Facebook'un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı herkese açıldı

Facebook geçtiğimiz yıl etraftaki halka açık ücretsiz Wi-Fi ağlarını bulmayı kolaylaştıran bir özellik test etmeye başlamıştı. Ancak bu sadece iOS platformunda ve belirli lokasyonlarda kullanılabiliyordu.

Şimdi ise Facebook bu faydalı özelliği tüm mobil uygulamalarını kullanan herkese sunmaya başladı. Daha fazla sekmesine dokunarak "Wi-Fi Bul" seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli. Böylece liste ve harita üzerinde yakınınızdaki ücretsiz kablosuz ağları görebilmenin yanı sıra bu imkanını sunan işletmeler hakkında bilgi sahibi de olabileceksiniz.

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Bu seçeneğin özellikle uluslararası seyehatlarda, hücresel veri paketine sahip olmadığınız durumlarda son derece kullanışlı olabileceği belirtiliyor. Yine aynı şekilde mobil internet paketiniz sınırlıysa ve ek ücret ödemek istemiyorsanız ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulmanızı sağlayabilecek.

Wi-Fi Bul aracı, sadece Facebook üzerinde bilgilerini paylaşan işletmelerin kablosuz ağ bağlantılarını listeliyor. Dolayısıyla bu özelliği kullanarak etrafınızdaki tüm kablosuz ağları bulmanız söz konusu değil. Ayrıca, ziyaret ettiğiniz tüm yerlerde Wi-Fi Bul'u etkinleştirirseniz, Facebook'un Konum Geçmişi'ni açacağını da unutmayın.