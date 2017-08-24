Facebook uygulamasına 360 derece fotoğraf çekme yeteneği geldi

Facebook, mobil uygulamasına kullanıcıların 360 derece fotoğraf çekmesini sağlayacak yeni bir özellik kazandırdı. Android ve iOS'ta 23 Ağustos'tan itibaren sunulmaya başlayan yeni özellik sayesinde 360 derece fotoğraf çekmek için üçüncü parti uygulama gereksinimi ortadan kalkmış oldu.

Facebook geçtiğimiz yıl kullanıcıların haber akışına 360 derece fotoğraf ve video yüklemesine olanak sağlamıştı. Bundan böyle Facebook uygulamasının kamerasını kullanarak doğrudan çekim de yapılabilecek. Ayrıca çekilen 360 derece fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak ayarlamak da mümkün.

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Süreç, akıllı telefonunuzun normal kamerasını kullanarak panoramik fotoğraf çekmeye benziyor. 360 derece fotoğraf seçeneğini Facebook uygulamasındaki haber akışının üzerinde bulabilirsiniz. Basın ve yavaş yavaş kendi etrafınızda 360 derece döndürün. Ekrandaki grafik tüm süreç boyunca daima merkezde tutulmalı. Resmi çektikten sonra başlangıç noktasını seçip işlemi tamamlayın. Ardından fotoğrafı yayınlayabilirsiniz.

360 derece güncellemesi şu an için sadece fotoğraflarla sınırlı. Bu formatta video çekebilmek için GoPro 360, Insta360 veya Nikon KeyMission 360 gibi ayrı bir kameraya ihtiyacınız olacak.