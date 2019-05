Facebook orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi: Widow

Son dönemde birçok teknoloji ve internet şirketinin yöneldiği orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Facebook, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi. Bu yıl orijinal içeriği yaklaşık 1 milyar dolar harcamayı planlayan sosyal medya devi, bugüne kadarki en dikkat çekici projesi olan Widow'a ilk sezon onayını verdi.

İlk sezonu yarım saatlik 10 bölümden oluşacak Widow, şirketin diğer dizileri gibi Facebook Watch üzerinden yayınlanacak. Senaryosunu Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything)'ın kaleme alacağı Widow'un başrolünü Elizabeth Olsen üstlenecek.

The Avengers, Godzilla ve Wind River gibi başarılı filmlerde rol alan ve Hollywood'un en gözde genç oyuncuları arasında yer alan Olsen'ın varlığı, Widow'u Facebook'un bugüne kadar onay verdiği en dikkat çekici dizi yapmaya yetiyor.

The Spectacular Now, Smashed ve The End of the Tour gibi övgü toplayan bağımsız filmler ile adını duyuran James Ponsoldt'un yöneteceği dizi; bir yandan eşini kaybetmenin acısıyla boğuşurken bir yandan da geçmişte bıraktığı kişiler ile yeniden bir araya gelmek zorunda kalan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

http://deadline.com/2018/02/facebook-dramedy-series-starring-elizabeth-olsen-1202282859/