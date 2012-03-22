Facebook resimler ve arkadaşlar modülünü yeniliyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, son büyük yeniliği olan Zaman Tüneli'nin ardından kullanıcı tecrübesini artıracak iki farklı geliştirmeyi daha kullanıcılarına sunuyor.





Bunların ilki arkadaş listesiyle ilgili. Facebook, arkadaş listesinde çok fazla iletişime geçmediğiniz kişileri bundan böyle Tanıdıklar listesine taşımayı önerecek. Tanıdıklar listesindeki arkadaşlarınız ile ilişkiniz kopmayacak veya listeden silinmeyecek. Tanıdıklar listesine taşınan arkadaşların güncellemeleri haber kaynağında daha az görünecek. Böylece giderek artan haber kaynağı trafiği de bir ölçüde düzenlenmiş olacak.





Listeyi görmek ve düzenlemek için sol kısımdaki Arkadaşlar modülünde Diğerleri kısmına tıklayarak gelen listeden seçmeniz yeterli.





İkinci olarak Facebook fotoğraf görüntüleyicisinde de bazı yenilikler yaptı. Arkadaşlar tarafından paylaşılan fotoğraflar bundan böyle 2048 x 2048 çözünürlüğe kadar görüntülenebilecek. Ayrıca fotoğrafları tam ekran modunda da görebilmek mümkün olacak. Ancak bu özellikler şimdilik sadece Firefox ve Chrome tarayıcısının yeni sürümlerinde geçerli.



