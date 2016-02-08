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Facebook uygulamasını silen, iPhone kullanım sürelerinde yüzde 15 kazanım sağlıyor

Facebook, mobil tarafta yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip ve mobil dünyaya çok önem veriyor. Bununla birlikte, mobil uygulamanın harcadığı enerji, bu yatırımlara gölge düşürüyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook uygulamasını silen, iPhone kullanım sürelerinde yüzde 15 kazanım sağlıyor


Geçtiğimiz günlerde, Android cihazlarındaki Facebook uygulamasını kaldıran kullanıcıların, batarya tüketiminde yüzde 20'ye kadar tasarruf sağladığı gündemi meşgul etmişti. Olayın sadece Facebook Android uygulamasına özgü olduğunu zannedenler yanılıyor zira iOS tarafında da benzer sıkıntılar mevcut. 

The Guardian editörünün iki hafta boyunca yaptığı testlerde, iPhone 6S Plus modelinin Facebook uygulaması olmadan yaklaşık yüzde 15 ekstra kullanım süresi kazandığı görülmüş. Ayrıca Facebook uygulamasını silmekle depolama belleğinde de 500MB civarında yer kazanılmış. Normalde Facebook uygulaması 111MB civarında ancak ön bellek ve diğer veriler ile birlikte toplam rakam 500MB seviyesine kadar çıkıyor. Editör, Safari üzerinden Facebook kullanmanın çok daha rahat ve kolay olduğunu belirtiyor. 


Hem Android hem iOS tarafında elde edilen bu sonuçlar, Facebook uygulamasının enerji tüketiminin ciddi şekilde sorgulanmasına yol açacaktır. Hali hazırda zaten sorgulanıyordu ancak Facebook, her fırsatta önemli adımlar attığını dile getiriyordu. Buna rağmen enerji tüketiminin yüksek seviyelerde seyretmesi, mobil tarayıcı üzerinden sosyal ağı ziyaret etmenin daha avantajlı olduğunu gösteriyor. 

http://www.phonearena.com/news/Removing-this-one-app-could-increase-your-iPhones-battery-life-by-15_id78108 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
İyi oldu öğrendiğim anında sildim.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Mr. Jingles
İyi oldu öğrendiğim anında sikdim.

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Public_Enemy 3 yıl
e tamam, facebook'u messenger'ı, instagramı, tweeter'ı silelim, akılsız telefon olarak daha uzun süre kullanalım, bu mudur yani ?
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m.can123 3 yıl
Yillardir bilinen birseydi 2 platform icinde. Tarayicidan kullanmak mantikli degil. Bir yerde uygulamayi yukletmeye calisiyor yine
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Besiktask34 3 yıl
e-Militarist
The Guardian editöründen Allah razı olsun. Bu açığı ortaya çıkarmasa böyle bişey olduğunu kimse öğrenemeyecekti. Apple da Facebookta gizlemeye devam edeceklerdi abonelerinden bu zafiyeti. Resmen dava konusu. Gördüğüm iphone kullananları uyarayım bari. Silsinler facebooku. O kadar para ver ama telefonundan facebooku sil. Huzurla kullanama. Mukadderat. İphone kullanıcılarının iphone kullandıkları halde bilmedikleri daha yeni öğrenecekleri neleer neler var acaba. Sen uygulama bolluğunla, mağazanla övün ama dünyanın en çok kullanılan uygulamasını telefonundan silmek zorunda kal. Top 10da olan uygulama senin telefonunda olmasın. Dram tadında komedi.

androiddede aynı sorun varmış iyi okusana :)) durduk yere rezil ediyorsun kendini
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ozankaradas 3 yıl
Bu pil teknolojisi değişmediği sürece kullanıcı tatmin olmayacaktır. Ayrıca onu kaldır bunu kapat şurasını kıs derken telefonlar telefonluktan çıkıyor. Bu uygulamalarda olmadan telefonun tadı çıkmıyor. Bu teknoloji bu şekilde gittiği sürece az giden şarja mahkumuz. Yapacak birşey yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Bir de her hafta boş boş güncelleme gönderiyor bir türlü optimizasyon yapamadı koskoca firma tarayıcından kullanırım daha iyi
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abdyek 3 yıl
Ben bunu androidde kendim keşfetmiştim. Tarayıcıdan girmek çok daha mantıklı. Minicik batarya koyuyorlar telefonlara zaten.
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V4LKyR 3 yıl
Android telefonum var, Facebook kullanıyorum fakat sıkıntısı yok.
Neden mi?
Tüm wakelocklarını falan kapattım çünkü. ;)
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e-Militarist 3 yıl
The Guardian editöründen Allah razı olsun. Bu açığı ortaya çıkarmasa böyle bişey olduğunu kimse öğrenemeyecekti. Apple da Facebook'ta gizlemeye devam edeceklerdi abonelerinden bu zafiyeti. Resmen dava konusu. Gördüğüm iphone kullananları uyarayım bari. Silsinler facebook'u. O kadar para ver ama telefonundan facebook'u sil. Huzurla kullanama. Mukadderat. İphone kullanıcılarının iphone kullandıkları halde bilmedikleri daha yeni öğrenecekleri neleer neler var acaba.

Sen uygulama bolluğunla, mağazanla övün ama dünyanın en çok kullanılan uygulamasını telefonundan silmek zorunda kal. Top 10'da olan uygulama senin telefonunda olmasın. Dram tadında komedi.
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Mr. Jingles 3 yıl e-Militarist

Windows Store'daki Facebook'a bak sen şikayet eden edene. Bir yıl sonra güncelleme gelmiş. Güncellenmiş halinde bile bildirimler doğru dürüst gelmiyor. Bir sonraki güncellemeyi 2017'de alır artık. Onda da güncelleme sorunu düzelir mi belli değil.


microsoft.com/...
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e-Militarist 3 yıl
Zaten İphone'dan facebook, whatsapp, (3. bir program aklıma gelmedi iphone'u iphone yapan) bu iki uygulamayı alın iphone'dan geriye bir nane kalmıyor ki. Apple yatsın kalksın facebook'a, whatsapp'a dua etsin. Bunlar olmaza kimse iphone almaz.

İphone'a akıllı telefon dedirten bu iki uygulamadır. Daha doğrusu akıllı telefon yoktur, akıllı uygulamalar vardır telefona şan veren. İphone kullananlar akıllı telefon kullanıyoruz sanmasınlar. Daha güç tüketimini dengeleyemeyen bir sisteme sahip. Piyasadan toplatılsa yeridir bu cihazlar. Gençleri ne hale soktular.
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Mr. Jingles 3 yıl e-Militarist
Güç tüketimini dengeleyemeyen Facebook uygulaması iOS değil. Daha Instagram betadan öteye gidemedi kıytırık WP'de. Google uygulamaları desen yok. Bir iOS'taki YouTube uygulamasına bak bir de WP'deki YouTube uygulamasına. Birinde Google'ın resmi uygulaması mevcut her yerinden kalite akıyor diğerinde resmi olmayan üçüncü part kalitesiz uygulamalar. Banka uygulamalarına ne demeli? Rezalet derecede. Hatta bazılarının yok bile olanlar da rezil. Kargo şirketlerinin uygulamaları yok. Olanlar yine banka uygulamaları gibi rezil. Akılsız telefondan ziyade akılsız bir platform. Uygulamalar ilk iOS'a çıkar. Bir iki hafta içinde Android'e çıkar. Aylar sonra ise WP'a anca gelir. Akıllı platforma bak sen hele.
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vamp 3 yıl
Facebook kullanmayin diyen mi var? Adamlar elestiriyorlar ve haklilar. O zaman sesimizi cikartmayalim bu uygulama durdugu yerde pilimizin %80 oraninda azaltsin. Ne kafalara kaldik ya. Telefonunun sarjini neyin bitirdiginden haberiniz yok bide sacma sapan yorumlar girmissiniz.
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funnel 3 yıl
Facebook uygulamasından bir like tıkladığınızda, telefonun tarayıcısı ile değilde, facebook uygulaması içinde linki açıyor. İçinde kendi tarayıcısı var galiba. Bu bile çok yüksek veri kullanımını açıklamaya yetiyor. Facebook lite var onu denemek lazım.
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