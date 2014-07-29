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Facebook tüm sohbeti Messenger uygulamasına kaydırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook tüm sohbeti Messenger uygulamasına kaydırıyor

Mobil cihazlardan sohbet amacıyla Messenger uygulamasını yayımlayan ancak rakipleri kadar popüler olamayan Facebook önemli bir karara imza atıyor.

Önümüzdeki günlerde Facebook mobil uygulamasından sohbet etme imkanı son bulacak ve tüm sohbet altyapısı Messenger uygulamasına kaydırılacak. Bu gelişme sadece iPhone ve Android platformları için geçerli. Windows Phone, iPad, mobil web ve Paper uygulamaları içerisinden sohbet etme imkanı bir süre daha devam edecek.

Facebook ana uygulaması iPhone ve Android sürümlerinde kullanıcı sohbet etmek istediği zaman uyarı mesajı verecek ve isteğe bağlı olarak kullanıcıyı Messenger uygulamasına yönlendirecek. Sonrasında ise sohbet modülü mobil uygulamadan tamamen kaldırılacak.  

http://www.phonedog.com/2014/07/28/facebook-for-android-iphone-to-lose-messenger-support-in-the-coming-days Yorum Yaz
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BekirTemel 5 yıl en beğenilen
Facebook ne yaparsa yapsın o eski şaşalı günlerine dönemeyecek gibi görünüyor.
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tanercskn 5 yıl
WP Facebook beta uygulaması şimdiden geçti bile haberiniz ola
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Tatangaa 4 yıl
Messengeri kurmamak icin direniyorum tarayıcıdan giriyorum
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clopin 4 yıl
Bi yere uye olurken kolaylik olsun diye kapatmiyorum facebooku onun disinda gereksiz
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willian02 4 yıl
zorla dayatırsan millet kurar tabii.. böyle saçmalık olmaz asla kurmayacağım bir uygulama
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Glorfindel1907 4 yıl
İşin düşerse kuruyorsun işte yoksa kimse kurmaz ben kurdum baktım açmıyor mesajları
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DH Misafiri 4 yıl
saçmalık... kesinlikle kurmadım ve kurmam... kimseye birşey zorla dayatamazsın.
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sony kamera 5 yıl
Facebookun messenger uygulamasını istemiyorum ne yapabilirim.s3 kullanuyurum
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Das Boot 5 yıl
Benim gun boyu bulundugum ortamlarda surekli wifi bulunuyor. Bu yuzden telefon hep edge de kaliyor. Hic 3g gereksinimi hissetmiyorum. Bu yuzden konusma paketi dışında bir paket satin almiyorum. OldukOldukça ekonomik oluyor bu şekilde.
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DH Misafiri 5 yıl
Facebook Messenger'in iptal edileceği kesinleşmiş gibi... kullanıcı tepkilerine dayanamamış ve uygulama içerisine eskisi gibi sohbeti entegre edecekleri söyleniyor. yakın zamanda bu olacakmış
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Umutcan 5 yıl
Şu aralar neredeyse herkeste tarifeler yüzünden 1000-5000sms varken bu tarz şeylere gerek olmuyor pek. Telefonu sürekli internete bağlı tutmak sıkıntı.
Hadi arada bağlasan bu seferde mesajları anında göremiyorsun.
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Schnitter 5 yıl
İnsan şu yorumlara bakınca facebook un sadece ülkemizde kullanıldığını sanar.
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Inque 5 yıl
Facebook'un modası geçti zaten.
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~Lion King~ 5 yıl
Uygulamasini hayatta indirmem web sayfasindan ayni islemleri yapabilirken. Bosa harcayacak ramim ve sarjim yok.
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Tom Hagen 5 yıl
bir şey konuşacağın insanın genelde telefon numarası olur ve whatsapp'dan sms yoluyla halledersin. Burada facebook işlevselliğini yitiriyor.
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