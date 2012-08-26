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Facebook, sosyal ölçümleme firması Threadsy'yi satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram yapımcı firmasını satın alarak ses getiren Facebook, satın alma portföyüne yeni bir şirket daha ekledi.

Swaylo adlı sosyal ölçümleme yazılımını geliştiren Threadsy girişimi, sitesinden yayınladığı duyuruyla, Facebook tarafından satın alındıklarını açıkladı.

Swaylo web uygulaması Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kullanıcıların etkileşimlerinin ne kadar dikkat çektiğini göstermesi açısından başarılı bulunuyordu. Yazılım, beğeni toplayan kullanıcılara Sway adlı puanlar veriyordu. Daha çok puan, daha çok dikkat çekici sosyal ağ kullanıcısı anlamına geliyordu. Uygulama ayrıca firma ve marka hayran sayfaları için de ölçümler yapıyordu.

Satın alma sonrası Swaylo faaliyetlerini durduracak ve kullanıcıların Sway puanları silinecek. Ancak SwayloPro ücretli uygulaması, yatırımcıların kuracağı yeni bir şirket bünyesi altında faaliyetine devam edecek.

Facebook'un girişimi hangi amaçla kullanacağı ve satın alma bedeli açıklanmadı.

http://techcrunch.com/2012/08/24/facebook-threadsy/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fogell5925 6 yıl en beğenilen
Konuyla alakasız ama Google Nexus 7 incelemesini bekliyoruz ne zaman çıkacak ?
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bushways444 6 yıl
Gittigidiyor'da birçok kişi satıyor ve ebay'dan almakta mümkün sanırım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 6 yıl
Şuan anlam veremesekde iyi bir hizmet için kullanıcakdır facebook bunu yakında çıkar kokusu... :)
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Tony 6 yıl
Konuyla alakasız:
Face.com'u almıştı yüz tanıma sistemi için, o ne oldu? Facebook'ta kullanılıyor mu yani şuan?
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alito 6 yıl
üç kişi yorum yazmış üçüde konuyla ilgili değil. sanırım Facebook iyice gözden düşmeye başladı
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Soul741 6 yıl
fatih_251
Konuyla alakasız ama Google Nexus 7 incelemesini bekliyoruz ne zaman çıkacak ?

Teknoseyir de var. Oradan izleyebilirsin.
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trsinapsis 6 yıl
fatih_251
Konuyla alakasız ama Google Nexus 7 incelemesini bekliyoruz ne zaman çıkacak ?

Türkiye'ye resmi giriş yapmadığı için sanırım. Yoksa cihazın ellerinde olduğunu düşünüyorum. Gittigidiyor'da birçok kişi satıyor ve ebay'dan almakta mümkün sanırım.
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fogell5925 6 yıl en beğenilen
Konuyla alakasız ama Google Nexus 7 incelemesini bekliyoruz ne zaman çıkacak ?
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