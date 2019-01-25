Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı

PostgreSQL veri tabanına yenilikçi bir yaklaşım getiren Citus Data girişimi Microsoft’un da gözünden kaçmadı. Teknoloji devi Türk girişimi bünyesine kattığını duyurdu.
3 ay
5,5b
1
5
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji devlerinin mevcut deneyimlerini genişletebilmek adına sık sık firma satın alma yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Son olarak Microsoft’un ülkemizde önemli bir satın alım hamlesi yaptığı haberi geldi.

Citus Data kimdir?

Yapılan açıklamaya göre ülkemizde faaliyet gösteren Citus Data yazılım şirketi Microsoft tarafından satın alındı. Citus Data firması PostgreSQL veri tabanına yenilikçi bir açık kaynak eklentisi hazırlayarak dağıtık bir veri tabanı elde etmiş ve performansı arttırmıştı.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak?"

2009 yılında Umur Çubukçu ve Özgün Erdoğan tarafından kurulan Citus Data, daha sonra Y-Combinator desteği ile Silikon Vadisi’nde bir ofis açmıştı. Başarılı çalışmaları sayesinde Cloudflare gibi önemli isimlerin tercih ettiği Citus Data, PostgreSQL alanında en önemli firmalardan birisi olarak gösteriliyor.

Microsoft da geçen yıl ortalarında PostgreSQL için yönetilebilir bir veri tabanı hizmetini faaliyete sokmuştu. Sonrasında ise hizmet çok hızlı bir şekilde müşteriler tarafından benimsendi. PostgreSQL platformunun üst üste iki yıl en iyi veri tabanı yönetim sistemi seçilmesinin bunda etkisi büyük.

Bu bakımdan Microsoft, PostgreSQL veri tabanına yatırım yapmayı sürdürüyor. Citus Data teknolojileri ile birlikte kullanıcıların kompleks uygulamalarını ölçeklendirmeleri ve gerçek zamanlı analizler almaları daha da kolaylaşacak.

 

https://blogs.microsoft.com/blog/2019/01/24/microsoft-acquires-citus-data-re-affirming-its-commitment-to-open-source-and-accelerating-azure-postgresql-performance-and-scale/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kenbalx 3 ay en beğenilen
Devler bir altın yumurtlayabilecek tavuğu daha yedi. Tavuk altın yumurtlarsa microsoft için yumurtlayacak :.(
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 3 ay yorumculuklar
Ne yazık ki o eski kafalardan çalıştığımız devlet kurumunda hala var. Aslında dünya paralarla Postgres eğitimi almamıza rağmen bir türlü Postgres'e geçemedik. Vizyon sahibi insanları başımıza beklemekle zaman geçiyor, malum oralara bizler gelemeyiz.
Ne yazık ki o eski kafalardan çalıştığımız devlet kurumunda hala var. Aslında dünya paralarla Postgres eğitimi almamıza rağmen bir türlü Postgres'e geçemedik. ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 ay
işe yarayan bir patenti olmasa MS hayatta satın almazdı !
satın almalar patent alımlarından daha mantıklı
çünkü eğer patenti alırlarsa bir noktada patenti kiralamış gibi oluyorlar
ama satın almada tamamen piyasayı ele geçirme noktasında daha kesin adımlar var.
ufak firmalar genelde 10 ile 20 yıl ömürleri oluyor
bunun sebebi programlama şirketlerinde işler bobadan oğula geçemiyor
çünkü ortada bir zanaat işçiliği olmadığı için emekliliği yaklaşan biri
ilk fırsatta en iyi teklife işi devren satılık yapıyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 3 ay en beğenilen
Devler bir altın yumurtlayabilecek tavuğu daha yedi. Tavuk altın yumurtlarsa microsoft için yumurtlayacak :.(
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 ay
Microsoft'un PSSQL'in en iyi seçilmesinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum, sistem kendi başına çok iyi ve hızlı çalışıyor zaten. Hiçbir yere lisans/ücret bağımlılığı olmadığı için de tercih edilebilir. Bizim eski kafa firmalar hala MSSQL MYSQL'de kalmış durumdalar, fakat üniversitelerde PSSQL'e eğitim verilmesi güzel bir şey en azından.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 3 ay yorumculuklar
Ne yazık ki o eski kafalardan çalıştığımız devlet kurumunda hala var. Aslında dünya paralarla Postgres eğitimi almamıza rağmen bir türlü Postgres'e geçemedik. Vizyon sahibi insanları başımıza beklemekle zaman geçiyor, malum oralara bizler gelemeyiz.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı Sonraki Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim