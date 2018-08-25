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Facebook'un Onavo isimli VPN Uygulaması App Store'dan kaldırıldı

Facebook'un Onavo isimli VPN uygulaması veri toplama politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan kaldırıldı. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulam artık iOS cihazlara indirilemiyor.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook, veri toplama politikalarını ihlal ettiği öne sürülen Onavo isimli VPN uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Apple kısa süre önce Facebook'a milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın veri toplama kurallarını ve uygulama mağazası yönergelerini ihlal ettiğini bildirmişti.
Ayrıca Bkz. "Resmi WinZip uygulaması Microsoft Store'a geldi"
Onavo verilerinizi korumak üzere tasarlanmış ücretsiz bir VPN uygulaması olarak kullanılıyordu. Apple, uygulamanın App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıda görebileceğiniz açıklamayı yaptı:
"Apple ekosisteminde kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini korumak için çok çalışıyoruz. Yönergelerimize ilişkin en son güncellemeyle, uygulamaların kullanıcının cihazında hangi uygulamaların yüklü olduğu hakkında analiz veya reklam/pazarlama amacıyla bilgi toplamaması gerektiğini ve hangi kullanıcı verilerinin toplanıp ne şekilde kullanılacağını açıkça belirttik."
Onavo uygulaması Apple'ın uygulama mağazasından kaldırılmadan önce toplam 33 milyon iOS ve Android cihaza yüklenmişti.

https://www.macrumors.com/2018/08/22/facebook-removing-onavo-from-ios-app-store/ Yorum Yaz
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clb12 8 ay en beğenilen
Facebook her hareketiyle daha çok göze batmaya başladı şu veri skandalı olayından beri.
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darkaura 8 ay
Vpn gizlilik icin kullanilan bir sistem. Insanlarin ozel bilgilerini toplayip satan bir sirketten vpn hizmeti almak... Guzel kafa.
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maxe 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alemburda34 8 ay
33 milyon kişinin bilgileri çoktan gitti.
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Tommy Shelby 8 ay
İlk kez duydum
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drjacob 8 ay
33 milyon kişi indirmiş ama ben yeni öğrendim böyle bir uygulamanın varlığını
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clb12 8 ay en beğenilen
Facebook her hareketiyle daha çok göze batmaya başladı şu veri skandalı olayından beri.
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