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Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1

Tesla'ya rakip olması beklenen ve 2014 yılında kurulan elektrikli otomobil firması Faraday Future'ın ilk konsept aracı FFZERO1 duyuruldu. Aracın görsel ve dikkat çeken detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
 
Geçtiğimiz günlerde size haberimizde belirttiğimiz Kaliforniya merkezli Faraday Future firmasının ilk konsept aracı CES 2016'da tanıtıldı. FFZERO1 isimli konsept araç tamamen elektrikli ve toplamda 1000 beygir gibi oldukça yüksek bir güce sahip. 
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1

 
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
Dışarıdan bakıldığında Batman filmlerinden birinden fırlamış gibi görünen aracın içinde de bu tarz detaylar devam ediyor. Tamamen cam bir tavanın bulunduğu aracın ön ve arka ışıkları da dikkat çeken detaylar arasında. İç tasarımına baktığımızda ortada tek sürücü koltuğu ve yarış araçlarında görmeye alışık olduğumuz tipte bir direksiyon yer alıyor. Koltuğun sürücü için en iyi pozisyonda tasarlandığını belirten firma bunun için NASA'dan bazı veriler almış. Bir diğer ilginç özellik olarak direksiyonun ortasında telefon yerleştirmek için bölüm bulunan otomobilde, o kısıma yerleştirilen telefon aracılığıyla araç ve yol hakkında pek çok bilgiye görsel bir şekilde ulaşılabiliyor. Pistteki zorlu koşullar için hazırlanan FFZERO1'de Faraday Future tarafından hazırlanan özel bir kask yadımıyla sürücüye oksijen ve su takviyesi de yapılması sağlanabiliyor.
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
 
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
 
Seri üretimden ziyade firmanın neler yapabileceğini göstermek amacıyla geliştirilen aracın asıl olarak iç ve dış tasarımından ziyade ileride üretilmesi planlanan seri üretim binek modellerine de temel olacak pil ve motor gibi parçaları önem taşıyor.
 
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
 
Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1
Tanıtımda topladığı 1 milyar dolarlık yatırımla kurmayı planladığı Las Vegas'daki fabrikası hakkında da detaylar veren FF, fabrikanın kurulmasında büyük katkı sağlayan ortaklarından birisi olarak ise Çin'li medya firması LeTV'yi açıkladı. Bu proje için öncesinde Tesla, Lotus, Jaguar ve BMW gibi önemli firmalarda çalışan kişilerden oluşan bir ekip kuran Faraday Future, kurmaya hazırlandığı yeni fabrikasında üreteceği ilk aracın ise bir kaç sene içerisinde yollarda olmasını amaçlıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/faraday-future-zero-1/ Yorum Yaz
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ulex 3 yıl en beğenilen
Arabalarla hiç alakam yoktur ama bu yorumu yapmadan kesinlikle duramazdım. FZR2000

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FURKANDS 3 yıl
Kimyacı bu adam
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teramit 3 yıl
DH Misafiri
Tesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?

Binali :)
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umut_baris 3 yıl teramit
teramit

DH Misafiri

Tesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?


Binali :)

Arabayı kafayı yemesin sonra?
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence Tesla'ya rakip falan olmaz. Zira Tesla'nın fiyatı 100.000 Dolarlar seviyesinde. Bu araba ise çok pahalı görünüyor...
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shadowtr 3 yıl
Adamlar sıfırdan konsept üretiyorlar. Bizim devlet anca satın alıp marka basıyor.
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nightdrive 3 yıl
peugot nun konsept aracina benzemiş çift renkli materyal kullanımı,dış hatlar,sürücü kabini vs.
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BenjaminGreen 3 yıl
Bagaj yok
Pikniğe neyim nası gitcez
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a1g0rithm 3 yıl
Darwin
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groll 3 yıl
Adam araba üretmemiş,1000hp üreten elektrik motoru-aktarma organı-şase-akü teknolojisini sergilemiş.Gelecekteki elektrik araçlar için teknolojik yapılabilitesini sergilemiş.Aracın konseptliğide burdan geliyor.Üzerindeki fiber glassın ve tasarımının bir önemi yok.
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teramit 3 yıl
Yarış arabası tanıtıyorsun ama max hızı ,gücü , hızlanması belirtmiyorsun.
Elektrikli araba diyorsun hangi istasyonlarda şarj olacak belli değil, kaç dakika belli değil.
Tesla roadsteri çıkartırken elektrikli araçların neler yapabileceğini göstermek için spor araba ile çıkmıştı.Şimdi buna ihtiyaç yok , insanlar elektrikli aracın neler yapabileceğini biliyor.Tesla ya rakip olarak lanse edilen firmadan aile arabası sunmasını beklerdik.Bu tarz araç üretip batmayan firma yok gibi.Seri üretim aracını gösterip onun faydalarına dokunsa onun alıcılarına ortam hazırlasa mantıklı idi.
Elektrikli oto pazarında Tesla zor tutunuyor 13 senelik firma daha kar edemedi Faraday ın işi çok daha zor olacak.
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DH Misafiri 3 yıl
Tesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?
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The Balance 3 yıl
DolceVita.
shimodaTesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?
Benim oyum Ludwig Boltzmann dan yana. Adamda tam otomobil markası olacak soyisim var

John Newlands nasıl
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oymalıkapıtokmağı 3 yıl The Balance
Howard Stark
DolceVita.
Orijinalden alıntı: shimodaTesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?
Benim oyum Ludwig Boltzmann dan yana. Adamda tam otomobil markası olacak soyisim var

John Newlands nasıl


Newlands kimyacı değil miydi? Hani şu Oktavlar Kanununu bulan?
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kasezo 3 yıl
demekki neymiş? para ve teknoloji estetik için yeterli değilmiş.
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shimoda 3 yıl
Tesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?
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DolceVita. 3 yıl shimoda
shimoda
Tesla, Faraday.. derken sıradaki üretici acaba hangi fizikçiyle isimlendirecek şirketi?

Benim oyum Ludwig Boltzmann 'dan yana.

Adamda tam otomobil markası olacak soyisim var
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