Fallout artık klavyenizde

Piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala Fallout 4 yapımının mobil platformlardaki tanıtımları devam ediyor. Büyük ilgi gören mobil oyun sonrasında şimdi de klavye uygulaması bizi bekliyor.





Fallout C.H.A.T. (Communications Hub and Transmitter) adındaki uygulama tamamen özelleştirilebilir bir Fallout temalı sanal klavye sunuyor. 60 Fallout emojisine sahip olan klavye ayrıca eğlenceli GIF animasyonlarına da sahip.





Klavye ile hem standart dizilimde yazı yazabilir hem de emoji ve GIF'lerden oluşan kombinasyonlar yapabilirsiniz. Ne yazık ki Fallout klavyesinin Türkçe dil desteği bulunmuyor.







