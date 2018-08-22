Facebook, sahte haber ile mücadele için kullanıcılara güvenilirlik puanı vermeye başladı

Teknoloji Editörü
Facebook'un sahte haber ve bilgilerin yayılmasını engelleme konusundaki en son yaklaşımı, özellikle paylaşan insanları değil bunun yayılmasını sağlayan kullanıcıları da kapsıyor. Dev platform artık kullanıcılara güvenilirlik puanı vererek bu tip sahte içeriğin önüne geçmeyi amaçladığını açıkladı.
Kullanıcılara 0-1 arasında puan veriliyor
Sosyal medya devinin sahte haberlerle mücadele sorumlusu Tessa Lyons, Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, Facebook'un bir süredir kullanıcılara itibar puanı verdiğini açıkladı. Sistemin kullanıcılara 0 ile 1 arasında bir "güvenilirlik" puanı atadığını belirten Lyons, puanlama sisteminin nasıl çalıştığına, tüm kullanıcıların bir skoru olup olmadığına veya puanların nasıl kullanıldığına dair detayları açıklamadı.Gelen haberler ise Facebook'un bu puanlama sistemini temel alarak, kullanıcıların gönderi akışında sahte olabilecek haber ve bilgileri listelemeyeceği yönünde. Tessa Lyons, sosyal medya devinin kitleleri yanlış yönlendiren bu asılsız bilgileri sistemden elemek için tek kriterinin puanlama sistemi olmadığını belirterek, bu yöntemin Facebook'un izlediği binlerce yeni davranışsal ölçümden biri olduğunu da sözlerine ekledi.
https://www.washingtonpost.com/technology/2018/08/21/facebook-is-rating-trustworthiness-its-users-scale-zero-one/?noredirect=on&utm_term=.dcc15d2c59db Yorum Yaz Paylaş Tweetle
her hafta sonu kıyamet kopucak diye haber yapanlar var
kendini mehdi ilan edenler var :D