Facebook, sahte haber ile mücadele için kullanıcılara güvenilirlik puanı vermeye başladı

Facebook'un sahte haber ve bilgilerin yayılmasını engelleme konusundaki en son yaklaşımı, özellikle paylaşan insanları değil bunun yayılmasını sağlayan kullanıcıları da kapsıyor. Dev platform artık kullanıcılara güvenilirlik puanı vererek bu tip sahte içeriğin önüne geçmeyi amaçladığını açıkladı.

Kullanıcılara 0-1 arasında puan veriliyor

Sosyal medya devinin sahte haberlerle mücadele sorumlusu Tessa Lyons, Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, Facebook'un bir süredir kullanıcılara itibar puanı verdiğini açıkladı. Sistemin kullanıcılara 0 ile 1 arasında bir "güvenilirlik" puanı atadığını belirten Lyons, puanlama sisteminin nasıl çalıştığına, tüm kullanıcıların bir skoru olup olmadığına veya puanların nasıl kullanıldığına dair detayları açıklamadı.

https://www.washingtonpost.com/technology/2018/08/21/facebook-is-rating-trustworthiness-its-users-scale-zero-one/?noredirect=on&utm_term=.dcc15d2c59db

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Gelen haberler ise Facebook'un bu puanlama sistemini, kullanıcıların gönderi akışındahaber ve bilgileriyönünde. Tessa Lyons, sosyal medya devininbu asılsız bilgileri sistemden elemek içinpuanlama sistemi olmadığını belirterek, bu yöntemin Facebook'un izlediğiölçümden biri olduğunu da sözlerine ekledi.