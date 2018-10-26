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Fallout 76 sistem gereksinimleri açıklandı

Bethesda Softworks, Fallout serisinin multiplayer odaklı ilk oyunu olan Fallout 76 için resmi sistem gereksinimlerini açıkladı. İşte minimum ve önerilen sistemler:
6 ay
4,4b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fallout serisinin merakla beklenen yeni oyunu Fallout 76, kasım ayında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı ekim Bethesda, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklamayla nihayet oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Fallout 76 beklenildiği gibi serinin bir önceki oyunu Fallout 4'e göre biraz daha iyi bir sistem istiyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerinin Fallout 4'ün önerilen sistem gereksinimlerine yakın olduğunu görüyoruz.

Fallout 76'nın betası şu anda Xbox One üzerinde oynanabiliyor. PC ve PS4 içinse 30 Ekim'de beta testi başlayacak. Oyun 14 Kasım'da resmi olarak piyasaya sürülecek. İşte Fallout 76'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi
Grafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengi
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 60GB

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Grafik Kartı: Nvidia GTX 970 4GB/AMD R9 290X 4GB
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 60GB

https://heavy.com/games/2018/10/fallout-76-pc-system-requirements/ Yorum Yaz
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Oathbreaker. 6 ay
Gtx 850m ile oynayabilir miyim? :!(
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maxmania 6 ay
sadece online, mod desteği olmayan, kötü not verilemesin diye steame gelmeyecek ve mikro ödemelere boğulacak bir oyun geliyor. kullanıcı kaybedip 3-5 ay sonra f2play yapısına dönebilecek bir oyun için kimse acele etmesin.
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kayamtky 6 ay
Fazla abartmaya gerek yok, i5 3000 mhz bir işlemci ve fiyat-performans kategorisinde olan RX 570 8 gb lık bir ekran kartıyla da güncel ve yeni gelecek olan oyunları 1080p 60 fps ile oynayabiliriz.
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ParaMounT99229 6 ay
Eskiden AMD nin en yüksek işlemci modelleri intelin düşük modellerine tekabül ederdi bu oyunda ise intelin yüksek modelleri RYZEN' in ayaklarını öper olmuş :)
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Whippoorwill 6 ay
Eskiden yeni oyunları en yüksek ayarlarda oynayamamayı kafaya takadım. Şimdi ise hiç oynayamamayı.
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Bay Robot 6 ay
Grafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sis651 6 ay Bay Robot
Dahili GPU'yu baz alıyor sanırım bu...
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