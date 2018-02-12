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Facebook orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi: Widow

Facebook, bugüne kadar hazırladığı en dikkat çekici dizi olan Widow'a ilk sezon onayını verdi. Yıldız oyuncu Elizabeth Olsen'ın başrolünü üstlendiği dizi Facebook Watch üzerinden yayınlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde birçok teknoloji ve internet şirketinin yöneldiği orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Facebook, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi. Bu yıl orijinal içeriği yaklaşık 1 milyar dolar harcamayı planlayan sosyal medya devi, bugüne kadarki en dikkat çekici projesi olan Widow'a ilk sezon onayını verdi.
İlk sezonu yarım saatlik 10 bölümden oluşacak Widow, şirketin diğer dizileri gibi Facebook Watch üzerinden yayınlanacak. Senaryosunu Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything)'ın kaleme alacağı Widow'un başrolünü Elizabeth Olsen üstlenecek.
The Avengers, Godzilla ve Wind River gibi başarılı filmlerde rol alan ve Hollywood'un en gözde genç oyuncuları arasında yer alan Olsen'ın varlığı, Widow'u Facebook'un bugüne kadar onay verdiği en dikkat çekici dizi yapmaya yetiyor.
The Spectacular Now, Smashed ve The End of the Tour gibi övgü toplayan bağımsız filmler ile adını duyuran James Ponsoldt'un yöneteceği dizi; bir yandan eşini kaybetmenin acısıyla boğuşurken bir yandan da geçmişte bıraktığı kişiler ile yeniden bir araya gelmek zorunda kalan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

http://deadline.com/2018/02/facebook-dramedy-series-starring-elizabeth-olsen-1202282859/ Yorum Yaz
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face1tr 1 yıl en beğenilen
facebook watch diye bir şeyin varlığını bu haber aracılığı ile öğrendim
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mahmut716 1 yıl
...bir yandan da geçmişte bıraktığı kişiler ile yeniden bir araya gelmek zorunda kalan ....
geçmişteki bıraktıklarini facebook üzerinden mı buluyor
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mu5tafa 1 yıl
Elizabeth olsen yeter..
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Amon_Amarth 1 yıl
Elizabeth Olsen'in enfes memeleri ve düzgün kalçalarıyla diziye çok şey katacağını şimdiden söyleyebiliyorum.
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uNequAL 1 yıl
Tüm dizilerin olduğu bir platform yapsınlar, para da var adamlarda zaten. Aşamayacakları ne gibi sorun olabilir ki.
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Rachsuchtig 1 yıl uNequAL
uNequAL
Tüm dizilerin olduğu bir platform yapsınlar, para da var adamlarda zaten. Aşamayacakları ne gibi sorun olabilir ki.


Is parayla bitmiyor. Adam ben bu diziyi satmıyorum der satmaz. Bunun karşısında da yapacak hiçbir şey yok
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face1tr 1 yıl
daha doğrusu haber aracılığı ile bir merak uyandı, google aramasıyla bu yeni mecrayı anlamaya, kavramaya, öğrenmeye çalıştım ama tam emin değilim...
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face1tr 1 yıl en beğenilen
facebook watch diye bir şeyin varlığını bu haber aracılığı ile öğrendim
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