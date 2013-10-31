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Facebook üçüncü çeyrek mali sonuçları : 1.19 milyar üye, 824 milyon mobil kullanıcı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook üçüncü çeyrek mali sonuçları : 1.19 milyar üye, 824 milyon mobil kullanıcı

Üye sayısı itibariyle Çin'in nüfusunu geride bırakmaya hazırlanan Facebook, yılın üçüncü çeyreğinde de büyümesini hem web hem de mobil alanda sürdürmeye devam etti.

Firmanın Eylül ayı itibariyle günlük aktif kullanıcı sayısı 728 milyona ulaştı. Yıl bazında yüzde 25 artış kaydedildi. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.19 milyara yükseldi. Yıl bazında yüzde 18 artış yaşandı. 

Mobil alana önemli yatırımlar yapan Facebook yıllık yüzde 45 artış ve 874 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı ile bunun karşılığını alıyor. Günlük mobil aktif kullanıcı sayısı ise 507 milyon.

Firmanın son çeyrekte elde ettiği gelir 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 1.8 milyar doları reklamlardan elde edildi. Reklam gelirinin de yüzde 44'ü mobilden geldi. Firmanın son çeyrekte elde ettiği net gelir ise 425 milyon dolar oldu. 

Zuckerberg önümüzdeki dönemde de reklamları geliştirmeye önem vereceklerini açıkladı. Firma bu sayede daha çok gelir elde ederek daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. 

http://investor.fb.com/results.cfm?Quarter=3&Year=2013 Yorum Yaz
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ugr097 5 yıl en beğenilen
1.19 Milyar üyenin azımsanamayacak kadar büyük bir kısmının fake hesap olması da altı çizilmesi gereken bir gerçek.
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VlknFX 5 yıl
olur tabi ne yaparsanız yapın silinmeyen bir üyelik kurtulamadım aylardır kapalı bakınca hala orda duruyor güya 3 hafta girmesek sistemden tamamen silinecek gereksiz bir platform insanların birbirine hava atmaya çalıştığı kavgalarını ve soğuk savaşlarını yürüttüğü ucuz bir platformdan başkası değil bana göre
olur tabi ne yaparsanız yapın silinmeyen bir üyelik kurtulamadım aylardır kapalı bakınca hala orda duruyor güya 3 hafta girmesek sistemden tamamen silinecek ger...
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darkaura 5 yıl
cok sukurki geri kalan 4 milyarin icindeyim
2 Yanıt Yanıtla +6
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Public_Enemy 5 yıl
fake hesaplar yüzünden fakebook oldu resmen. Birde facebook'un, takip etmek istediğin şeyleri gizleyip, diğer herşeyi sana göstermek için çaba harcaması diğer sinir katsayısını yükselten etken, birde mobil ile uyumlu hale getirmek için arayüzü maymuna çevirmeleri de cabası.
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keremec 5 yıl
Haha bu sosyal medya beni hep güldürüyor insanlar her şeyini twitter,Facebook a yazıyor,nereye gitse check in yapıyor sonra Amerika bizi izliyor.
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necros76 5 yıl
Avrupada her 3 kişden birinin 1 facebook hesabı var Türkiyede bi kişinin 3 hesabı var :)
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PowerPC 5 yıl
Dünyanın en büyük takip ağı...
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sertacaygun 5 yıl
Ama hala Android uygulamasını adam gibi yapamadılar. Eski ve düşük ramli Android telefonlarda Facebook uygulamasını yükleyince ciddi seviyede yavaşlamalar oluyormuş.
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Miasmus 5 yıl
Şu zamana kadar Facebook'ta fake hesaplar yüzünden bir sıkıntı yaşamamıştım ama son 1-2 aydır inanılmaz bir fake hesap saldırganlığı var sayfalar, kişiler, gruplar hepsi fake. Üzerine böyle bir haber çıkması biraz insanı kuşkulandırmıyor değil.
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Ciginix 5 yıl
ugr097

1.19 Milyar üyenin azımsanamayacak kadar büyük bir kısmının fake hesap olması da altı çizilmesi gereken bir gerçek.


Aynen öyle ama günlük aktif kullanıcı sayısı 500 küsür milyon imiş, 100 milyonu fake desen bile geri kalanının destansı bir rakam olduğu gerçek.
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Ciginix 5 yıl
Son cümle Face'in book'unu iyice çıkaracağını anlatıyor, iyi ki zamanında kapamışım diyorum.
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Nokia Specialist 5 yıl
Ah birde şu reklamları gözümüze sokmasalar dh gibi..
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Godolphin 5 yıl
Olaya bak bir site kuruyorsun ve dünyadaki her ülkeden bu siteye neredeyse milyonlar üye inanılmaz..
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