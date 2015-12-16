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Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster

Harry Potter'un sihirli dünyasında geçen ve serinin yaratıcısı J.K. Rowling tarafından yazılan Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster
Tüm zamanların en sevilen fantastik kitap serilerinden biri olan Harry Potter serisi, 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 ile beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Harry'nin hikayesi en azından şimdilik sona ermiş olsa da, Harry Potter'ın sihirli dünyası beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor.
Harry ve arkadaşlarının Hogwarts Büyücülük Okulu'nda işledikleri ders kitaplarından biri olan Fantastik Yaratıklar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'ın kurgusal yazarı Newt Scamander'in maceraları, yeni bir üçlemeye konu olacak. Serinin yaratıcısı olan J.K. Rowling tarafından kaleme alınacak olan bu yeni üçlemenin ilk filmi olan Fantastic Beasts and Where to Find Them, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.
 
Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster
Rowling tarafından yaratılan büyücülük dünyasında geçecek olan film, Harry Potter'ın hikayesinin 70 yıl öncesine gidecek ve Newt Scamander'ın New York'taki maceralarını anlatacak. Amerika'daki cadı ve büyücülerin gizli dünyasına adım atan Newt'in yaptığı bir hata, ülkedeki büyücülerle normal insanlar arasındaki gergin durumu çok daha tehlikeli bir hale getirecek.
 Fantastic Beasts and Where to Find Them'in yönetmenliğini, son dört Harry Potter filminin de yönetmeni olan David Yates üstlenecek. Newt Scamander'i Oscar ödüllü genç aktör Eddie Redmayne'in canlandıracağı filmde Redmayne'e Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell ve Jon Voight eşlik edecek. 18 Kasım 2016'da vizyona girecek olan filmin ilk fragmanını ve posterini aşağıda bulabilirsiniz.

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Turin Turambar. 3 yıl
O isinm nedir oyle
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Seyrim 3 yıl
Önce geçmişe giderler.. sonra da geleceği konu alırlar.. al sana 9 seri.. :) her zamanki pazarlama stratejisi..
1 Yanıt Yanıtla
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Big-Long-Pink-Strong 3 yıl Seyrim
Seyrim

Önce geçmişe giderler.. sonra da geleceği konu alırlar.. al sana 9 seri.. :) her zamanki pazarlama stratejisi..

3'er filmden 3 seri oluyor galiba?
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wander04 3 yıl
2016 Kasim da cikacakmis gelde 1 sene bekle
umarim hp serisinde gecen bazi karakterlerde bu film de yer alir
Dumbledore,McGonagall....
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koçari 3 yıl

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MALTHAEL 3 yıl
Güzel olacak gibi , kitabıda iyiymiş .
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*Tensa Zangetsu 3 yıl
Harry Potter gibi güzel bir seri olmasını ümit ediyorum.Harry Potter dünyasını özlemiştim.Sabırsızlıkla bekliyorum
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