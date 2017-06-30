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Google'dan mobil veri tüketimini takip eden Android uygulaması

Google'ın Triangle isimli yeni Android uygulaması, kullanıcıların mobil veri tüketen uygulamaları tespit etmesini ve bunların veri kullanımını engelleyerek internet kotalarını aşmamasını sağlıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki mobil veri kullanımını yönetmesine izin verecek yeni bir uygulama test ediyor. Yani artık arka planda veri tüketen uygulamalara karşı elimiz daha da güçlenmiş durumda. Triangle isimli uygulama, mobil internet paketinizi sömüren uygulamaları tespit etmenizi sağlarken, arka planda veri tüketen uygulamaların veri kullanımını engellemenize imkan veriyor.
Ayrıca Bkz. "Alcatel üç orta sınıf akıllı telefon duyurdu"
Triangle kullanarak, hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını görebilir ve dilerseniz bu uygulamaları tek tek engelleyebilirsiniz. Şirket şu anda Filipinler'de pilot program başlatmış durumda. Testlerin ABD'de değil de Filipinler'de başlatılmasının nedeni gelişmiş ülkelerdeki insanların genellikle veri tüketimiyle ilgili endişe duymaması. Zira bu bölgelerde sınırsız veri paketleri oldukça yaygın. Gelişmekte olan ülkelerde ise veri paketleri son derece değerli.
Triangle ile uygulamaların belirli bir süre örneğin 10 veya 30 dakika veri kullanmasına izin verebilirsiniz. Bu özellikle, tüm güncel haberleri çekmek için günde birkaç kez internete bağlanması gereken bir haber uygulaması için faydalı olabilir. Öte yandan Google'ın uygulamayı Filipinler dışındaki diğer ülkelerde kullanıma sunup sunmayacağı bilinmiyor.
Uygulama şu an için her ne kadar Filipinler dışındaki kullanıcılar tarafından yüklenemese de Google Play Store üzerindeki yerini almış durumda. Ancak yine de Triangle'ı APKMirror üzerinden indirip denemeniz mümkün.
Google Play Store: Triangle: More Mobile Data

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.freighter Yorum Yaz
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"Gelişmekte olan ülkelerde ise veri paketleri son derece değerli."

üzdünüz :(
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kadirirdem 1 yıl
Anlaşılan bize de gelecek...
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emre1393 1 yıl
miui de yıllardır var
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SEHZADE63 1 yıl
ios da böyle bişeye gerek yok yeteri kadar internet paketi+ wifi var zaten üçün beşi yapmaz ios hoş helal olsun yükettiğin kadar yüketsin zoruna gitmez anroid ciler düşünsün:)))
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Angel of the Lord 1 yıl SEHZADE63
Öyle bir şey yazmışsın da ios kullanana gökten internet paketi ve Wifi geliyor sanırsın.
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Crazy Goat 1 yıl
giogle hizmetleri verimi tuketmese yeter veri yonetimine ihtiyacım yok ama google kendisi verimi tuketiyor
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reshthesucker 1 yıl
Valla google bey hem wifi hem mobil data kapaliyken surekli 3-57-10 mb ne islem yaptigini da aciklasa iyi olur. Artik google'a mi gidiyor nsa'e mi bilemiyorum.
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Crazy Goat 1 yıl reshthesucker
senkranizasyonlari kapattim,google uygulamalari youtube hariç devredisi simdi yiyemiyor mubarek
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rx7enes 1 yıl
Benim telefonda bu var zaten belirlenen internet limitini aşınca telefon kesiyor interneti. İstersen sadece uyarıyor.
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deniz_sea 1 yıl rx7enes
Sizin dediğimiz kota sınırına gelince durması için bu arka planda ki gereksiz indirmeleri sınırlamak için....
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Simplify 1 yıl
Cihazınız uyumlu değil.
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ozmenakif 1 yıl
Buna 3 sene önce 128 kbit/s internetim varken o kadar çok ihtiyaç duyuyordum ki... Nihayet yapıyorlar. Kendi uygulamalarını da kapsıyorsa (özellikle google play hizmetlerini) zayıf internet kullananlara çok faydalı olur. Bu tarz bir uygulama bazlı görüntüleme ve sınırlama özelliğini windows görev yöneticisine de bekliyorum
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Like a Sir 1 yıl en beğenilen
"Gelişmekte olan ülkelerde ise veri paketleri son derece değerli."

üzdünüz :(
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kımyasal 1 yıl
Uygulamaların kafasına göre kendilerini güncellemelerini istemeyenler de play sotore üzerinden güncellemeleri kullanıcı iznine bağlı hale getirebilir.Ayrıca gereksiz Google hizmetlerini de uygulama ayarlarından kapatabilirsiniz.
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uygulama haber, google ve
6 etiket daha mobil veri tüketimi triangle: more mobile data Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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