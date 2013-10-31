Facebook üçüncü çeyrek mali sonuçları : 1.19 milyar üye, 824 milyon mobil kullanıcı





Üye sayısı itibariyle Çin'in nüfusunu geride bırakmaya hazırlanan Facebook, yılın üçüncü çeyreğinde de büyümesini hem web hem de mobil alanda sürdürmeye devam etti.





Firmanın Eylül ayı itibariyle günlük aktif kullanıcı sayısı 728 milyona ulaştı. Yıl bazında yüzde 25 artış kaydedildi. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.19 milyara yükseldi. Yıl bazında yüzde 18 artış yaşandı.





Mobil alana önemli yatırımlar yapan Facebook yıllık yüzde 45 artış ve 874 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı ile bunun karşılığını alıyor. Günlük mobil aktif kullanıcı sayısı ise 507 milyon.





Firmanın son çeyrekte elde ettiği gelir 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 1.8 milyar doları reklamlardan elde edildi. Reklam gelirinin de yüzde 44'ü mobilden geldi. Firmanın son çeyrekte elde ettiği net gelir ise 425 milyon dolar oldu.





Zuckerberg önümüzdeki dönemde de reklamları geliştirmeye önem vereceklerini açıkladı. Firma bu sayede daha çok gelir elde ederek daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

http://investor.fb.com/results.cfm?Quarter=3&Year=2013