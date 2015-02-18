Facebook, sanal gerçeklik için özel uygulamalar geliştiriyor

Kullanıcı sayısı birçok ülkeyi geride bırakan sosyal medyanın dev ismi Facebook, gelen bilgilere göre sanal gerçeklik için özel uygulamalar geliştiriyor.

Recode'un Code/Media konferasında katılan Facebook Ürün Müdürü Chris Cox, sanal gerçeklik sistemleri için kendi uygulamalarını geliştirmeye başladıklarını belirtti. Uygulamaların detayları hakkında ise bilgi vermeyen Cox, VR sistemleri ile kişilerin bulundukları çevreyi arkadaşları ile paylaşabileceği gibi bir öngörüde de bulundu. Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar ödeyerek Kickstarter'ın en parlak projelerinden Oculus Rift'in arkasındaki geliştiriciyi satın alan Facebook, sanal gerçeklik sistemlerinin geleceğini iyi gören firmalar arasında yer alıyor.

Facebook'un sanal gerçeklik sistemleri için hazırladığı uygulamarın kısa zaman içerisinde karşımıza çıkması beklenmiyor ancak çalışmaların devam etmesi özellikle son kullanıcı için oldukça faydalı görülüyor.

http://recode.net/2015/02/17/facebook-is-working-on-virtual-reality-apps-that-it-thinks-beyonce-will-use/