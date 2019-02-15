Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor

Facebook'un "BOLO" ismindeki listede yer alan kullanıcıları takip ettiği ortaya çıktı. Bu listeye şirket çalışanlarını veya doğrudan şirketi tehdit eden kişiler ekleniyor.
3 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
2,3b
1
3
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor
Tam Boyutta Gör
Sürekli farklı skandallarla adından söz ettiren Facebook, bu sefer şirketi tehdit eden kullanıcıları izinsiz takip etmesiyle gündeme geldi. CNBC tarafından paylaşılan habere göre sosyal medya devi, çalışanlarını veya şirketi tehdit eden kişileri “BOLO” ismini verdiği bir listeye yerleştiriyor. Bu listede yer alan kişilerin konumları Facebook’un sahip olduğu uygulamalar yardımıyla takip ediliyor.

2008 yılından bu yana aktif

Açılımı "be on lookout" (uyanık ol) olan BOLO listesi 2008 yılında hayata geçirilmiş. O zamandan bu yana bu liste her hafta güncelleniyor. Firma hakkında yapılan her türlü tehdit mesajı sonucunda kullanıcılar listeye ekleniyor. Örneğin firmanın CEO’su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan bir gönderiye yaptığınız yorum, sizin de bu listeye eklenmenize sebep olabilir. Yine aynı kaynağın ulaştığı bilgilere göre basit bir küfür bile listeye girmeniz için yeterli.

2.7 milyarın üzerinde kullanıcısı olan platformda sadece yüzde 0.01’lik bir kısım bu listede yer alıyor olsa 270 bin kullanıcının verileri riskli durumda diyebiliriz. Listeye giren hiçbir kullanıcı bunun farkında bile olmuyor. Ancak firmanın güvenlik ekibi bu liste sayesinde insanları takip edebiliyor.

BOLO içerisine eklenen kişilerin, adı, fotoğrafı, yaşadığı yer ve neden listeye eklendiğine dair ek bilgiler de var. Bu kişilerden firma ofislerine yakın alanlarda tespit edilenler anında güvenlik elemanları eşliğinde dışarı çıkarılıyorlar.

Ayrıca Bkz. "Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor"

Bu açıklamalar Facebook’un eski güvenlik çalışanları tarafından yapıldı. Kısacası belirttiklerine göre pek çok kullanıcı BOLO listesi içerisinde sebepsiz yere bulunuyor ve kişisel bilgileri (konumları dahil) takip ediliyor. Her ne kadar şirket ofislerinin ve çalışanların güvenliği düşünülerek bu takip işlemleri yapılsa da kullanıcılar farkında olmadan gerçekleştirildiği için oldukça tepki çekti.


https://www.cnbc.com/2019/02/14/facebooks-security-team-tracks-posts-location-for-bolo-threat-list.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rolnes 3 ay en beğenilen
2019 yılındayız ve insanlar hala ciddi ciddi facebook kullanıyorlar.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rolnes 3 ay en beğenilen
2019 yılındayız ve insanlar hala ciddi ciddi facebook kullanıyorlar.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 3 ay
Bunlardan herşey beklenir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhrUca 3 ay
Saplar bunu begendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Avrupa'nın prototip uydusu, zıpkınla 'uzay çöpü' yakaladı (VİDEO) 3 ay 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor 3 ay Seat'ın Cupra markası yeni SUV konseptinin görselini paylaştı 3 ay NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx" 3 ay Xiaomi'nin MIUI 10 arayüzüne karanlık mod geliyor 3 ay Ubisoft CEO’su; “The Division 2’yi Epic Store’a taşıma amacımız, kendi mağazamıza olan ilgiyi artırmak içindi” 3 ay Depresyon beynin yaşlanmasını hızlandırabilir 3 ay Nvidia’nın Ray Tracing ve DLSS teknolojisi nedir? Avantajları ve diğerleri haberimizde 3 ay İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta! 3 ay WhatsApp kullanıcıları artık izinleri olmadan gruplara eklenemeyecek 3 ay Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor 3 ay Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı 3 ay Volvo'nun ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2 yeni görseli ile karşımızda 3 ay Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı 3 ay TUSAŞ, milli muharip uçağının yeni bir videosunu yayınladı 3 ay New Super Mario Bros. U Deluxe Video İnceleme 3 ay Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor 3 ay MyFitnessPal ve 500px gibi platformlardan çalınan 617 milyon kullanıcı bilgisi hackerlar tarafından satılıyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor Sonraki Meizu 16 Plus Sound Color Edition duyuruldu, Astell&Kern kulaklık ve DAC ile geliyor 3 ay Mi 9 Explorer Edition dört arka kamera ile gelebilir 3 ay Activision Blizzard yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarıyor 3 ay Dacia Duster, yeni 1.3 TCe benzinli motoruyla satışta: İşte fiyatları 3 ay Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor 3 ay Vivo'nun yeni alt markası IQOO'nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 3 ay 1TB oyuncu SSD fiyatları yarı yarıya düştü 3 ay Samsung'un yeni tableti Geekbench'te göründü 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı 3 ay Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi 3 ay Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu 3 ay Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu 3 ay Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak? 3 ay Netflix, Apple'ın video akış platformuna katılmayacak 3 ay Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi 3 ay Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek 3 ay Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde 3 ay Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim