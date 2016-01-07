Facebook ve Whatsapp’ta 2016 botların yılı olabilir

Bu işin kullanıcılar tarafındaki fayda maksimizasyonu, spam veya kötü amaçlı kullanımlar ile can sıkıcı bir boyut da kazanabilir tabi. Elbette Facebook bu konuda bir takım hassasiyetler gözetecektir ancak tüm bu hassas politikalara rağmen parasal kaygılar ve geliştiricilerin yaratıcı reklam odaklı hamleleri can sıkıcı gelişmeleri karşımıza çıkarabilir. İlerleyen günlerde bu konuda daha somut bir duyuru yapılabilir.

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İnsanların internete çıktığında ihtiyacı olan her şeyi Facebook içerisinden çıkmaya gerek kalmadan karşılaması odağında saldırgan bir tutum sergileyen Facebook, şimdi de geliştiricilerin, anlık mesajlaşma kanalları aracılığı ile kullanıcılara doğrudan ulaşabileceği bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.Hali hazırda üzerindeki çalışmaları süren Chat SDK sayesinde kullanıcılar hazırlanacak olan botlar ile seyahat, alışveriş veya diğer servislere dair bir çok hususta doğrudan iletişim kurabilecek. Bu noktada Uber’ın bir dizi hizmet sunduğunu biliyoruz. Kullanıcılar ulaşım ihtiyaçları için doğrudan Facebook Messenger üzerinden destek alabiliyor.Facebook Messenger’ın yanı sıra WhatsApp entegrasyonuna da sahip olması, sosyal medya devine milyarlarca dolara mal olan WhatsApp için de aslında borcunu ödetecek bir kanal olabilir bu iş. Dünyanın en aktif anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp, botların aktif bir şekilde kullanılmaya başlandığı küresel ölçekli bir senaryoda ciddi bir kazanç kapısı haline gelebilir.