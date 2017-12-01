Facebook yapay zeka desteğiyle terörü destekleyen içerikleri kaldırıyor

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Terörü destekleyen içerikleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüten Facebook, geçtiğimiz haziran ayında yeni yapay zeka programını başlatmıştı. Sosyal medya devi bu hamlesiyle terörü destekleyen içeriklerin tespiti ve kaldırılmasında kullanıcıların bildirimlerinden ziyade yapay zekanın görüntü ve kelime eşleştirme yeteneğinden faydalanırken yeni kontrol metoduna dair ilk sonuçlar geçtiğimiz gün yayınlandı. Facebook'un Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert ve terörle mücadele politikasının başında yer alan Brian Fishman tarafından hazırlanan rapora göre yapay zeka kullanımı sayesinde Facebook'taki terörü destekleyen içerikler artık çok daha kısa sürede platformdan kaldırılıyor.





Bir Saat İçinde Kaldırılıyor

Rapora göre terör örgütlerinden DAEŞ ve El-Kaide ile ilgili Facebook üzerinden bu örgütleri destekleyen içerikler paylaşıldığında yapay zeka, bu tür içeriklerin yüzde 99'unu, henüz kullanıcılar içeriği girmeden tespit edebiliyor ve bu tür içeriklerin yüzde 83'ünü paylaşıldıktan sonra bir saat içinde platformdan kaldırıyor. Şubat ayında ilk detayları açıklanan yapay zeka Facebook'ta geçmiş dönemlerde paylaşılan terörü destekleyen içeriklerle eğitildi. Yani sistem, geçmiş içeriklere benzer ifadeler veya görseller gördüğünde doğrudan bunların terörle ilişkili olduğunu saptayıp platformdan kaldırabiliyor. Tabi Facebook bu konuda tüm yetkiyi yapay zekaya vermiş değil. Yapay zekanın hata yapma ihtimaline karşı Facebook'un içerik denetleme birimi de kaldırılan içeriklerin gerçekten terörü destekler unsur taşıyıp taşımadığını inceliyor.





Geçtiğimiz eylül ayında Avrupa Birliği'nin ilgili düzenleyici kurumları Facebook, Google ve Twitter'ı terörü destekleyen içeriklere müdahale etme konusunda umursamaz tavır takındıkları gerekçesiyle şiddetle eleştirmişti. Avrupa Birliği yetkilileri üç şirketi de bu konuya yoğunlaşmaları konusunda uyarmış ve gerekli düzenlemeleri yapmadıkları takdirde para cezası getirilebileceğini açıklamıştı. Benzer şekilde Almanya da nefret ve terörü destekleyen içerikleri kaldırmayan platformların 50 milyon euroya kadar cezalandırmanın önünü açan bir yasa tasarısını onaylamıştı.





Bu süreçlerin ardından çalışmalarını hızlandıran Facebook'un yeni raporu aslında yayınlandığı tarih itibariyle son derece önemli zira gelecek hafta Facebook yetkilileri Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşecek. Şirket böylece yapay zekaya ilişkin verilerin yer aldıüı raporu paylaşarak yapay zeka kullanımı sayesinde terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettiğini göstererek görüşmeler öncesinde önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

https://qz.com/1140539/facebook-says-its-able-to-stop-the-sharing-of-most-isis-terror-posts-within-an-hour-of-creation/