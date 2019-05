Facebook, şirketi ve çalışanlarını tehdit eden kişileri uygulamaları yardımıyla takip ediyor

Sürekli farklı skandallarla adından söz ettiren Facebook, bu sefer şirketi tehdit eden kullanıcıları izinsiz takip etmesiyle gündeme geldi. CNBC tarafından paylaşılan habere göre sosyal medya devi, çalışanlarını veya şirketi tehdit eden kişileri “BOLO” ismini verdiği bir listeye yerleştiriyor. Bu listede yer alan kişilerin konumları Facebook’un sahip olduğu uygulamalar yardımıyla takip ediliyor.

2008 yılından bu yana aktif

Açılımı "be on lookout" (uyanık ol) olan BOLO listesi 2008 yılında hayata geçirilmiş. O zamandan bu yana bu liste her hafta güncelleniyor. Firma hakkında yapılan her türlü tehdit mesajı sonucunda kullanıcılar listeye ekleniyor. Örneğin firmanın CEO’su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan bir gönderiye yaptığınız yorum, sizin de bu listeye eklenmenize sebep olabilir. Yine aynı kaynağın ulaştığı bilgilere göre basit bir küfür bile listeye girmeniz için yeterli.

2.7 milyarın üzerinde kullanıcısı olan platformda sadece yüzde 0.01’lik bir kısım bu listede yer alıyor olsa 270 bin kullanıcının verileri riskli durumda diyebiliriz. Listeye giren hiçbir kullanıcı bunun farkında bile olmuyor. Ancak firmanın güvenlik ekibi bu liste sayesinde insanları takip edebiliyor.

BOLO içerisine eklenen kişilerin, adı, fotoğrafı, yaşadığı yer ve neden listeye eklendiğine dair ek bilgiler de var. Bu kişilerden firma ofislerine yakın alanlarda tespit edilenler anında güvenlik elemanları eşliğinde dışarı çıkarılıyorlar.

Bu açıklamalar Facebook’un eski güvenlik çalışanları tarafından yapıldı. Kısacası belirttiklerine göre pek çok kullanıcı BOLO listesi içerisinde sebepsiz yere bulunuyor ve kişisel bilgileri (konumları dahil) takip ediliyor. Her ne kadar şirket ofislerinin ve çalışanların güvenliği düşünülerek bu takip işlemleri yapılsa da kullanıcılar farkında olmadan gerçekleştirildiği için oldukça tepki çekti.

