Motion Stills uygulamasına zengin gerçeklik desteği geldi

Google’ın GIF oluşturmaya yarayan mobil uygulaması Motion Stills, zengin gerçeklik odaklı yeni bir güncelleme aldı. Artık GIF ve videolarınıza zengin gerçeklik objeleri ekleyebiliyorsunuz.

Yelpaze genişliyor

Sosyal ağlarda son dönemin popüler bir aracı haline gelen zengin gerçeklik teknolojilerinin son durağı Motion Stills uygulaması oldu. Jiroskop bileşeni olan tüm Android cihazlarda çalışan yeni güncelleme ayrıca ARCore platformuna da ihtiyaç duymuyor.

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Kullanıcılar GIF veya videolara AR objesi eklemek için gerekli menüyü seçerek ekrana tıklıyor. Yeni özellik ivme ölçer ve jiroskop bileşenlerinden yararlanarak objenin uygulanacağı yüzeyi yere paralel kabul ediyor. Sonrasında sanal objeyi en iyi perspektifle içeriğe oturtuyor. Objeler arasında tavuk, dinozor, uzaylı gibi pek çok örnek bulunuyor.

Kendi içerisinde yazılımsal olarak sunduğu görüntü dengeleme özelliği çok beğenilen Motion Stills, AR objelerinin de uygulandığı noktada sırıtmasının önüne geçiyor ve gerçekçi hale getiriyor. Yeni özellik Android tarafında kullanılabiliyor. iOS için ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Motion Stills: Google Play



