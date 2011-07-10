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Facebook videolu görüşme dolandırıcılığına dikkat

7 yıl
2,6b
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8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook videolu görüşme dolandırıcılığına dikkat
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, en büyük iletişim platformu Skype ile işbirliğine giderek tarayıcı içi görüntülü görüşme hizmetini başlattığını geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı ile duyurmuştu. 
Facebook görüntülü görüşme hizmeti şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile beta aşamasından geçiyor. Beta davetiyelerini alan şanslı kullanıcılar http://www.facebook.com/videocalling adresinden hizmete giriş yapabiliyorlar. 
Hizmetin başlaması için bu adresten bilgisayara bir applet kuruluyor ve yeni Flash ayarları otomatik olarak yapılarak hizmet kullanılabiliyor. Davetiye almamış kullanıcılar ise hizmetin daha sonra kullanılabilir olacağını belirten bir mesajla karşılaşıyor.
Ancak bazı dolandırıcılar görüntülü görüşme hizmetinin başladığını iddia ederek spam uygulamalarla kullanıcıyı kandırıyor ve arkadaş listelerine de bu uygulamayı göndermelerini sağlıyor.
İnternet güvenliği araştırma firması Naked Security'ye göre spam uygulama bir duvar gönderisi şeklinde kullanıcıya ulaşıyor ve Facebook görüntülü görüşme hizmetini kullanmak için linke tıklanması gerektiğini bildiriyor. 
Kullanıcı buna inanarak linke tıkladığında temel bilgilere erişim isteyen bir onay karşısına geliyor. Eğer buna da tıklarsa uygulama tüm kişisel bilgilerini ve arkadaş listesini ele geçirdikten sonra aynı uygulamayı kullanıcının duvarında yayınlıyor.
Uygulama elbette herhangi bir videolu görüşme hizmetini kullanıcıya sunmuyor. Zaman zaman can sıkıcı anket formlarını doldurmasını isteyerek sahiplerine para kazandırmaya çalışıyor. 
Son zamanlarda aşırı artan bu spam uygulamalara kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.


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mavizaman 7 yıl
uygulama olayı tamamen denetimden geçmiş bilinir oluşumlar yada sadece facebookça devreye sokulmalı bu işin sonu facebookun popülerliğni bitirebilir.
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kenan_0 7 yıl
ya madem böyle bir haber çıkarıyorlar ozaman uygulama linki versinlerdem illet tuzağa düşmesin.. ne uygulama ortada ne yönlendirme.. tam bir fiyasko..
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ucak965 7 yıl
İnternet yararlı olduğu kadar çok tehlikeli de bir ortam.
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Glitz 7 yıl
ve bunun için facebook berbat bir yer. Gruplarda ve normal kişilerin paylaştıkları içerigin yarısı reklam veya kötü niyetli spam.
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ogameci 7 yıl Glitz
M3uR

ve bunun için facebook berbat bir yer. Gruplarda ve normal kişilerin paylaştıkları içerigin yarısı reklam veya kötü niyetli spam.


eskiden böyle değildi

son 1- 1.5 yıldır irili ufaklı bir türü uygulama çıkarttılar olay cıvıdı
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trinamoe 7 yıl
tamam
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