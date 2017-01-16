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Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak

Geçtiğimiz ay Alman hükümeti tarafından sert bir şekilde eleştirilen ve sahte haberlere izin vermesi halinde ciddi yaptırımlarla tehdit edilen Facebook, Almanya için basit bir uygulama geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak

Özellikle ABD’deki başkanlık yarışı sürerken Facebook’ta ortaya çıkan yalan haberler büyük eleştirilere neden olmuştu. Seçmenler üzerinde ciddi etki yaratan ‘’Papa, Trump’a oy verilmesini önerdi’’ şeklindeki sahte haberlerin bir benzerinin kendi ülkelerinde de yaşanmasını istemeyen Alman yetkililer ise şubat ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eylül ayındaki parlamento seçimleri için Facebook’u uyarmıştı.

Facebook dün Almanya sayfasından yaptığı duyuru ile bu uyarılara cevap verdi ve yalan haberlere engel olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu. Şirket 36 milyon aktif kullanıcının olduğu Almanya’da kullanıcıların Facebook’taki bir paylaşımı şikayet ederken ‘’sahte haber’’ seçeneği işaretleyebileceğini ve sahte olduğu iddia edilen haberlerin incelenmesi için Correctiv’e gönderileceğini açıkladı. Kendisini kâr amacı gütmeyen ve halka doğruları aktaran organizasyon olarak tanımlayan Correctiv, bu haberleri inceleyerek hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu Facebook'a bildirecek ve Facebook bu haberlerin haber akışı içerisinde görünmesine izin vermeyecek.

Çok fazla sayıda yalan haber paylaşan sayfalara reklam geliri vermeyeceğini de belirten Facebook’un bu uygulamalara önümüzdeki haftadan itibaren başlanması bekleniyor. Uygulama ilk olarak Almanya’da denendikten sonra işe yarar bulunursa diğer ülkelerde de hayata geçebilecek.


http://www.bbc.com/news/business-38631847 Yorum Yaz
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Bukalemun 2 yıl en beğenilen
Özgürlüklerin kısıtlanmasından endişe duyuyoruz.
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pspoor 2 yıl
Tamamen istemedikleri haberleri ortadan kaldirmaya dayali, baskici rejimin sistemi. Almanya ve avrupa birligi son dönemlerde iyice sovyetler birligini andirmaya basladi ve halki ezmek icin gereken ne ise yapiyorlar.
Tamamen istemedikleri haberleri ortadan kaldirmaya dayali, baskici rejimin sistemi. Almanya ve avrupa birligi son dönemlerde iyice sovyetler birligini andirmaya...
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manesfirst 2 yıl
Türkiye'de acilen yürürlüğe girmesi gereken bir uygulama :) zira ortalıkta aşırı derecede fazla miktarda yalan haber bulunmakta.
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merveyanar 2 yıl
neye inanacağımızı şaşırtmıştık iyi olabilirbu fikir ama ben olsam ona da güvenmem artık yani yazılımını kodunu hacklerler yalan haberi filtreden geçirtirler gene yaparlar yapacaklarını :)
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kadirirdem 2 yıl
@manesfirst arkadaşın dediği haklı yalan yanlış insanları galyana getirebilecek çok haber yapılıyor...
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bizde olsa Corrextiv denen şirket yalan haberi bilerek onaylar da iyice ortalık karışsın ister.
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CoreXXX 2 yıl
neden ülkemizde sosyal medyanın kısıtlandığını anlamışınızdır umarım. avrupada sosyal hesaplarda yalan haber oranı yüzde 50 ise ülkemizde 95 dir sanırım. bu program ülkemizde kullanılsa tweet sayısı azalır çünkü çoğu yalandan ibaret. işin garip tarafı çok fazla inanan var
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addidas_85 2 yıl
Kendisini kâr amacı gütmeyen ve halka doğruları aktaran organizasyon olarak tanımlayan Correctiv...
En çok burada güldüm
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SEO-Uzmanı 2 yıl
özgür medya, bağımsız medya,
yerine ;
satışmış medya, yandaş medya !
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pspoor 2 yıl
Tamamen istemedikleri haberleri ortadan kaldirmaya dayali, baskici rejimin sistemi. Almanya ve avrupa birligi son dönemlerde iyice sovyetler birligini andirmaya basladi ve halki ezmek icin gereken ne ise yapiyorlar.
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Bukalemun 2 yıl en beğenilen
Özgürlüklerin kısıtlanmasından endişe duyuyoruz.
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2K 2 yıl
Yalan haberlerin olmasından daha kötüsü insanların Facebook içeriklerine güvenmesi, inanması. Bunun yüzünden IFL gibi kaliteli içerik ürüten bazı sayfalarda arada kaynıyor. Sonra bu yalan haberi direk gerçek sanıp, paylaşanlar, yayanlar oluyor insan bir başka siteye yazar, araştılır önce.
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exterminant 2 yıl
asıl bize lazım böyle bir şey hem de acil olarak
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