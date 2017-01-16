Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak

Özellikle ABD’deki başkanlık yarışı sürerken Facebook’ta ortaya çıkan yalan haberler büyük eleştirilere neden olmuştu. Seçmenler üzerinde ciddi etki yaratan ‘’Papa, Trump’a oy verilmesini önerdi’’ şeklindeki sahte haberlerin bir benzerinin kendi ülkelerinde de yaşanmasını istemeyen Alman yetkililer ise şubat ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eylül ayındaki parlamento seçimleri için Facebook’u uyarmıştı.

Facebook dün Almanya sayfasından yaptığı duyuru ile bu uyarılara cevap verdi ve yalan haberlere engel olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu. Şirket 36 milyon aktif kullanıcının olduğu Almanya’da kullanıcıların Facebook’taki bir paylaşımı şikayet ederken ‘’sahte haber’’ seçeneği işaretleyebileceğini ve sahte olduğu iddia edilen haberlerin incelenmesi için Correctiv’e gönderileceğini açıkladı. Kendisini kâr amacı gütmeyen ve halka doğruları aktaran organizasyon olarak tanımlayan Correctiv, bu haberleri inceleyerek hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu Facebook'a bildirecek ve Facebook bu haberlerin haber akışı içerisinde görünmesine izin vermeyecek.

Çok fazla sayıda yalan haber paylaşan sayfalara reklam geliri vermeyeceğini de belirten Facebook’un bu uygulamalara önümüzdeki haftadan itibaren başlanması bekleniyor. Uygulama ilk olarak Almanya’da denendikten sonra işe yarar bulunursa diğer ülkelerde de hayata geçebilecek.

http://www.bbc.com/news/business-38631847