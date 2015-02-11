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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, ücretsiz internet servisi sağlayan internet.org uyuglamasını Hindistan için yayınladı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, ücretsiz internet servisi sağlayan internet.org uyuglamasını Hindistan için yayınladı
Facebook'un ücretsiz internet konusunda uzun süredir adımlar attığı biliniyordu, şirket daha Hindistan'ın başkentinde ücretsiz internet uygulamasını pilot bölge olarak deniyordu. Şimdi ise internet.org adındaki uygulama Hindistanda 6 bölge için kullanıma sunuldu.
Şimdilik sadece Reliance isimli operatör kullanıcıları ücretsiz servisi kullanabilirken Facebook'un diğer operatörlerle de görüşme aşamasında olduğu belirtiliyor. Daha önce ülkemizde de kullanılan ücretsiz erişim sayfası 0.facebook.com mantığı ile bilgileri alan uygulama şimdilik İngilizce ve 6 yerel dilde daha hizmet veriyor.

Uygulama üzerinden veya Uc browser, Opera Mini tarayıcılarından erişilebilen uygulama 38 web sitesi ve servisi içerisinde barındırıyor. Servisler içerisinde Facebook ve Facebook messenger'da yer alırken bazı gazeteler, iş bulma siteleri, çeviri siteleri, wikipedia ve bir kaç farklı internet ansiklopedisi olarak adlandırabileceğimiz bilgi içerikli siteler yer alıyor.

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doctor_bey 4 yıl
Beleş internet gerçek olur umarım
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Gece772 4 yıl
Sitesi güzel
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bestofMd 4 yıl
İyi haber
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VstyLe 4 yıl
"Rip 0.facebook.com" Ne günlerdi ya resimleri yükle diyince tüm sınıf toplanırdı zengin ilan ederlerdi beni xox
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