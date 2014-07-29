Facebook tüm sohbeti Messenger uygulamasına kaydırıyor





Mobil cihazlardan sohbet amacıyla Messenger uygulamasını yayımlayan ancak rakipleri kadar popüler olamayan Facebook önemli bir karara imza atıyor.





Önümüzdeki günlerde Facebook mobil uygulamasından sohbet etme imkanı son bulacak ve tüm sohbet altyapısı Messenger uygulamasına kaydırılacak. Bu gelişme sadece iPhone ve Android platformları için geçerli. Windows Phone, iPad, mobil web ve Paper uygulamaları içerisinden sohbet etme imkanı bir süre daha devam edecek.





Facebook ana uygulaması iPhone ve Android sürümlerinde kullanıcı sohbet etmek istediği zaman uyarı mesajı verecek ve isteğe bağlı olarak kullanıcıyı Messenger uygulamasına yönlendirecek. Sonrasında ise sohbet modülü mobil uygulamadan tamamen kaldırılacak.

http://www.phonedog.com/2014/07/28/facebook-for-android-iphone-to-lose-messenger-support-in-the-coming-days