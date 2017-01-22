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Windows 10 kullanıcıları güncellemeler üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

Microsoft, Windows 10 güncellemelerinden muzdarip olan kullanıcılara, PC'lerine yükledikleri güncellemeler üzerinde daha fazla denetim imkanı verecek. Yeni Windows Update seçenekleri test ediliyor...
2 yıl
4b
1
15
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa süre önce yayınlanan Windows 10 yapı 15014, kullanıcılara bilgisayarlarına yükledikleri güncellemeler üzerinde daha fazla denetim imkanı veren bazı yeni seçenekler sunuyor. Reddit üyesi jcotton42 tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde yer alan seçenekleri şimdilik sadece bazı kullanıcılar görebiliyorar.

Gelişmiş "Windows Update" seçenekleri

Ekran görüntüsünde kendiniz de görebileceğiniz gibi, Windows 10 kullanıcılarına birden fazla Windows Update seçeneği sunulmuş durumda. Bunlardan bazıları Insider'lar için yayınlanan önceki Creators Update sürümlerinde mevcuttu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 hakkındaki tüm söylentiler"
Windows kullanıcılar zaten halihazırda Windows'u güncellerken sürücü güncellemeleri de dahil olmak üzere Microsoft ürünleri için güncelleme alabiliyorlar. Bunun yanında güncellemeden sonra cihazlarının kurulumunu otomatik olarak tamamlamak için oturum bilgileri kullanılabiliyor.

Güncellemeler 365 güne kadar ertelenebilecek

Ancak bu yapıda "Özellik ve Kalite Güncellemeleri'nin (Feature and Quality Updates) ne zaman yükleneceğini seç" isimli yeni bir bölüm var ve buraya üç seçenek dahil edilmiş durumda. Birincisi ve en önemlisi, özellik güncellemelerinin ne zaman yükleneceğini belirlemek için "Current Branch" ve "Current Branch for Business" başlıklı iki seçeneği içeren bir bölüm var.
İkinci açılır menü, kullanıcıların özellik güncellemelerinin ertelenmesi için gün sayısını seçmelerini (365 güne kadar) sağlıyor. Ve son olarak, kalite güncellemelerini 30 gün kadar erteleyebilecek bir seçenek mevcut. Büyük olasılıkla Microsoft, bu opsiyonları hâlâ denediği için Windows Insider programına kayıtlı tüm kullanıcılar tarafından görülemiyor. Ancak geri bildirimlerin pozitif olması halinde tüm Insider'lar tarafından kullanılabilir olacak.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/5p0wz0/more_update_options_in_15014/ Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
İlk kurduğumda çat diye açılan windows 10 her güncelleme ile iyice ağırlaşıyor, açılış süresi bir yana browser bile ilk günki kadar hızlı değil. Zaten bi güncelleme sürümü yükseltmesi çıkıor; windowsu 5dk'da kuran makine yarım saatte güncelleyemiyor :)
İlk kurduğumda çat diye açılan windows 10 her güncelleme ile iyice ağırlaşıyor, açılış süresi bir yana browser bile ilk günki kadar hızlı değil. Zaten bi güncel...
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sdc55 2 yıl
şimdiye kadar ki en gelişmiş uygulaması windowsun
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benheryerdeyim 2 yıl
Mikrosoft yararlı bir şey yapacaktır umarım
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Chagotta 2 yıl
Bir kaç gün önce windows 10'a gelen güncelleştirmenin içeriği ile bilgisi olan varmı arkadaşlar.
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bkaakco 2 yıl Chagotta
support.microsoft.com/...
Bunu diyorsunuz sanırım. Güncelleme geçmişine girip güncellemenin altındaki xxx tarihinde başarıyla yüklendi yazısına tıkladıktan sonra daha fazla bilgi dediğinizde sizi güncelleme bilgisiyle ilgili bağlantıya yönlendirir.
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Eeltorm 2 yıl
Şimdiye kadar güncellemelerle hiç sorun olmadı aksine sistem hızlandı Windows 10 da.
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sadrag 2 yıl
"Bu bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım yüklemenizi veya bunları çalıştırmanızı engellemeye yarar. Bunu geçici olarak kapatabilirsiniz, ancak kapalı kaldıktan bir süre sonra otomatik olarak TEKRAR AÇACAĞIZ"
1) Evet, benim niyetim zaten direk kötü amaçlı yazılım yüklemek zaten ( 'yanlışlıkla' diye bişey yaz bari)
2) Lan zırt diye bi daha açacaksan niye kapatayım. Anlık bi mutlulukmu veriyon.
Sinir!!
("Zorlamı.. o zaman kullanma" diyenlere not: developer mecburiyeti.. yoksa direk win 7)
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smart1978 2 yıl
Tersine devam etseydi kontrolu daha da engelleseydi iste o zaman kotu denirdi.
Bu gelisme guzel ...
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Pesimist94 2 yıl
Güncelleştirmelerden nefret ederim, indirmesi bi dert, yüklemesi bi dert, bilgisayarın kapanmaması ayrı bir dert bu nedenle çok önemli bir ihtiyaç olmadığı sürece güncelleştirmeleri hep kaparım, Windows 10 da hizmetler menüsünden devre dışı bırakılabiliyor, tavsiye ederim şu ana kadar hiçbir eksiğini görmedim.
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pc-system1 2 yıl
Microsoft ne yapmaya çalışıyor anlamak güç.
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Turkforce 2 yıl
2-3 sene sonra yapacağı güncelleme ile doğru yola (eski windows update sistemi) gelecek. Az daha sabır. :-)
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bkaakco 2 yıl
Windows 10 ile birlikte güncelleştirme sistemi de değişti. Artık güncelleştirmeler tek tek değil bir paket halinde yükleniyor ve buna da toplu güncelleştirme deniyor. Bu güncellemeler ayda bir geliyor ve Service Pack benzeri olarak düşünebilir. O yüzden uzun sürmesi gayet normal. Ben bu durumdan gayet memnunum, her hafta ufak güncellemeler geleceğine ayda bir toplu olarak yüklenmesi daha iyi. Günümüzde olması gereken de budur, mobil sistemlerde de işleyiş bu şekilde, yani hiç de yabancı değiliz :)
Haberde bahsedilen seçenekler için geç kalındı fakat geç olsun güç olmasın demişler.
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