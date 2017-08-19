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Facebook, video görünümlü sahte bağlantılara darbeyi vuruyor

Popüler sosyal platform Facebook, üzerinde oynat tuşu olan video görünümlü sahte bağlantıları haber akışından kaldıracak. Şirketin aldığı yeni önlemin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Hepimiz mutlaka Facebook'ta gezerken video görünümlü sahte bağlantı veya reklamlara tıklamışızdır. Artık üzerinde sahte oynat tuşu bulunan bu sinir bozucu bağlantıların sonu gelmiş durumda. Şirket internet kullanıcılarını kandırmaya yönelik ve tek amacı tıklatmak olan clickbait içeriklere karşı savaş başlattı.
Ayrıca Bkz. "Core i7-8700K selefinden %11 daha hızlı olacak"
Facebook bir süredir video içerikleri daha fazla ilgi çekmesi bakımından haber akışının üst kısmına taşıyor. Bunu fırsat olarak değerlendiren bazı uyanıklar da resimlerin üzerine sahte play tuşu yerleştirerek veya hareketsiz görüntüleri video gibi göstererek kendi sitelerine bağlantı veriyorlar. Facebook sonunda bu özelliğin kötüye kullanımına tepkisiz kalmadı.
Haber akışının algoritmasını değiştiren sosyal platform artık bu tip sahte video bağlantılarını haber akışında göstermeyecek ve video izlemek isteyen kullanıcıların istismar edilmesinin önüne geçmiş olacak.

http://gadgets.ndtv.com/social-networking/news/facebook-to-reduce-video-clickbait-from-news-feed-1739068 Yorum Yaz
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Master_Evil 2 yıl en beğenilen
en uyuz olduğum şey facebookta, her gördüğümde de şikayet ediyordum bakıyorlarmış demek ki
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mcrew 2 yıl
facebook ilk sponsor bağlantılara çözüm bulsun
Phishing yöntemi ile binlerce kişinin online bankacılık hesaplarına ulaşıyorlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

önüne gelen sahte banka facebook hesabı açıp sponsor bağlantı veriyor
oradan sahte online işlem merkezi sayfasına yönlendirip hesaba ulaşılıyor.
şikayet edip kapatılana kadar adamlar götüreceğini götürüyor sonra yenisini açıp tekrar yapıyorlar
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Pi 2 yıl
2012de su facebok denen zirvaligi biraktim. Taa o zamanlarda vardi bu mevzu. Hala daha yeni yapiyorlar ha
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kadirirdem 2 yıl
Çok iyi olur bu ,çok kez şikayet ettim.
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interwap 2 yıl
Tepkisiz kalmadı mı? Çok geç tepki verdi.
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fatihbulut95 2 yıl
En iyisi hiç kullanmamak. Kafam rahat, gidin başka şeylerle uğraşın kendinizi geliştirin.
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Master_Evil 2 yıl en beğenilen
en uyuz olduğum şey facebookta, her gördüğümde de şikayet ediyordum bakıyorlarmış demek ki
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Evet iyi bir temizlik şart böyle dolu çöp var youtubeda ve facebookta
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bykrm 2 yıl
Aynı şekilde sahte gif lerede el atsınlar.
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Kerim5100 2 yıl
Facebook adına ilk defa sevindirici bir gelişme
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