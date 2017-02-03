Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu!

Tesla'ya rakip olmaya çalışan Faraday Future, ilk elektrikli otomobili FF 91'i CES 2017'de tanıtmıştı. Ancak yeni raporlar, nakit sıkışıklığının halen devam ettiğini ve bu durumun şirketin bir sonraki eylem planını, yani 1 milyar dolarlık mega fabrikayı kurmasını etkilediğini ortaya çıkardı.

Şirket, Nevada'da bir mega fabrika kurma planlarını küçültmeye karar verdi ve şimdi başlangıçta planlanandan daha küçük bir fabrika inşa ediyor. Faraday Future inşaat planlarını aşağıya çekti ve şu anda orijinal planın dörtte biri kadar, yani 60.390 metrekare alana kurulu bir tesis inşa edecek. İnşaatın bu yılın sonlarında başlaması bekleniyor.

Nevada'nın North Las Vegas kentinde inşa edilmesi planlanan orijinal mega fabrika, 278.709 metre kareyi kaplayacaktı. Söz konusu gelişme Salı günü geç saatlerde bir şehir görevlisi tarafından onaylandı. Faraday Future'un planlanan üretim portföyünü de düşürdüğü bildiriliyor.

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Bu hamle doğal olarak Faraday Future'ın üretmeyi planladığı otomobil sayısını da etkileyecek. Reuters'a konuşan kaynaklar Kaliforniya merkezli şirketin portföyünü yedi araçtan ikiye düşüreceğini söylüyor. Electrek'e göre, bu küçük tesisin yıllık üretim oranını 100.000'den 10.000'e düşürmesi bekleniyor. Şirket sözcüsü ise konuyla ilgili "Nevada Devletine bağlı kalacağız ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bölgedeki 1 milyar dolarlık yatırımımıza devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Şirket, ilk olarak Aralık 2015'te Nevada'nın dışında 1 milyar dolarlık bir otomobil fabrikası kurma planlarını açıklamıştı. Daha sonra ise tesisin yıllık 150.000 araç kapasitesine sahip olacağı bildirilmişti. Aynı zamanda 2017 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak bu işler bu çizelgeye göre ilerlemedi. Şimdi ise Faraday Future yılda 10.000 otomobil üretmeye odaklanmış durumda ve tesis 2019 yılına kadar da açılmayabilir.

Faraday Future, ilk elektrikli otomobili olan FF 91'i CES 2017 etkinliğinde tanıtmıştı...

http://www.theverge.com/2017/2/2/14485152/faraday-future-staff-departure-smaller-factory-nevada