Facebook'dan iPod touch ve iPhone için, filtreler barındıran Kamera uygulaması

Daha önce Android üzerinde fotoğraf çekip doğrudan paylaşmayı sağlayan bir kamera uygulaması geliştiren Facebook, sonrasında bunu ana uygulama içerisine dahil etmişti. Bu kez iPod touch ve iPhone için daha gelişmiş bir versiyon kullanıma sunuldu.





Instagram'dan izler taşıdığı belli olan yeni Facebook Kamera uygulaması, hızlı paylaşım imkanı sunarken, 15 farklı efekt ile fotoğrafınıza farklı görünümler kazandırmanızı sağlıyor. Bu efekt uygulamaları Facebook tarafından geliştirilmiş. Ayrıca fotoğrafları kırpmak veya düzeltmek için düzenleme araçları da mevcut.





Standart Facebook uygulaması ile düşük çözünürlükte resimler yüklenebilirken Kamera uygulaması ile 2048 x 2048 çözünürlüğe kadar izin veriliyor.





Facebook bu uygulama ile Instagram kullanmayan ancak sosyal üzerinde aktif olarak fotoğraf çeken ve yükleyen kullanıcıları hedefliyor.









http://itunes.apple.com/us/app/facebook-camera/id525898024?ls=1&mt=8