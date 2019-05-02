Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor

Facebook, WhatsApp ve Instagram geçtiğimiz haftalarda erişim sıkıntıları yaşamıştı. Aynı sıkıntılar an itibariyle tekrar baş gösterdi. Türkiye saati ile 15:10’dan beri popüler sosyal medya uygulamalarının hem sitelerine hem de uygulamalarına çoğu kullanıcı tarafından ulaşılamıyor.

Sık tekrarlanmaya başladı

Facebook ve sahibi olduğu sosyal medya platformlarındaki erişim sorunları son bir-iki ay içinde sık sık tekrarlanıyor. Downdetector tarafından paylaşılan haritalar incelendiğinde Facebook ve Instagram'ın ülkemizle birlikte bazı balkan ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan'da da sorun yaşadığı görülüyor. Avrupa ve Amerika'da herhangi bir problem gözükmüyor.

Yine downdetector üzerinden WhatsApp haritasına bakıldığında ise erişim probleminin bu sefer Avrupa'ya da yayıldığı görülüyor. Facebook tarafından şimdilik problem hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yapabildiğini belirtseler de çoğu kişi için sorun devam ediyor. Daha detaylı bilgiler geldikçe güncellemelerle sizleri haberdar edeceğiz.