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Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu!

CES 2017'de ilk elektrikli otomobilini tanıtan Faraday Future'daki nakit sıkıntısı devam ediyor. Şirket Nevada'da kuracağı mega fabrika yerine dörtte biri büyüklüğünde küçük bir üretim tesisi kuracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'ya rakip olmaya çalışan Faraday Future, ilk elektrikli otomobili FF 91'i CES 2017'de tanıtmıştı. Ancak yeni raporlar, nakit sıkışıklığının halen devam ettiğini ve bu durumun şirketin bir sonraki eylem planını, yani 1 milyar dolarlık mega fabrikayı kurmasını etkilediğini ortaya çıkardı.
Şirket, Nevada'da bir mega fabrika kurma planlarını küçültmeye karar verdi ve şimdi başlangıçta planlanandan daha küçük bir fabrika inşa ediyor. Faraday Future inşaat planlarını aşağıya çekti ve şu anda orijinal planın dörtte biri kadar, yani 60.390 metrekare alana kurulu bir tesis inşa edecek. İnşaatın bu yılın sonlarında başlaması bekleniyor.
Nevada'nın North Las Vegas kentinde inşa edilmesi planlanan orijinal mega fabrika, 278.709 metre kareyi kaplayacaktı. Söz konusu gelişme Salı günü geç saatlerde bir şehir görevlisi tarafından onaylandı. Faraday Future'un planlanan üretim portföyünü de düşürdüğü bildiriliyor.
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Bu hamle doğal olarak Faraday Future'ın üretmeyi planladığı otomobil sayısını da etkileyecek. Reuters'a konuşan kaynaklar Kaliforniya merkezli şirketin portföyünü yedi araçtan ikiye düşüreceğini söylüyor. Electrek'e göre, bu küçük tesisin yıllık üretim oranını 100.000'den 10.000'e düşürmesi bekleniyor. Şirket sözcüsü ise konuyla ilgili "Nevada Devletine bağlı kalacağız ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bölgedeki 1 milyar dolarlık yatırımımıza devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.
Şirket, ilk olarak Aralık 2015'te Nevada'nın dışında 1 milyar dolarlık bir otomobil fabrikası kurma planlarını açıklamıştı. Daha sonra ise tesisin yıllık 150.000 araç kapasitesine sahip olacağı bildirilmişti. Aynı zamanda 2017 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak bu işler bu çizelgeye göre ilerlemedi. Şimdi ise Faraday Future yılda 10.000 otomobil üretmeye odaklanmış durumda ve tesis 2019 yılına kadar da açılmayabilir.
Faraday Future, ilk elektrikli otomobili olan FF 91'i CES 2017 etkinliğinde tanıtmıştı...

http://www.theverge.com/2017/2/2/14485152/faraday-future-staff-departure-smaller-factory-nevada Yorum Yaz
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RocknRoll@ 2 yıl en beğenilen
Bu firmanın dolandırıcı olduğunu düşünüyorum.
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Parola_18 2 yıl
yalan oldu diye bir kelime varmı ya ? nasıl bir editörlük tür bu komedi
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J3englames 2 yıl
Türkiye devlet olarak hisselerin%51 ni satın alsın
1 Yanıt Yanıtla +5
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IMPEDIMENTA 2 yıl
yav arkadaş yalan oldu nedir ya üsluba bak
@macromedia21
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wehrmacht 2 yıl
tesla başkana danışman oldu doğal...
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OverClocK1ng 2 yıl
Rekabet her zaman tüketiciye yaradığı için, Faraday Future'un BATMASINA üzüldüm.
Umarım mali yönden de sıkıntı yaşamadan devam ettirecek bir firma satın alır da komple silinip gitmez...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Rekabet her zaman tüketiciye yaradığı için, Faraday Future'un BATMASINA üzüldüm.
Umarım mali yönden de sıkıntı yaşamadan devam ettirecek bir firma satın alır da komple silinip gitmez...

LeEco bu firmanın en büyük destekçisi. Hatta LeEco kurucusu bu firmanında Genel Müdürü fakat bu CEO gelmeden önce Faraday Future tüm patentlerini Cayman Adaları'nda kurulmuş bir şirket üzerine almış yani batarsada yatırımcıların kullanabileceği patent yok, şirket alınırsada yine kullanılacak bir patent yok o yüzden tamamen silinecek ve ilerde bak 2014 de kurulmuş dolandırıcı bir firma vardı diyeceğiz gibi geliyor. Ayrıca rezervasyon yaptıranlardan sadece 60 kişi para ödemiş diğerleri ücretsiz rezervasyon seçeneğini kullanmış yani geriye kalan bilmem 64.000 kişi benim kafada; 'Bu firmanın fabrikası yok arabayı beğendim firma batarsa benim param boşuma gitmesin.' Bu ayın sonları yada martta iflasını açıklarlar bence.

savascoker bende sizin gibi düşünüyorum arasıra ama haberler cidden kötü Tesla da batma eşiğinde idi Elon Musk kurtardı bakalım zaman gösterecek her şeyi.
youtu.be/... Bu video yu izlemenizi tavsiye ederim. Video yu izlerseniz anlayacaksınız ki şuanda cidden dolandırıcılık yapıyorlar.
Edit : iflas aciklayacak demistim olmadi hala dretiyorlar sacma salak reklam yapip iyiyiz diyiyorlar fakat LeEco cephesindende kotu haberler gelmeye basladi bir urunu piyasaya cikarmadan once boyle bas bas bagirirsan olacagi buydu.
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Experimentation 2 yıl
harbi yalan olmuş adamlar
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savascoker 2 yıl
Şimdi burdan arkadaşlara sesleniyorum , yalan oldular kepaze oldular diyenlere , ilerleyen yıllarda bu adamlar satış yapmaya başlar ve talep görürlerse bu konuya tekrar sizi bekliyorum :D
Ne kadar saçma sapan tipler var ya , yeterli nakitleri yok diye adamlara bi dünya giydirmeler felan , bir çok devin araba garajından çıktığını bilmiyorlar sanki
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shockwave23 2 yıl
Xiaomi den atak bekliyorum.
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lojistisyen 2 yıl
Tesla, tekel olacak bu gidişle
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BekirTemel 2 yıl
Daha teslaya rakip olamadan kepaze oldu, okuduğum haberler hep bir sıkıntı ile boğuştukları yönünde, üzüldüm vallahi
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GrıezmaNN 2 yıl
Zamanında böyle ortalığa çıkıp herkese gaz verip dolandırıp sonra kaçan bir araba firması vardı, onları hatırlatıyorlar. Yine Amerikalı bir şirketti sanırım.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl GrıezmaNN
Deadp00L
Zamanında böyle ortalığa çıkıp herkese gaz verip dolandırıp sonra kaçan bir araba firması vardı, onları hatırlatıyorlar. Yine Amerikalı bir şirketti sanırım.

Dale car vardı hocam o olabilir mi?
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RocknRoll@ 2 yıl en beğenilen
Bu firmanın dolandırıcı olduğunu düşünüyorum.
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HABERİN ETİKETLERİ
Faraday Future, nevada ve
8 etiket daha fabrika para tesis nakit mega factory Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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