Fallout 76 sistem gereksinimleri açıklandı

Fallout serisinin merakla beklenen yeni oyunu Fallout 76, kasım ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı ekim Bethesda, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklamayla nihayet oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Depolama Alanı: 60GB

https://heavy.com/games/2018/10/fallout-76-pc-system-requirements/

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Fallout 76 beklenildiği gibi serinin bir önceki oyunu Fallout 4'e göre biraz daha iyi bir sistem istiyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerinin Fallout 4'ün önerilen sistem gereksinimlerine yakın olduğunu görüyoruz.Fallout 76'nın betası şu anda Xbox One üzerinde oynanabiliyor. PC ve PS4 içinse 30 Ekim'de beta testi başlayacak. Oyun 14 Kasım'da resmi olarak piyasaya sürülecek. İşte Fallout 76'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirirİşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengiGrafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengiRAM: 8GBDepolama Alanı: 60GB64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirirİşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHzGrafik Kartı: Nvidia GTX 970 4GB/AMD R9 290X 4GBRAM: 8GB