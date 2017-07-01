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Facebook'un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı herkese açıldı

Sosyal platform Facebook'un geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı "Wi-Fi Bul" özelliği herkesin kullanımına açıldı. Yeni aracı kullanarak çevrenizdeki ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulmanız mümkün.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un ücretsiz Wi-Fi bulma aracı herkese açıldı
Facebook geçtiğimiz yıl etraftaki halka açık ücretsiz Wi-Fi ağlarını bulmayı kolaylaştıran bir özellik test etmeye başlamıştı. Ancak bu sadece iOS platformunda ve belirli lokasyonlarda kullanılabiliyordu.
Şimdi ise Facebook bu faydalı özelliği tüm mobil uygulamalarını kullanan herkese sunmaya başladı. Daha fazla sekmesine dokunarak "Wi-Fi Bul" seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli. Böylece liste ve harita üzerinde yakınınızdaki ücretsiz kablosuz ağları görebilmenin yanı sıra bu imkanını sunan işletmeler hakkında bilgi sahibi de olabileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Google'dan mobil veri tüketimini takip eden Android uygulaması"
Bu seçeneğin özellikle uluslararası seyehatlarda, hücresel veri paketine sahip olmadığınız durumlarda son derece kullanışlı olabileceği belirtiliyor. Yine aynı şekilde mobil internet paketiniz sınırlıysa ve ek ücret ödemek istemiyorsanız ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulmanızı sağlayabilecek.
Wi-Fi Bul aracı, sadece Facebook üzerinde bilgilerini paylaşan işletmelerin kablosuz ağ bağlantılarını listeliyor. Dolayısıyla bu özelliği kullanarak etrafınızdaki tüm kablosuz ağları bulmanız söz konusu değil. Ayrıca, ziyaret ettiğiniz tüm yerlerde Wi-Fi Bul'u etkinleştirirseniz, Facebook'un Konum Geçmişi'ni açacağını da unutmayın.

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arel.gr 1 yıl
bu troll bi arada tam olsun diye şifre
kırıcıyıda yayınlar !

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Vega 1 yıl
Ben Facebook uygulamasında böyle bir özellik bulamadım.i
Phone 5s son sürüm kullanıyorum.Facebook'da güncel üstelik.
"Daha fazla" adında bir başlık yok uygulamada.
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kımyasal 1 yıl
Bu sistem hackerler tarafından kullanılabilir mi ? ağa bağlanıp bankacılık işlemi yapanları acımadan patlatırlar :)
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Why Shy 1 yıl kımyasal
kımyasal
Bu sistem hackerler tarafından kullanılabilir mi ? ağa bağlanıp bankacılık işlemi yapanları acımadan patlatırlar :)

Ağ üzerinden bankacılık bilgisine nasıl ulaşacaksın. Herkese açık olan milyonlarca wi-fi var. Cafeler var, dükkanlar var. Bilinçli kullanıcı böyle yerlerde internet bankacılığı yapmaz ama biz açık konuşalım salak bir milletiz. Ben polisim para yatır diyene para yatıran bir milletiz. Madem böyle bir imkan var neden hiç bir yerde böyle bir hacklenme olmuyor?
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