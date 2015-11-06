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Facebook'a sanal gerçeklik için Microsoft yardımı

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, sanal gerçeklik konusunda Microsoft'tan gelen üç mühendis ile sanal gerçekliği kitlelere yaymak için önemli çalışmalara girişiyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'a sanal gerçeklik için Microsoft yardımı

Sanal gerçekliğe verdiği önemi Oculus Rift'in geliştiricisi Oculus VR'ı satın alarak gösteren sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, bu konuda yazılım devi Microsoft'tan üç mühendis kiraladı.
Rick Szeliski, Michael Cohen ve Matt Uyttendaele isimli bu mühendisler, Microsoft içerisinde toplam olarak 60 sene harcamış oldukça tecrübeli teknoloji insanları. Bu üçlünün sosyal medya firması için gerçekleştireceği çalışma ise kullanıcıların kendi Facebook profillerinde üç boyutlu ve sanal gerçeklik uyumlu videolar paylaşabilmesini sağlama olacak. Kısaca sanal gerçeklik ağ içerisinde herkesin erişebileceği bir özellik haline getirilecek ve içerikler arttıkça da kişilerin Oculus Rift alma isteği artacak.
Diğer firmaların aksine sanal gerçekliğin hazır ve geleceğin en büyük platform olacağına inanan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, konuya çok büyük yatırımlar yapıyor ve ilginç olarak sıfırdan oluşturduğu sosyal ağını sanal gerçeklik üzerine kurmaya çalışıyor.


http://recode.net/2015/11/05/facebook-poaches-microsoft-engineers-to-build-virtual-reality-tools-for-facebook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoksulseytan22 3 yıl
Bu ikilinin çocuğu Windows phone daki beta facebooktur.
Soruyorum size bu çocuk olmuş mu?
Sizin yapacağınız ortaklığa da uygulamaya da.....
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Holywood u da koyun araya.Onlarsız olmaz.
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Patren 3 yıl
oyun deneyiminide önem versinler
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