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Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor

2018 yılı içerisinde Fallout 76 satın almış ve oyuna giriş yapmış kullanıcılara Fallout 1,2 ve Tactics bilgisayar oyunları hediye edilecek. Konsol oyuncuları da kampanyaya dahil.
5 ay
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor
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Yılın en büyük başarısızlığı dendiğinde ilk akla gelen Fallout 76, oyuncuları biraz da olsa mutlu etmek için çabalamaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde resmi Bethesda hesabından paylaşılan duyuruyla Fallout 76 satın almış kişilere ücretsiz oyun verileceği öğrenildi.

Fallout Classic Collection

Fallout 76 oyununa 2018 yılında giriş yapmış kullanıcılara Fallout 1,2 ve Tactics oyunlarından oluşan klasik koleksiyonu hediye edilecek. Hediye edilen oyunlar PC için olsa da konsol sahipleri de yararlanabilecekler. Hediyelerin Ocak 2019 tarihinde dağıtılmaya başlaması bekleniyor. Sürekli farklı sorunlarla gündeme gelen Fallout 76 için böyle bir hediye verilerek oyunculardan bir nevi özür dilenmek istenmiş.

Ayrıca Bkz. "Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi"

Bazı kullanıcılar hala bağlantı problemleri ve NPC (oyuncu olmayan karakter) eksikliği gibi durumlardan yakınıyorlar. Bethesda’nın uzun vadede oyunun içeriğine yönelik kökten değişimler yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak kullanıcılar birkaç ücretsiz oyunla bu sorunları unutmayacaktır.


https://www.engadget.com/2018/12/22/bethesda-gives-fallout-76-buyers-free-games/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kubillian 5 ay
Ulan steamde zaten fallout3 4tl mi ne. :) Bu 76 çok büyük facia oldu bethesda için. Şu rezaletten sonra elder scrolls a bile oyuncular temkinli yaklaşacak.
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Father Torque 5 ay
Gog sağolsun zamanında 3 oyunu da ücretsiz olarak eklemiştim kütüphaneme. Hatta geçen yaz Fallout 4'ün rezilliğini bizzat yaşayınca, oyunun sonlarına doğru daha fazla dayanamamış ve silmiştim. Yerine hemen Fallout 1 kurmuştum da hevesim kursağımda kalmamıştı. Gerçi Bethesda benzer bir amaçla klasikleri ücretsiz dağıtıyor da olabilir, hani Fallout 76 rezilliği içinize oturduysa alın yerine FO1 oynayın ve kendinize gelin gibi.
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Royal Flush 5 ay
Bir yandan da iyi millet ORİJİNAL Fallout'u öğrenmiş olur.
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aschil 5 ay
Fallout hayranı değilseniz uzak durun.
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XanthiN 5 ay
Ne yaparsan yap tutmayacak.
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ouzqan 5 ay
Oyunu düzeltmek yerine her şeyi yapıyor adamlar.
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MolagBal 5 ay
Mıçıp sıvamak bu olsa gerek.
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Outlaw-E 5 ay
Şuraya yazanların %80 i oyunu oynamamıştır.
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cournaleous 5 ay
oyuna sallayanların kaçı aldıda denedi merak ediyorum. İlk gunden beri her gün zaman ayırmaya çalıştığım bir yapım ve klasık oyunlarınıda almayı düşünürken hediye gelmesi hoş oldu.
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dnz59 5 ay
Şimdi de tüy dikiyorlar :D
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