Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1

Geçtiğimiz günlerde size haberimizde belirttiğimiz Kaliforniya merkezli Faraday Future firmasının ilk konsept aracı CES 2016'da tanıtıldı. FFZERO1 isimli konsept araç tamamen elektrikli ve toplamda 1000 beygir gibi oldukça yüksek bir güce sahip.

Dışarıdan bakıldığında Batman filmlerinden birinden fırlamış gibi görünen aracın içinde de bu tarz detaylar devam ediyor. Tamamen cam bir tavanın bulunduğu aracın ön ve arka ışıkları da dikkat çeken detaylar arasında. İç tasarımına baktığımızda ortada tek sürücü koltuğu ve yarış araçlarında görmeye alışık olduğumuz tipte bir direksiyon yer alıyor. Koltuğun sürücü için en iyi pozisyonda tasarlandığını belirten firma bunun için NASA'dan bazı veriler almış. Bir diğer ilginç özellik olarak direksiyonun ortasında telefon yerleştirmek için bölüm bulunan otomobilde, o kısıma yerleştirilen telefon aracılığıyla araç ve yol hakkında pek çok bilgiye görsel bir şekilde ulaşılabiliyor. Pistteki zorlu koşullar için hazırlanan FFZERO1'de Faraday Future tarafından hazırlanan özel bir kask yadımıyla sürücüye oksijen ve su takviyesi de yapılması sağlanabiliyor.

Seri üretimden ziyade firmanın neler yapabileceğini göstermek amacıyla geliştirilen aracın asıl olarak iç ve dış tasarımından ziyade ileride üretilmesi planlanan seri üretim binek modellerine de temel olacak pil ve motor gibi parçaları önem taşıyor.

Tanıtımda topladığı 1 milyar dolarlık yatırımla kurmayı planladığı Las Vegas'daki fabrikası hakkında da detaylar veren FF, fabrikanın kurulmasında büyük katkı sağlayan ortaklarından birisi olarak ise Çin'li medya firması LeTV'yi açıkladı. Bu proje için öncesinde Tesla, Lotus, Jaguar ve BMW gibi önemli firmalarda çalışan kişilerden oluşan bir ekip kuran Faraday Future, kurmaya hazırlandığı yeni fabrikasında üreteceği ilk aracın ise bir kaç sene içerisinde yollarda olmasını amaçlıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/faraday-future-zero-1/