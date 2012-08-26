Facebook, sosyal ölçümleme firması Threadsy'yi satın aldı

Instagram yapımcı firmasını satın alarak ses getiren Facebook, satın alma portföyüne yeni bir şirket daha ekledi.





Swaylo adlı sosyal ölçümleme yazılımını geliştiren Threadsy girişimi, sitesinden yayınladığı duyuruyla, Facebook tarafından satın alındıklarını açıkladı.





Swaylo web uygulaması Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kullanıcıların etkileşimlerinin ne kadar dikkat çektiğini göstermesi açısından başarılı bulunuyordu. Yazılım, beğeni toplayan kullanıcılara Sway adlı puanlar veriyordu. Daha çok puan, daha çok dikkat çekici sosyal ağ kullanıcısı anlamına geliyordu. Uygulama ayrıca firma ve marka hayran sayfaları için de ölçümler yapıyordu.





Satın alma sonrası Swaylo faaliyetlerini durduracak ve kullanıcıların Sway puanları silinecek. Ancak SwayloPro ücretli uygulaması, yatırımcıların kuracağı yeni bir şirket bünyesi altında faaliyetine devam edecek.





Facebook'un girişimi hangi amaçla kullanacağı ve satın alma bedeli açıklanmadı.