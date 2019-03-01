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Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor

Sosyal medya devi Facebook'un uzun bir süredir test aşamasında olan bir özelliği kullanıma açıldı. Bundan böyle etkinliklerinizi hikaye bölümünde paylaşmanız mümkün olacak.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, uzun süredir test edilen yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar herhangi bir etkinliklerini, hikayelerinde paylaşarak listelerindeki kişilerin etkinlikle ilgilenip ilgilenmediklerini kolayca görebilecek.

Facebook hikayeler gelişiyor

Facebook kullanıcıları bundan böyle sayfalarındaki paylaş düğmesine tıklayarak hikayelerine bir etkinlik gönderebilecekler. Hikayelerinde ise etkinlikleriyle ilgili ayrıntıları gösteren bir çıkartma yer alacak. Ayrıca bu kısımda arkadaşlarıyla etkileşime girebilecekleri çeşitli seçeneklerin de bulunduğunu söyleyelim.
Kullanıcılar yayınladıkları etkinliğe katılmak isteyen ve cevap veren kişilerin bir listesine de bu kısımdan ulaşabilecekler. Daha sonra bu kişilerle grup sohbeti yapılabilecek ve böylece etkinliğe katılacaklara topluca bilgi verme şansına da kavuşmuş olacaksınız.

https://www.engadget.com/2019/02/28/facebook-events-in-stories/ Yorum Yaz
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