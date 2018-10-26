Fallout 76 sistem gereksinimleri açıklandı

Fallout serisinin merakla beklenen yeni oyunu Fallout 76, kasım ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı ekim Bethesda, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklamayla nihayet oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.
Fallout 76 beklenildiği gibi serinin bir önceki oyunu Fallout 4'e göre biraz daha iyi bir sistem istiyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerinin Fallout 4'ün önerilen sistem gereksinimlerine yakın olduğunu görüyoruz.
Fallout 76'nın betası şu anda Xbox One üzerinde oynanabiliyor. PC ve PS4 içinse 30 Ekim'de beta testi başlayacak. Oyun 14 Kasım'da resmi olarak piyasaya sürülecek. İşte Fallout 76'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi
Grafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengi
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 60GB
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Grafik Kartı: Nvidia GTX 970 4GB/AMD R9 290X 4GB
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 60GB
https://heavy.com/games/2018/10/fallout-76-pc-system-requirements/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle