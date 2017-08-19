Facebook, video görünümlü sahte bağlantılara darbeyi vuruyor

Hepimiz mutlaka Facebook'ta gezerken video görünümlü sahte bağlantı veya reklamlara tıklamışızdır. Artık üzerinde sahte oynat tuşu bulunan bu sinir bozucu bağlantıların sonu gelmiş durumda. Şirket internet kullanıcılarını kandırmaya yönelik ve tek amacı tıklatmak olan clickbait içeriklere karşı savaş başlattı.

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Facebook bir süredir video içerikleri daha fazla ilgi çekmesi bakımından haber akışının üst kısmına taşıyor. Bunu fırsat olarak değerlendiren bazı uyanıklar da resimlerin üzerine sahte play tuşu yerleştirerek veya hareketsiz görüntüleri video gibi göstererek kendi sitelerine bağlantı veriyorlar. Facebook sonunda bu özelliğin kötüye kullanımına tepkisiz kalmadı.

Haber akışının algoritmasını değiştiren sosyal platform artık bu tip sahte video bağlantılarını haber akışında göstermeyecek ve video izlemek isteyen kullanıcıların istismar edilmesinin önüne geçmiş olacak.

http://gadgets.ndtv.com/social-networking/news/facebook-to-reduce-video-clickbait-from-news-feed-1739068