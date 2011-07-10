Facebook videolu görüşme dolandırıcılığına dikkat





Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, en büyük iletişim platformu Skype ile işbirliğine giderek tarayıcı içi görüntülü görüşme hizmetini başlattığını geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı ile duyurmuştu.

Facebook görüntülü görüşme hizmeti şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile beta aşamasından geçiyor. Beta davetiyelerini alan şanslı kullanıcılar http://www.facebook.com/videocalling adresinden hizmete giriş yapabiliyorlar.

Hizmetin başlaması için bu adresten bilgisayara bir applet kuruluyor ve yeni Flash ayarları otomatik olarak yapılarak hizmet kullanılabiliyor. Davetiye almamış kullanıcılar ise hizmetin daha sonra kullanılabilir olacağını belirten bir mesajla karşılaşıyor.

Ancak bazı dolandırıcılar görüntülü görüşme hizmetinin başladığını iddia ederek spam uygulamalarla kullanıcıyı kandırıyor ve arkadaş listelerine de bu uygulamayı göndermelerini sağlıyor.

İnternet güvenliği araştırma firması Naked Security'ye göre spam uygulama bir duvar gönderisi şeklinde kullanıcıya ulaşıyor ve Facebook görüntülü görüşme hizmetini kullanmak için linke tıklanması gerektiğini bildiriyor.

Kullanıcı buna inanarak linke tıkladığında temel bilgilere erişim isteyen bir onay karşısına geliyor. Eğer buna da tıklarsa uygulama tüm kişisel bilgilerini ve arkadaş listesini ele geçirdikten sonra aynı uygulamayı kullanıcının duvarında yayınlıyor.

Uygulama elbette herhangi bir videolu görüşme hizmetini kullanıcıya sunmuyor. Zaman zaman can sıkıcı anket formlarını doldurmasını isteyerek sahiplerine para kazandırmaya çalışıyor.

Son zamanlarda aşırı artan bu spam uygulamalara kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.



