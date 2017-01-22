Windows 10 kullanıcıları güncellemeler üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

Kısa süre önce yayınlanan Windows 10 yapı 15014, kullanıcılara bilgisayarlarına yükledikleri güncellemeler üzerinde daha fazla denetim imkanı veren bazı yeni seçenekler sunuyor. Reddit üyesi jcotton42 tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde yer alan seçenekleri şimdilik sadece bazı kullanıcılar görebiliyorar.

Gelişmiş "Windows Update" seçenekleri

Ekran görüntüsünde kendiniz de görebileceğiniz gibi, Windows 10 kullanıcılarına birden fazla Windows Update seçeneği sunulmuş durumda. Bunlardan bazıları Insider'lar için yayınlanan önceki Creators Update sürümlerinde mevcuttu.

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Windows kullanıcılar zaten halihazırda Windows'u güncellerken sürücü güncellemeleri de dahil olmak üzere Microsoft ürünleri için güncelleme alabiliyorlar. Bunun yanında güncellemeden sonra cihazlarının kurulumunu otomatik olarak tamamlamak için oturum bilgileri kullanılabiliyor.

Güncellemeler 365 güne kadar ertelenebilecek

Ancak bu yapıda "Özellik ve Kalite Güncellemeleri'nin (Feature and Quality Updates) ne zaman yükleneceğini seç" isimli yeni bir bölüm var ve buraya üç seçenek dahil edilmiş durumda. Birincisi ve en önemlisi, özellik güncellemelerinin ne zaman yükleneceğini belirlemek için "Current Branch" ve "Current Branch for Business" başlıklı iki seçeneği içeren bir bölüm var.

İkinci açılır menü, kullanıcıların özellik güncellemelerinin ertelenmesi için gün sayısını seçmelerini (365 güne kadar) sağlıyor. Ve son olarak, kalite güncellemelerini 30 gün kadar erteleyebilecek bir seçenek mevcut. Büyük olasılıkla Microsoft, bu opsiyonları hâlâ denediği için Windows Insider programına kayıtlı tüm kullanıcılar tarafından görülemiyor. Ancak geri bildirimlerin pozitif olması halinde tüm Insider'lar tarafından kullanılabilir olacak.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/5p0wz0/more_update_options_in_15014/