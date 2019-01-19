Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı

2017 yılının Kasım ayında ülkemizin ilk sanal gerçeklik oyunlarından Kayıp Efsaneler’i yayınlayan Bond Game Studio'nun yeni VR oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı.

Aksiyon-macera türündeki Dede Korkut Chronicles, ilk etapta Oculus Go ve Samsung Gear VR kullanıcıları ile buluştu. Bond Game Studio, oyunun Android sürümünün de yakın gelecekte Google Play Store'da yayınlanacağını duyurdu.

Oyun Hakkında

Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanı Dede Korkut Hikayeleri’nden ilham alarak, 8 farklı dilde hazırlanan Dede Korkut Chronicles, toplam 12 hikaye arasından Tepegöz ile Basat’ın destansı mücadelesini konu ediniyor.

Samsung'un desteği ile geliştirilen oyunda, Orta Asya’nın büyülü coğrafyasında Basat karakterine bürünerek Oğuz halkını Tepegöz’ün lanetinden kurtarmaya çalışırken, size eşlik edecek olan peri kızıyla birlikte kılıç, kalkan ve arbalet kullanarak, canavarlarla mücadele ediyorsunuz.

Dede Korkut Chronicles’ı seslendirenler arasında geçen yıl kaybettiğimiz ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı da yer alıyor.

https://www.haberturk.com/dede-korkut-chronicles-vr-oyunu-yayinlandi-2296027-teknoloji