Google'dan mobil veri tüketimini takip eden Android uygulaması

Google, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki mobil veri kullanımını yönetmesine izin verecek yeni bir uygulama test ediyor. Yani artık arka planda veri tüketen uygulamalara karşı elimiz daha da güçlenmiş durumda. Triangle isimli uygulama, mobil internet paketinizi sömüren uygulamaları tespit etmenizi sağlarken, arka planda veri tüketen uygulamaların veri kullanımını engellemenize imkan veriyor.

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Triangle kullanarak, hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını görebilir ve dilerseniz bu uygulamaları tek tek engelleyebilirsiniz. Şirket şu anda Filipinler'de pilot program başlatmış durumda. Testlerin ABD'de değil de Filipinler'de başlatılmasının nedeni gelişmiş ülkelerdeki insanların genellikle veri tüketimiyle ilgili endişe duymaması. Zira bu bölgelerde sınırsız veri paketleri oldukça yaygın. Gelişmekte olan ülkelerde ise veri paketleri son derece değerli.

Triangle ile uygulamaların belirli bir süre örneğin 10 veya 30 dakika veri kullanmasına izin verebilirsiniz. Bu özellikle, tüm güncel haberleri çekmek için günde birkaç kez internete bağlanması gereken bir haber uygulaması için faydalı olabilir. Öte yandan Google'ın uygulamayı Filipinler dışındaki diğer ülkelerde kullanıma sunup sunmayacağı bilinmiyor.

Google Play Store üzerindeki yerini almış durumda. Ancak yine de Triangle'ı APKMirror Uygulama şu an için her ne kadar Filipinler dışındaki kullanıcılar tarafından yüklenemese deüzerindeki yerini almış durumda. Ancak yine de Triangle'ı üzerinden indirip denemeniz mümkün.

Google Play Store: Triangle: More Mobile Data

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.freighter