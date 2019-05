Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster

Tüm zamanların en sevilen fantastik kitap serilerinden biri olan Harry Potter serisi, 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 ile beyaz perdedeki yolculuğunu tamamladı. Harry'nin hikayesi en azından şimdilik sona ermiş olsa da, Harry Potter'ın sihirli dünyası beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor.

Harry ve arkadaşlarının Hogwarts Büyücülük Okulu'nda işledikleri ders kitaplarından biri olan Fantastik Yaratıklar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar'ın kurgusal yazarı Newt Scamander'in maceraları, yeni bir üçlemeye konu olacak. Serinin yaratıcısı olan J.K. Rowling tarafından kaleme alınacak olan bu yeni üçlemenin ilk filmi olan Fantastic Beasts and Where to Find Them, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Rowling tarafından yaratılan büyücülük dünyasında geçecek olan film, Harry Potter'ın hikayesinin 70 yıl öncesine gidecek ve Newt Scamander'ın New York'taki maceralarını anlatacak. Amerika'daki cadı ve büyücülerin gizli dünyasına adım atan Newt'in yaptığı bir hata, ülkedeki büyücülerle normal insanlar arasındaki gergin durumu çok daha tehlikeli bir hale getirecek.

Fantastic Beasts and Where to Find Them'in yönetmenliğini, son dört Harry Potter filminin de yönetmeni olan David Yates üstlenecek. Newt Scamander'i Oscar ödüllü genç aktör Eddie Redmayne'in canlandıracağı filmde Redmayne'e Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell ve Jon Voight eşlik edecek. 18 Kasım 2016'da vizyona girecek olan filmin ilk fragmanını ve posterini aşağıda bulabilirsiniz.