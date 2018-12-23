Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor

Yılın en büyük başarısızlığı dendiğinde ilk akla gelen Fallout 76, oyuncuları biraz da olsa mutlu etmek için çabalamaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde resmi Bethesda hesabından paylaşılan duyuruyla Fallout 76 satın almış kişilere ücretsiz oyun verileceği öğrenildi.

Fallout Classic Collection

Fallout 76 oyununa 2018 yılında giriş yapmış kullanıcılara Fallout 1,2 ve Tactics oyunlarından oluşan klasik koleksiyonu hediye edilecek. Hediye edilen oyunlar PC için olsa da konsol sahipleri de yararlanabilecekler. Hediyelerin Ocak 2019 tarihinde dağıtılmaya başlaması bekleniyor. Sürekli farklı sorunlarla gündeme gelen Fallout 76 için böyle bir hediye verilerek oyunculardan bir nevi özür dilenmek istenmiş.

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Bazı kullanıcılar hala bağlantı problemleri ve NPC (oyuncu olmayan karakter) eksikliği gibi durumlardan yakınıyorlar. Bethesda’nın uzun vadede oyunun içeriğine yönelik kökten değişimler yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak kullanıcılar birkaç ücretsiz oyunla bu sorunları unutmayacaktır.

https://www.engadget.com/2018/12/22/bethesda-gives-fallout-76-buyers-free-games/