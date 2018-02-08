Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Motion Stills uygulamasına zengin gerçeklik desteği geldi

Zengin gerçeklik teknolojisi mobil dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Son olarak Google Motion Stills uygulaması zengin gerçeklik odaklı yeni bir güncelleme aldı.
1 yıl
1,3b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın GIF oluşturmaya yarayan mobil uygulaması Motion Stills, zengin gerçeklik odaklı yeni bir güncelleme aldı. Artık GIF ve videolarınıza zengin gerçeklik objeleri ekleyebiliyorsunuz.

Yelpaze genişliyor

Sosyal ağlarda son dönemin popüler bir aracı haline gelen zengin gerçeklik teknolojilerinin son durağı Motion Stills uygulaması oldu. Jiroskop bileşeni olan tüm Android cihazlarda çalışan yeni güncelleme ayrıca ARCore platformuna da ihtiyaç duymuyor.

Ayrıca Bkz. "Grammarly’deki büyük açık kapatıldı"

Kullanıcılar GIF veya videolara AR objesi eklemek için gerekli menüyü seçerek ekrana tıklıyor. Yeni özellik ivme ölçer ve jiroskop bileşenlerinden yararlanarak objenin uygulanacağı yüzeyi yere paralel kabul ediyor. Sonrasında sanal objeyi en iyi perspektifle içeriğe oturtuyor. Objeler arasında tavuk, dinozor, uzaylı gibi pek çok örnek bulunuyor.

Kendi içerisinde yazılımsal olarak sunduğu görüntü dengeleme özelliği çok beğenilen Motion Stills, AR objelerinin de uygulandığı noktada sırıtmasının önüne geçiyor ve gerçekçi hale getiriyor. Yeni özellik Android tarafında kullanılabiliyor. iOS için ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Motion Stills: Google Play


 

https://www.engadget.com/2018/02/06/google-motion-stills-augmented-reality/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 1 yıl en beğenilen
Adam inatla zengin gerçeklik diyor...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bypangea 1 yıl
Arttırılmış Gerçeklik editörcüm niye zorluyorsun. Şu haberlere konuyla ilgili editörleri tutun da çevirmenler işsiz kalsın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 1 yıl
Zengin gerceklik nedir?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bypangea 1 yıl
Arttırılmış Gerçeklik editörcüm niye zorluyorsun. Şu haberlere konuyla ilgili editörleri tutun da çevirmenler işsiz kalsın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Ne guzel ceviri : Google Translate bile daha basarali dogru !!!

translate.google.com.tr/...



wikizero.info/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teorisyenzeka 1 yıl
"IOS için ne zaman geleceği ise açıklanmadı "
Android kullanıcıları yine 2-3 tık önde .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl en beğenilen
Adam inatla zengin gerçeklik diyor...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 1 yıl Xloud
Xloud
Adam inatla zengin gerçeklik diyor...

6 tane gelmiş ne de zengin, zaten kullanıyordumda şaşırdım bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung kamera pazarına bomba gibi dönüyor 1 yıl 2019 Ford Transit Connect 7 kişilik versiyonuyla tanıtıldı 1 yıl Deadpool 2'nin ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Apple artık en büyük saat üreticisi 1 yıl Beko Crystal TV serisi tanıtıldı: 4K UHD, HDR, 65 inç 1 yıl Fall Out Boy yeni albümünü Asphalt 8: Airborne ile tanıtıyor 1 yıl Casper VIA F2 incelemesi "Bir telefonda 4 kamera, her yer Bokeh efekti" 1 yıl Windows 10 için önemli yenilik: Kullanıcılar telemetri verilerini silebilecek 1 yıl Samsung Galaxy S8 serisi için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına başlandı! 1 yıl Spotify Türkiye ofisi kapanıyor 1 yıl Google bir oyun akışı hizmeti ve oyun konsolu üzerinde çalışıyor 1 yıl Microsoft, Progressive Web App'leri Windows 10'a getiriyor 1 yıl Instagram'a başkalarının gönderisini paylaşma özelliği: regram 1 yıl E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama 1 yıl Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi 1 yıl WhatsApp gruplarına görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor 1 yıl Musk: Model Y'nin üretim planı 3 ila 6 ay içerisinde açıklanacak 1 yıl iOS ve Android'in yeni emojileri belli oldu: Nazar boncuğu geliyor 1 yıl Bu kez Samsung yönetim kurulu başkanı polisin hedefinde 1 yıl Apple Pencil zengin gerçeklik özellikleri ile donatılıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Motion Stills uygulamasına zengin gerçeklik desteği geldi Sonraki Elon Musk'ın uzay boşluğuna gönderdiği arabasını şimdi neler bekliyor? 1 yıl Ford'un fabrika çıkışlı performans pick-up'ı Ranger Raptor tanıtıldı 1 yıl Ionity adındaki "ultra-hızlı" şarj istasyon ağının haritası ilk kez görüntülendi 1 yıl Snapdragon 660 ve 6 GB RAM'li Samsung Galaxy C10 Plus, AnTuTu'da göründü 1 yıl Thermaltake sesle kontrol edilen güç kaynağını duyurdu 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor? 1 yıl Zen mimarili ve Vega GPU'lu Athlon işlemcisi benchmark testinde görüldü 1 yıl Core i7-8700K satış başarısıyla Intel'in yüzünü güldürüyor 1 yıl Elektrik üretiminin yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz 1 yıl Ehang 184 adındaki uçan taksi, test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 1 yıl Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor 1 yıl Olympus PEN E-PL9 dijital fotoğraf makinesi duyuruldu 1 yıl Samsung’dan orta seviye telefonlara çift kamera çözümü 1 yıl PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı 1 yıl SpaceX'in inişini göstermediği merkez rokete ne oldu? 1 yıl Telegram artık videoları indirmeden önce izlemeye başlamanıza izin veriyor 1 yıl Game of Thrones'un yaratıcılarından yeni Star Wars üçlemesi 1 yıl Beynin elektrikle uyarılması hafızayı geliştiriyor 1 yıl Yeni PS4 Pro güncellemesi ile oyunlar eski TV'lerde daha net görünecek 1 yıl Bitcoin ile alışveriş yapabileceğiniz e-ticaret platformu: Bikoshu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim