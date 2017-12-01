Facebook ''selfie ile doğrulama'' dönemimi başlatıyor

Yüz tanıma teknolojisine dayalı güvenlik adımları yavaş yavaş yaygınlık kazanırken sosyal medyada da bu yeni teknolojiye yönelik çalışmalar görüyoruz. Sosyal medya devi Facebook eylül ayının sonunda yaptığı açıklama ile hesap kurtarma yöntemi olarak yüz tanıma teknolojisini test ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bazı Facebook kullanıcıları, hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında ilginç bir uyarıyla karşılaştı. Facebook, kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve onların bot olmadığından emin olmak için kullanıcılardan, selfie çekmesini istedi.





Selfie ile Hesaba Giriş Yapılabiliyor

Bir Facebook sözcüsü, kullanıcıların bu ilginç uyarıya olan şikayetlerinin ardından açıklama yaparak selfie ile doğrulama yöntemini kullanmaya başladıklarını açıkladı. Sözcünün açıklamasına göre Facebook, şüpheli bir hareket gördüğünde kullanıcının kimliğini doğrulamasını istiyor. Kimlik doğrulaması için de kullanıcıdan ''yüzünün açık bir şekilde görüneceği'' bir selfie çekmesini ve sisteme yüklemesini isteyebilir. Yüklenen fotoğrafın ardından sistem selfie'nin kullanıcıya ait olduğundan emin olursa kullanıcının Facebook'a giriş yapmasına izin veriyor. Ayrıca fotoğrafların sadece kontrol amaçlı kullanıldıktan sonra kalıcı olarak silindiği belirtiliyor.





Henüz test aşamasında olan bu güvenlik adımı ne zaman tüm kullanıcılar için bir zorunluluk haline gelecek bilinmiyor ancak Facebook'un kullandığı yüz tanıma sisteminden şikayetçi olanlar da var. Bazı kullanıcılar, selfie çekip yüklediklerini ancak Facebook'un fotoğrafın geçersiz olduğunu söylediğini dile getiriyor. Fotoğrafları Facebook tarafından kabul edilmeyen kişiler Facebook hesaplarına ulaşamadıklarını da belirtiyor. Görünen o ki sistem henüz yüz tanıma noktasında yeterli hıza ve doğruluğa ulaşabilmiş değil.





http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/11/29/facebook-asking-users-upload-selfie-prove/