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Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı

Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı. İlk etapta Samsung Gear VR ve Oculus Go kullanıcıları için yayınlanan oyun, çok yakında Android kullanıcıları ile de buluşacak.
4 ay
7,9b
1
17
Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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2017 yılının Kasım ayında ülkemizin ilk sanal gerçeklik oyunlarından Kayıp Efsaneler’i yayınlayan Bond Game Studio'nun yeni VR oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı.
Aksiyon-macera türündeki Dede Korkut Chronicles, ilk etapta Oculus Go ve Samsung Gear VR kullanıcıları ile buluştu. Bond Game Studio, oyunun Android sürümünün de yakın gelecekte Google Play Store'da yayınlanacağını duyurdu. 

Oyun Hakkında

Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanı Dede Korkut Hikayeleri’nden ilham alarak, 8 farklı dilde hazırlanan Dede Korkut Chronicles, toplam 12 hikaye arasından Tepegöz ile Basat’ın destansı mücadelesini konu ediniyor.
Samsung'un desteği ile geliştirilen oyunda, Orta Asya’nın büyülü coğrafyasında Basat karakterine bürünerek Oğuz halkını Tepegöz’ün lanetinden kurtarmaya çalışırken, size eşlik edecek olan peri kızıyla birlikte kılıç, kalkan ve arbalet kullanarak, canavarlarla mücadele ediyorsunuz.
Dede Korkut Chronicles’ı seslendirenler arasında geçen yıl kaybettiğimiz ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı da yer alıyor.

https://www.haberturk.com/dede-korkut-chronicles-vr-oyunu-yayinlandi-2296027-teknoloji Yorum Yaz
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Drumyr 4 ay en beğenilen
Oyunda emeği geçen herkesi kutlarim. Umarim daha iyi yerlere de gelirsiniz.
Androide gelirse desteğimi yaparim.
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selman159 4 ay
inşallah başarılı olur.
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Emin KOÇ 4 ay
İlkleri yapmak zordur. Yapanları tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olurlar.
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DH Misafiri 4 ay
adam "epik destani" demis :) vay arkadas...
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firat_kilic 4 ay
web sitesini yapmadan oyun mu yapmışlar? thebonddigital.com/...
Daha önceden de reklamcılık firmasıymış... isteyen bulur...
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Youtube lisans mı istiyor neden tanıtım videoları haberlere eklenmiyor anlamadım? Burada okuduğumuz haberin içeriğini kendimiz bulacak isek DH'de haber okumanın manası nedir? İyi bari biz ekleyelim.

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SEO-Uzmanı 4 ay
biz zaten hikayeyi biliyoruz ki :)
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imsomnia 4 ay
youtube.com/...
videosunu koyalım da kimse element uydurmadan yorum yapsın.
umarım bekledikleri geri dönüşü alıp daha iyilerini yaparlar. bence başarılı olmuş.
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Tlg3 4 ay
Niye chronicles
1 Yanıt Yanıtla +3
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Sarı Mucit 4 ay Tlg3
geleneksel 1. şölenimize hoşgeldiniz demek gibi
süregelen kelimesi uymamış ilk bölüm için
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Seyrim 4 ay
Merak ettim.. Umarım daha iyileri olur..
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Drumyr 4 ay en beğenilen
Oyunda emeği geçen herkesi kutlarim. Umarim daha iyi yerlere de gelirsiniz.
Androide gelirse desteğimi yaparim.
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aca-n 4 ay
Türkiye'nin kalkınması için yazım sektörünü ileri götürmesi yeterli gelecektir. Koca fabrikalara patronları lüks arabalara binsin diye teşvik vereceklerine gençlere dağıtsınlar sektör dahada gelişsin.
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sanal gerçeklik, samsung gear vr ve
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