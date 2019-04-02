Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir

Teknoloji Editörü
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük sosyal ağının bu yıl "yüksek kaliteli haberler" için özel bir sekme alabileceğini açıkladı. Bu bölüm Facebook kullanıcıları için ücretsiz olmakla birlikte, Zuckerberg, yayıncılara, bu özel haber sekmesinde içeriklerini göstermeleri için ödeme yapabileceğini de ima etti.
Yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak
Zuckerberg bu fikri Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner ile yaptığı konuşmada dile getirdi. Facebook'a yeni bir özellik getireceklerini belirten Zuckerberg, gerçekten kaliteli içerik sunduğundan emin oldukları yayıncılara ücret ödeyerek, özel bir haber sekmesinde bu içeriklerin yayınlanabileceğini belirtti.Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının kullanıcıların bu yüksek kalitede içeriğe erişmek için bir ücret ödemeyeceğini de belirterek, "Bu bizim için bir gelir kapısı değil." ifadelerini kullandı. Yeni sekmenin yıl sonuna kadar kullanıma sunulacağı planlanırken, hangi ülkelerdeki yayıncılara lisans ücreti ödeneceği ise şimdilik net değil.
https://www.recode.net/2019/4/1/18290330/facebook-news-tab-mark-zuckerberg-license-fee-axel-springer-mathias-dopfner Yorum Yaz Paylaş Tweetle