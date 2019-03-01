Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, uzun süredir test edilen yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar herhangi bir etkinliklerini, hikayelerinde paylaşarak listelerindeki kişilerin etkinlikle ilgilenip ilgilenmediklerini kolayca görebilecek.

Facebook hikayeler gelişiyor

Facebook kullanıcıları bundan böyle sayfalarındaki paylaş düğmesine tıklayarak hikayelerine bir etkinlik gönderebilecekler. Hikayelerinde ise etkinlikleriyle ilgili ayrıntıları gösteren bir çıkartma yer alacak. Ayrıca bu kısımda arkadaşlarıyla etkileşime girebilecekleri çeşitli seçeneklerin de bulunduğunu söyleyelim.

https://www.engadget.com/2019/02/28/facebook-events-in-stories/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kullanıcılar yayınladıkları etkinliğeisteyen ve cevap veren kişilerin bir listesine de bu kısımdan ulaşabilecekler. Daha sonra bu kişilerle grup sohbeti yapılabilecek ve böylece etkinliğe katılacaklara toplucaşansına da kavuşmuş olacaksınız.