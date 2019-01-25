Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı

Teknoloji devlerinin mevcut deneyimlerini genişletebilmek adına sık sık firma satın alma yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Son olarak Microsoft’un ülkemizde önemli bir satın alım hamlesi yaptığı haberi geldi.

Citus Data kimdir?

Yapılan açıklamaya göre ülkemizde faaliyet gösteren Citus Data yazılım şirketi Microsoft tarafından satın alındı. Citus Data firması PostgreSQL veri tabanına yenilikçi bir açık kaynak eklentisi hazırlayarak dağıtık bir veri tabanı elde etmiş ve performansı arttırmıştı.

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2009 yılında Umur Çubukçu ve Özgün Erdoğan tarafından kurulan Citus Data, daha sonra Y-Combinator desteği ile Silikon Vadisi’nde bir ofis açmıştı. Başarılı çalışmaları sayesinde Cloudflare gibi önemli isimlerin tercih ettiği Citus Data, PostgreSQL alanında en önemli firmalardan birisi olarak gösteriliyor.

Microsoft da geçen yıl ortalarında PostgreSQL için yönetilebilir bir veri tabanı hizmetini faaliyete sokmuştu. Sonrasında ise hizmet çok hızlı bir şekilde müşteriler tarafından benimsendi. PostgreSQL platformunun üst üste iki yıl en iyi veri tabanı yönetim sistemi seçilmesinin bunda etkisi büyük.

Bu bakımdan Microsoft, PostgreSQL veri tabanına yatırım yapmayı sürdürüyor. Citus Data teknolojileri ile birlikte kullanıcıların kompleks uygulamalarını ölçeklendirmeleri ve gerçek zamanlı analizler almaları daha da kolaylaşacak.