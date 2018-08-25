Facebook'un Onavo isimli VPN Uygulaması App Store'dan kaldırıldı

Facebook, veri toplama politikalarını ihlal ettiği öne sürülen Onavo isimli VPN uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Apple kısa süre önce Facebook'a milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın veri toplama kurallarını ve uygulama mağazası yönergelerini ihlal ettiğini bildirmişti.

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Onavo verilerinizi korumak üzere tasarlanmış ücretsiz bir VPN uygulaması olarak kullanılıyordu. Apple, uygulamanın App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıda görebileceğiniz açıklamayı yaptı:

"Apple ekosisteminde kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini korumak için çok çalışıyoruz. Yönergelerimize ilişkin en son güncellemeyle, uygulamaların kullanıcının cihazında hangi uygulamaların yüklü olduğu hakkında analiz veya reklam/pazarlama amacıyla bilgi toplamaması gerektiğini ve hangi kullanıcı verilerinin toplanıp ne şekilde kullanılacağını açıkça belirttik."

Onavo uygulaması Apple'ın uygulama mağazasından kaldırılmadan önce toplam 33 milyon iOS ve Android cihaza yüklenmişti.

https://www.macrumors.com/2018/08/22/facebook-removing-onavo-from-ios-app-store/