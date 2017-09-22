Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor

Tam Boyutta Gör

Facebook geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama yapmış ve Rusya kaynaklı Facebook sayfalarının; Facebook'ta, ABD'deki başkanlık seçimlerini etkileyebilecek nitelikte toplam 3000 adet reklam yayınladığını açıklamıştı. Toplam değeri 100.000$ olan bu reklamların 2015'in haziran ayından geçtiğimiz mayıs ayına kadar devam ettiğini duyuran şirket, bu duyurudan sadece bir hafta sonra reklam politikasında değişikliğe gidiyor. Konuyla ilgili canlı yayın yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, platformdaki reklamlarda şeffaflığın giderek artacağını açıkladı.





Şeffaflık Artıyor

Yeni reklam politikaları için ''Belki de en önemli adımımız.'' ifadelerini kullanan Zuckerberg; televizyonda yayınlanan siyasi reklamlar ile Facebook'ta yayınlanan siyasi nitelikteki reklamların aynı nitelikte olmadığını vurguladı. Televizyon ya da diğer medya organlarında yayınlanan reklamlar için ödeme yapan reklamveren bilgilerinin medya organları ile paylaşıldığını belirten Zuckerberg, benzer bir durumun Facebook için de geçerli olacağını dile getirdi. Şirketin yeni reklam politikası uyarınca kullanıcılar sadece reklamları değil reklamın yayınlanması için ödeme yapan Facebook sayfalarını da görebilecek.





Zuckerberg, önümüzdeki aydan itibaren şirkette uygulanacak değişikliklerle birlikte ''karanlık gönderiler'' olarak adlandırılan duruma son verileceğini de ekledi. Halihazırda Facebook üzerinden reklam veren kimseler Facebook'taki herhangi bir kişi veya ekiple iletişime geçmeden sadece Facebook uygulamasını ya da web sitesini ziyaret ederek reklamını paylaşıp ödeme yapabiliyor. Bu durumun önüne geçmek istediklerini kaydeden Zuckerberg, reklamların inceleme sürecinde de birtakım değişiklikler yapılacağını açıkladı.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104052907253171