL adı verilen yeni özellik ile Facebook, gençlerin hoşlanacağı türdeki komik videoları, gifleri ve görselleri bir araya toplayacak. Bu içerikler üç farklı kategoride sıralandırılacaklar. Bunlar; şakalar, hayvanlar ve kazalar. Bunlar kulağa biraz yetersiz ve modası geçmiş gelseler de, kategori sayısının zamanla arttırılması bekleniyor.
İçeriklerin tamamı Facebook'taki popüler mizah sayfalarından geliyor. Yani bir nevi Instagram'ın Keşfet kısmındaki Güldürü kategorisi ile aynı şekilde çalışıyor.
Uygulama şu an ailelerinden izin alınmış, 100 Amerikalı lise öğrencisi ile test ediliyor ve testler başarıyla tamamlandığı takdirde kısa süre içinde kullanıcılarla buluşacak. LOL'ün Facebook'un içerisinde yer alan bir bölüm olarak mı yoksa tek başına bir uygulama olarak mı karşımıza çıkacağı ise oldukça büyük bir merak konusu.
Facebook son günlerde Lasso, Watch ve IGTV gibi pek çok başarısız projeye imza attı. LOL ile birlikte şirket, kötü talihini tersine çevirerek, kaybettiği kullanıcı kitlesini geri kazanabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
https://www.phonearena.com/news/Facebook-LOL-meme-app_id112925 Yorum Yaz
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sniper23 4 ay en beğenilen
Yollarda daha fazla zombi görecez yani?
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Seyrim 4 ay
Artık hiç kafalarını kaldırmazlar.. Gelecek kambur gençlik olacak..
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pspoor 4 ay
Yine genclere yalan ve propaganda basacaklar...
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Krone 4 ay
Yasaklansa ya da ne bileyim iflas etse de kurtulsak şu illetten.
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xconnect 4 ay
Bizim yaşlılar için de istiyoruz. Sadece Kandil ve Cuma mesajları olsun :-))
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Wi Fi 4 ay
Kuş uçtu beybi...
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Seyrim 4 ay
Artık hiç kafalarını kaldırmazlar.. Gelecek kambur gençlik olacak..
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sniper23 4 ay en beğenilen
Yollarda daha fazla zombi görecez yani?
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esmerbuyucu 4 ay
Liseli gençlere dev hizmet, müthiş 😂
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