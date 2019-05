Fall Out Boy yeni albümünü Asphalt 8: Airborne ile tanıtıyor

Amerika’nın ünlü rock gruplarından Fall Out Boy, yeni albümü M A N I A tanıtımı için Gameloft ile iş birliği yapıyor. İş birliği kapsamında Asphalt 8: Airborne özel bir hikâye modu ile Fall Out Boy’un evrenini tanıtacak.

Asphalt 8: Airborne Fall Out Boy güncellemesi neler sunuyor?

Yeni güncelleme ile kullanıma sunulan Fall Out Boy hikâye modunda oyuncular grup üyeleriyle etkileşim içerisinde, Fall Out Boy’un yeni liste başı albümü “M A N I A” için yapılan “Fall Out Boy World Tour” etkinliği kapsamında verilen görevleri tamamlayacaklar.

Ayrıca görevleri tamamlayan şanslı 20 oyuncu, Fall Out Boy’un yeni albümünü imzalı olarak kazanma şansı da yakalayacak. Bu iş birliği Asphalt tarihinde bir ilk oldu.

İş birliği ile birlikte hem Gameloft grubun hayranlarını oyuna çekme şansı yakalayacak hem de Universal Music Group müziklerini yüz milyonlarca Asphalt oyuncusuna ulaştıracak. Güncelleme başlamış durumda.