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Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Instagram ve WhatsApp’da yaşanan erişim sıkıntıları an itibariyle yeniden baş gösterdi. Hem uygulamalara hem de sitelere uzun süredir ulaşılamıyor.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor
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Facebook, WhatsApp ve Instagram geçtiğimiz haftalarda erişim sıkıntıları yaşamıştı. Aynı sıkıntılar an itibariyle tekrar baş gösterdi. Türkiye saati ile 15:10’dan beri popüler sosyal medya uygulamalarının hem sitelerine hem de uygulamalarına çoğu kullanıcı tarafından ulaşılamıyor.

Sık tekrarlanmaya başladı

Facebook ve sahibi olduğu sosyal medya platformlarındaki erişim sorunları son bir-iki ay içinde sık sık tekrarlanıyor. Downdetector tarafından paylaşılan haritalar incelendiğinde Facebook ve Instagram'ın ülkemizle birlikte bazı balkan ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan'da da sorun yaşadığı görülüyor. Avrupa ve Amerika'da herhangi bir problem gözükmüyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor
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Yine downdetector üzerinden WhatsApp haritasına bakıldığında ise erişim probleminin bu sefer Avrupa'ya da yayıldığı görülüyor. Facebook tarafından şimdilik problem hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yapabildiğini belirtseler de çoğu kişi için sorun devam ediyor. Daha detaylı bilgiler geldikçe güncellemelerle sizleri haberdar edeceğiz.

Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor
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ergunx 3 hf. en beğenilen
Donanimhaber uygulamasida hep erişim sorunu yaşıyor
ama mark bunu haber yapmiyor
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sistemli adam 4 hf.
Birazcık kullanmayın, bir şey olmaz.
Hayata karışın, gidin bir köpek filan sevin.
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KoşanBalık 3 hf.
Çabuk Telegramcılar gelmeden
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medverdev 3 hf.
çok sık tekrarlanmaya başladı can sıkıyor artık
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Tommy Shelby 3 hf.
Donanımhaber'e özenmişlerdir
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Rachsuchtig 3 hf.
Ben de bir sıkıntı yoktu
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Paetzold 3 hf.
Çokta problem değil.
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ergunx 3 hf. en beğenilen
Donanimhaber uygulamasida hep erişim sorunu yaşıyor
ama mark bunu haber yapmiyor
1 Yanıt Yanıtla +10
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rosedaled3 3 hf. ergunx
ergunx
Donanimhaber uygulamasida hep erişim sorunu yaşıyor
ama mark bunu haber yapmiyor


Daha iyi bir yorum olamaz.
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KoşanBalık 3 hf.
Çabuk Telegramcılar gelmeden
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Jimlovell 4 hf.
komple uygulama silinse yine farketmem. sanırım yıkık bir yalnızım
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sistemli adam 4 hf.
Birazcık kullanmayın, bir şey olmaz.
Hayata karışın, gidin bir köpek filan sevin.
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Whippoorwill 4 hf.
Hissetmedik bile.
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hamzasoph 4 hf.
Evet yine bağlanılmıyor. VPN ile denedim, sorunsuz hızlı bir şekilde çalışıyor. Sorun Türkiyede
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HABERİN ETİKETLERİ
facebook, uygulama ve
10 etiket daha instagram WhatsApp site çöktü erişilemiyor kapalı ne oldu sosyal medya Internet Onur Emre Karadağ
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