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Facebook'dan iPod touch ve iPhone için, filtreler barındıran Kamera uygulaması

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce Android üzerinde fotoğraf çekip doğrudan paylaşmayı sağlayan bir kamera uygulaması geliştiren Facebook, sonrasında bunu ana uygulama içerisine dahil etmişti. Bu kez iPod touch ve iPhone için daha gelişmiş bir versiyon kullanıma sunuldu.

Instagram'dan izler taşıdığı belli olan yeni Facebook Kamera uygulaması, hızlı paylaşım imkanı sunarken, 15 farklı efekt ile fotoğrafınıza farklı görünümler kazandırmanızı sağlıyor. Bu efekt uygulamaları Facebook tarafından geliştirilmiş. Ayrıca fotoğrafları kırpmak veya düzeltmek için düzenleme araçları da mevcut.

Standart Facebook uygulaması ile düşük çözünürlükte resimler yüklenebilirken Kamera uygulaması ile 2048 x 2048 çözünürlüğe kadar izin veriliyor.

Facebook bu uygulama ile Instagram kullanmayan ancak sosyal üzerinde aktif olarak fotoğraf çeken ve yükleyen kullanıcıları hedefliyor. 


http://itunes.apple.com/us/app/facebook-camera/id525898024?ls=1&mt=8

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/05/24/facebook-releases-a-photocentric-app-for-apple-devices/?smid=tw-nytimesbits&seid=auto Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anxie48 7 yıl
Insagram ı öldürmek için mi satın almış nedir .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AMERICOS 7 yıl
Facebook işini biliyor.
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sarjaleti 7 yıl
Bitirsinler Instagram'ı da. Sonra 1 milyar dolar çöpte.
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Recharged 7 yıl
Gayet güzel olmuş.Instagram'ıda bir nevi patentlerle uğraşmayalım,elimizin altında dursun diye aldıklarını düşünüyorum.
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tazmaniatr 7 yıl
Kesinlikle instagram öldü diyelim
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manyakurt 7 yıl
mnc07
Insagram ı öldürmek için mi satın almış nedir

belki de yine patentlerle alakalı birşeydir.
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|M|N|Ç| 7 yıl
Insagram ı öldürmek için mi satın almış nedir
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