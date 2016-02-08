Facebook uygulamasını silen, iPhone kullanım sürelerinde yüzde 15 kazanım sağlıyor





Geçtiğimiz günlerde, Android cihazlarındaki Facebook uygulamasını kaldıran kullanıcıların, batarya tüketiminde yüzde 20'ye kadar tasarruf sağladığı gündemi meşgul etmişti. Olayın sadece Facebook Android uygulamasına özgü olduğunu zannedenler yanılıyor zira iOS tarafında da benzer sıkıntılar mevcut.





The Guardian editörünün iki hafta boyunca yaptığı testlerde, iPhone 6S Plus modelinin Facebook uygulaması olmadan yaklaşık yüzde 15 ekstra kullanım süresi kazandığı görülmüş. Ayrıca Facebook uygulamasını silmekle depolama belleğinde de 500MB civarında yer kazanılmış. Normalde Facebook uygulaması 111MB civarında ancak ön bellek ve diğer veriler ile birlikte toplam rakam 500MB seviyesine kadar çıkıyor. Editör, Safari üzerinden Facebook kullanmanın çok daha rahat ve kolay olduğunu belirtiyor.









Hem Android hem iOS tarafında elde edilen bu sonuçlar, Facebook uygulamasının enerji tüketiminin ciddi şekilde sorgulanmasına yol açacaktır. Hali hazırda zaten sorgulanıyordu ancak Facebook, her fırsatta önemli adımlar attığını dile getiriyordu. Buna rağmen enerji tüketiminin yüksek seviyelerde seyretmesi, mobil tarayıcı üzerinden sosyal ağı ziyaret etmenin daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

http://www.phonearena.com/news/Removing-this-one-app-could-increase-your-iPhones-battery-life-by-15_id78108