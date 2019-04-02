Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük sosyal ağının bu yıl "yüksek kaliteli haberler" için özel bir sekme alabileceğini açıkladı. Bu bölüm Facebook kullanıcıları için ücretsiz olmakla birlikte, Zuckerberg, yayıncılara, bu özel haber sekmesinde içeriklerini göstermeleri için ödeme yapabileceğini de ima etti.

Yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak

Zuckerberg bu fikri Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner ile yaptığı konuşmada dile getirdi. Facebook'a yeni bir özellik getireceklerini belirten Zuckerberg, gerçekten kaliteli içerik sunduğundan emin oldukları yayıncılara ücret ödeyerek, özel bir haber sekmesinde bu içeriklerin yayınlanabileceğini belirtti.

https://www.recode.net/2019/4/1/18290330/facebook-news-tab-mark-zuckerberg-license-fee-axel-springer-mathias-dopfner

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Zuckerberg,kullanıcılarının kullanıcıların bu yüksek kalitede içeriğe erişmek için birde belirterek, "Bu bizim için bir gelir kapısı değil." ifadelerini kullandı. Yeni sekmeninkadar kullanıma sunulacağı planlanırken,yayıncılara lisans ücreti ödeneceği ise şimdilik net değil.