Facebook, ücretsiz internet servisi sağlayan internet.org uyuglamasını Hindistan için yayınladı

Facebook'un ücretsiz internet konusunda uzun süredir adımlar attığı biliniyordu, şirket daha Hindistan'ın başkentinde ücretsiz internet uygulamasını pilot bölge olarak deniyordu. Şimdi ise internet.org adındaki uygulama Hindistanda 6 bölge için kullanıma sunuldu.

Şimdilik sadece Reliance isimli operatör kullanıcıları ücretsiz servisi kullanabilirken Facebook'un diğer operatörlerle de görüşme aşamasında olduğu belirtiliyor. Daha önce ülkemizde de kullanılan ücretsiz erişim sayfası 0.facebook.com mantığı ile bilgileri alan uygulama şimdilik İngilizce ve 6 yerel dilde daha hizmet veriyor.



Uygulama üzerinden veya Uc browser, Opera Mini tarayıcılarından erişilebilen uygulama 38 web sitesi ve servisi içerisinde barındırıyor. Servisler içerisinde Facebook ve Facebook messenger'da yer alırken bazı gazeteler, iş bulma siteleri, çeviri siteleri, wikipedia ve bir kaç farklı internet ansiklopedisi olarak adlandırabileceğimiz bilgi içerikli siteler yer alıyor.