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Facebook ücretli haber aboneliği uygulamasından gelir istemiyor

Facebook kısa bir süre içinde haber aboneliği hizmetini başlatacak ancak şirket yayıncıların alacağı abonelik ücretlerinden gelir elde etmek istemiyor. Şirket tüm abonelik ücretini yayıncıya bırakacak
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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uctücretli Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlere ve Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal medya devi, ücretli haber aboneliği servisi başlatmayı planlıyor. Ekim ayında başlatılacak olan uygulama ile kullanıcılar Anlık Makaleler üzerinden birçok gazete ve dijital yayıncının içeriklerini okuyabilecek. İlk 10 içerik herkesin okuması için ücretsiz olarak sunulacak ancak daha fazla içerik görmek isteyen kullanıcılar ücretli aboneliği geçmek zorunda kalacak


 
Sosyal medya devini bu karara zorlayan en büyük neden, haber yayıncılarının artık masraflarını karşılamakta zorlanması ve Google, Facebook gibi ağlar yüzünden para kazanamadıklarını iddia etmesi. Facebook bu uygulama kararının, yayıncıların talepleri doğrultusunda alındığını açıklayarak bu durumun altını çizmişti. Gelen son haberler ise Facebook'un ücretli abonelik servisinden bir gelir elde etmeyeceği ve tüm abonelik gelirlerini yayıncılara bırakacağı yönünde. 


Gelirin Tamamı Yayıncıya Gidecek 

Facebook'un haber ekibinin lideri olan Campbell Brown konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamasında "Kaliteli gazetecilik maliyetli bir iş." dedi ve aboneliğin nasıl işleyeceğini açıkladı. Brown'un açıklamasına göre herhangi bir yayıncının içeriklerine ulaşmak isteyen kullanıcılar, ücret ödemek için yayıncının kendi web sitesine yönlendirilecek ve abonelik ücretinin tamamını yayıncıya aktaracak. Bu süreç boyunca Facebook ise ödemeden herhangi bir ücret kesintisi yapmayacak. 


Son açıkladığı mali raporda gelirlerinin yüzde 80'ini reklamlardan elde ettiğini ifade eden ve yeni gelir modelleri oluşturmak zorunda olduğu belirtilen Facebook'un bu hamlesi oldukça şaşırtıcı. Şirket ücretli haber aboneliğini başlatacağını duyurduğunda pek çok kişi bu hizmetin, Facebook'un kârlılığını sürdürmesi için oluşturulduğunu düşünmüştü ancak şirket herhangi bir abonelik ücreti ya da kullanıcıların okudukları içeriklere dair veri bilgisi almak istemiyor. 


Farklı Gelir Modelleri Olabilir

Tabi şirketin bu açıklaması Facebook'un bu işi hiçbir ücret almaksızın yapacağı anlamına gelmiyor. Şirketin Anlık Makaleler kısmında bazı reklamlara yer vererek ya da haber aboneliğinden faydalanan yayıncılardan bu hizmet karşılığında ücret alarak gelir elde edebileceği düşünülüyor 

https://www.recode.net/2017/7/27/16051316/facebook-mark-zuckerberg-subscription-media-publisher-terms-revenue-data Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Haber aboneliğimi Ne kadar saçma bir şey Ben hayatım boyunca böyle bir şeye para ödemem. Bu işi ücretsiz yapan birçok uygulama var
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yusuf712 1 yıl
Bu iş öyledir, önce alıştır sonra para kes.1 yıl sonra komisyon almaya başlar.
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Kerim5100 1 yıl
Ha sen de buna inandın :D
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