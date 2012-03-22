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Facebook resimler ve arkadaşlar modülünü yeniliyor

7 yıl
4,2b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, son büyük yeniliği olan Zaman Tüneli'nin ardından kullanıcı tecrübesini artıracak iki farklı geliştirmeyi daha kullanıcılarına sunuyor.

Bunların ilki arkadaş listesiyle ilgili. Facebook, arkadaş listesinde çok fazla iletişime geçmediğiniz kişileri bundan böyle Tanıdıklar listesine taşımayı önerecek. Tanıdıklar listesindeki arkadaşlarınız ile ilişkiniz kopmayacak veya listeden silinmeyecek. Tanıdıklar listesine taşınan arkadaşların güncellemeleri haber kaynağında daha az görünecek. Böylece giderek artan haber kaynağı trafiği de bir ölçüde düzenlenmiş olacak.

Listeyi görmek ve düzenlemek için sol kısımdaki Arkadaşlar modülünde Diğerleri kısmına tıklayarak gelen listeden seçmeniz yeterli.

İkinci olarak Facebook fotoğraf görüntüleyicisinde de bazı yenilikler yaptı. Arkadaşlar tarafından paylaşılan fotoğraflar bundan böyle 2048 x 2048 çözünürlüğe kadar görüntülenebilecek. Ayrıca fotoğrafları tam ekran modunda da görebilmek mümkün olacak. Ancak bu özellikler şimdilik sadece Firefox ve Chrome tarayıcısının yeni sürümlerinde geçerli.
Facebook resimler ve arkadaşlar modülünü yeniliyor
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Size haber buldum DH android marketten ücretli uygulamalar satın alınabiliyor
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DH Misafiri 6 yıl
I have a theory about life steags. The steags when everyone is getting married (fun), having babies (exciting), kids start school (freedom) and then the bad things happen to people divorce, money woes, job loss, deaths. At my oldest HS, two juniors had mothers to die of cancer within a week. Without a great deal of effort, I can name 9 parents dieing young with underage kids. From my youth, I don't remember so many parents dieing. I think this stage hangs out for a while until our children start getting married, having babies (cue Circle of Life ) Unfortunately since my oldest is still HS, I have time before the happy stage again.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
arap baharından önce
vatan millet sakarya diye, 2 günde insanlar, milyonları toplayabiliyordu !
ama şimdi avrupada küresel sosyalizm yükselişe geçecek diye
tüm bir çok özelliği bile bile görelttiler !
öyleki neredeyse artık sadece tanıdıklarınızı ekleyebiliyorsunuz !
artık şaka maka mail grupları bile facebook'tan daha iyi gibi duruyor.
en azından mail listesindekileri görebiliyorsunuz !
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xxxx1 7 yıl
Face,bu ay birşeylerle oynamadan geçti diyordum yine patlatmışlar!..
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vidoko 7 yıl
Donanım haber uyuma millet gtx 680 test sonuçlarını yayınlıyor sen nerdesin! Bu arada kepler okadar beklemeye değmemiş adeta tabiri caizse 7970 e göre cortlamış.
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Dark Shade 7 yıl
Facebook yenikik yapma lutfen... biz yenilik istemiyoruz... 5 yil onceki facebook u istiyoruz... icine ediyolar zaman gectikce...
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35fatih 7 yıl
DH Misafiri
Size haber buldum DH android marketten ücretli uygulamalar satın alınabiliyor

aynen ülkemizde ücretli uygulamaları satın alma açılmış. hemen haberini bekliyoruz :)
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söny 7 yıl
Zaman tüneli gibi olmasında kullanmadım fakat kullanan arkadaşlarım yeni face açtı sırf kurtulmak için
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NS_85 7 yıl
Tanıdık olarak işaretlediklerimiz, onları tanıdık olarak işaretlediğimizi görebilecek mi acaba, asıl sorun bu :)
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webci274 7 yıl NS_85
NS_85
Tanıdık olarak işaretlediklerimiz, onları tanıdık olarak işaretlediğimizi görebilecek mi acaba, asıl sorun bu :)

Görmeyecek:)
Onun yerine:
" 'Seni kim tanıdıklarım listesine eklemiş'
ve 'Seni tanıdıklar listesine ekleyenleri bul- %100 çalışıyor' "
tarzı uygulamalar çıkacaktır ;)
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E_Aydin35 7 yıl
Arkadaşlar ile ilgili geliştirme iyi olmuş bazen istek gelir ekleriz tanıyoruzdur ama muhabbetimiz yoktur ana sayfada kişisel binbir türlü haberini görürüz bu yöntem daha iyi olucak, fotoğraflarda iyi olmuş...
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ultra_storm 7 yıl
Zaman tüneli derhal kalkmalı görünüşü çok kötü ve kullanışsız en saçma sistem.
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Size haber buldum DH android marketten ücretli uygulamalar satın alınabiliyor
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