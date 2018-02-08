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Fall Out Boy yeni albümünü Asphalt 8: Airborne ile tanıtıyor

Eğer Asphalt 8: Airborne oyuncusuysanız ünlü rock gruplarından Fall Out Boy ile iş birliği yapmaya hazır olun. Grup üyeleri ile derin bir yolculuğa dalıyorsunuz.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Amerika’nın ünlü rock gruplarından Fall Out Boy, yeni albümü M A N I A tanıtımı için Gameloft ile iş birliği yapıyor. İş birliği kapsamında Asphalt 8: Airborne özel bir hikâye modu ile Fall Out Boy’un evrenini tanıtacak.

Asphalt 8: Airborne Fall Out Boy güncellemesi neler sunuyor?

Yeni güncelleme ile kullanıma sunulan Fall Out Boy hikâye modunda oyuncular grup üyeleriyle etkileşim içerisinde, Fall Out Boy’un yeni liste başı albümü “M A N I A” için yapılan “Fall Out Boy World Tour” etkinliği kapsamında verilen görevleri tamamlayacaklar.

Ayrıca Bkz. "Motion Stills uygulamasına zengin gerçeklik desteği geldi"

Ayrıca görevleri tamamlayan şanslı 20 oyuncu, Fall Out Boy’un yeni albümünü imzalı olarak kazanma şansı da yakalayacak. Bu iş birliği Asphalt tarihinde bir ilk oldu.

İş birliği ile birlikte hem Gameloft grubun hayranlarını oyuna çekme şansı yakalayacak hem de Universal Music Group müziklerini yüz milyonlarca Asphalt oyuncusuna ulaştıracak. Güncelleme başlamış durumda.

Asphalt 8: Google Play II App Store



 

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sniper23 1 yıl
Fall out Boy grubunu ilk defa Flatout serisinde duymuştum. Hala devam ediyor demek ki.
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